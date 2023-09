iOS 17, les meilleures fonctionnalités vont exclure encore plus les possesseurs de smartphones Android

Apple est réputé pour rendre certaines fonctionnalités clés accessibles uniquement aux propriétaires d'iPhone ou aux membres de l'écosystème des produits Apple. Si vous êtes un utilisateur d'Android, préparez-vous, car iOS 17 arrive et les choses vont empirer.

Apple a prévu de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour iOS 17 qui changeront la façon dont nous interagissons les uns avec les autres à l'aide de nos téléphones (si vous possédez un iPhone).

Les affiches de contact sont le nouvel avatar des propriétaires d'iPhone, et cette fonctionnalité deviendra également un moyen de partager des informations en réunissant deux iPhones, directement à partir de la liste de contacts. En effet, tous les possesseurs d'iPhone disposeront d'un "poster de contact", qu'ils pourront créer et partager.

Mais les nouvelles fonctions de partage ne se limitent pas aux contacts et aux avatars : une fois connecté à un autre iPhone, vous pouvez lancer une session SharePlay pour de la musique, des vidéos ou des jeux.

Bien sûr, vous ne pouvez le faire que si vous possédez un iPhone. La nouvelle version de CarPlay permettra aux utilisateurs d'iPhone d'envoyer de la musique à la liste de lecture de la voiture via SharePlay. Ainsi, si vous êtes en voiture avec un groupe de personnes, tous ceux qui possèdent un iPhone peuvent choisir de la musique et enrichir la playlist en cours. Les utilisateurs d'Android se contenteront d'écouter.

Check In, une fonction pour rassurer ses proches, mais uniquement ceux sur iPhone

Une fonction moins axée loisirs mais qui sera également exclusive aux iPhones, est la nouvelle fonction de sécurité Check In.

Grâce à cette fonction, il est possible d'informer facilement ses amis et ses proches que l'on est bien arrivé à destination. Une fois la fonction activée, Check In détecte automatiquement l'heure d'arrivée à la destination prévue et informe les contacts sélectionnés via Messages.

Cette fonction est extrêmement utile, mais elle ne fonctionne pas sur Android. Si vous essayez d'envoyer un message d'enregistrement à une personne utilisant un smartphone Android, l'option n'apparaît pas dans l'application Messages.

