iOS 17 va bénéficier d'une correction automatique personnalisée

Le lancement d 'iOS 17 est imminent. Les premières bêtas publiques d'iOS 17 et d'iPad OS 17 sont d'ailleurs déjà disponibles . En attendant, nous savons déjà qu'Apple va apporter de nombreux changements à son système d'exploitation. Il sera ainsi possible de retrouver votre Apple Watch grâce à votre iPhone , ou encore de localiser vos amis via Messages . De plus, Apple devrait considérablement améliorer son système de correction automatique.

Apple améliore ainsi sa technologie d'apprentissage automatique, afin de proposer une meilleure expérience de correction automatique. Le fabricant indique ainsi avoir adopté un "modèle de langage transformateur" qui permet de mieux personnaliser la correction automatique en fonction de l'utilisateur. Celui-ci devrait donc prendre en compte vos préférences personnelles ainsi que vos choix de mots pour une expérience personnalisée.

Avec iOS 17, de nombreux utilisateurs ont déjà remarqué une nette amélioration de cette technologie, qui prédit bien mieux les mots que vous souhaitez rédiger. La correction automatique vous laisse utiliser des acronymes, des mots abrégés, des mots d'argot et même des expressions familières sans intervenir. En revanche, celle-ci corrige rapidement les éventuelles fautes de frappe.

De plus, lorsque la correction automatique modifie un mot, une ligne bleue s'affiche désormais sous le mot corrigé. En appuyant sur celle-ci, le mot original que vous avez tapé s'affiche, vous permettant de le corriger, ou non. Il suffit ainsi d'appuyer sur la touche pour revenir en arrière plutôt que de devoir retaper le mot. S'il existe d'autres options de correction automatique possibles, il vous est possible de sélectionner celle qui vous convient le mieux.

La fonction de remplissage automatique de mots fonctionne également pour des phrases entières, vous permettant un gain de temps considérable dans certaines situations. De plus, si vous avez utilisé un mot erroné ou si vous avez commis une autre faute de grammaire, l'iPhone vous le signale en mettant l'erreur en surbrillance.