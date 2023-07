iOS 17 : ces fonctionnalités cachées vont vous faciliter la vie, Messages va vous permettre de localiser vos amis

Bien que trois options bien pratiques ne seront malheureusement pas disponibles au lancement , iOS 17 nous réserve de nombreuses nouveautés. Plus tôt ce mois-ci, Apple publiait la première bêta publique d’iOS 17 et d’iPad 17 . Nous avons pu découvrir plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme l’indication du temps de téléchargement des applications sur l’Apple Store . En revanche, le sideloading, qui permet de télécharger des applications en dehors du Store, ne sera pas de la partie . Mais il semblerait qu’Apple nous ait également caché ces fonctionnalités bien pratiques.

Tout d’abord, Messages évolue. En effet, Apple ajoute la fonction SharePlay. Celle-ci vous permet de regarder des vidéos ou encore d'écouter de la musique avec vos amis, et ce, d’une manière synchronisée. Ensuite, Messages vous permet d’activer la géolocalisation de vous et de vos proches, ce que WhatsApp propose depuis longtemps déjà. Et de la même manière que la messagerie de Meta, il vous est possible de déterminer la durée de l’activation de la géolocalisation.

iOS 17 va vous aider à faire vos lessives

Ensuite, la recherche de messages évolue dans l’application du même nom. En effet, il est maintenant possible de rechercher des termes dans une conversation spécifique de Messages (au lieu de rechercher tout l'historique de Messages en une seule fois). Messages vous proposera ainsi des suggestions de recherche avancée utiles, telles que "Messages de :", suivi de "Lien", "Photo" et "Emplacement".

De plus, Safari dispose désormais d'une fonction intéressante nommée "Écouter la page". Celle-ci vous permet d'écouter n'importe quel article que vous êtes en train de lire. Afin d’en bénéficier, il suffit d’appuyer sur le bouton aA dans la barre d'adresse et de sélectionner "Écouter la page". Safari vous lira alors l’intégralité de la page concernée.

Enfin, iOS 17 va vous aider dans vos tâches ménagères. En effet, une nouvelle fonction vous permet d’analyser précisément l’étiquette de vos vêtements. Vous pouvez donc prendre une photo de ces symboles et l'application Photos vous aidera à les identifier rapidement.