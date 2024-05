Nouveaux iPads : Apple les dévoilera le 7 mai

Ce rapport émane de Mark Gurman, célèbre informateur d'Apple chez Bloomberg, et reprend certaines des rumeurs que nous avons déjà entendues. Gurman affirme que nous aurons une nouvelle paire d'iPad Pro : les modèles de 11 et 12,9 pouces seront les mêmes que les iPad Pros actuels, mais ils seront les premières tablettes Apple à passer à l'OLED.

Ils « pourraient » fonctionner avec des puces M4, dit Gurman, ce que nous avons déjà entendu. Cela permettrait de les distinguer de l'iPad Air mis à jour, qui arriverait apparemment en 10,9 pouces et 12,9 pouces - cette taille plus grande serait une première pour l'iPad Air, ce qui nous permettrait d'avoir deux versions des modèles Pro et Air.

Selon M. Gurman, la puce M2 est la plus susceptible d'équiper l'iPad Air 2024. Comme vous le verrez dans notre test de l'iPad Air 5, celui-ci était équipé d'une puce M1. Le rapport prédit également que certaines fonctionnalités d'IA seront « teasées » avant une présentation complète lors de la WWDC le 10 juin.

Pencil et claviers d'Apple

Selon les rumeurs, un nouvel Apple Pencil devrait bientôt voir le jour. (Image credit: Apple)

En ce qui concerne les accessoires, Gurman affirme que nous aurons un nouvel Apple Pencil avec retour haptique, ainsi qu'un nouveau Magic Keyboard qui « donnera à l'iPad une allure plus proche de celle d'un ordinateur portable ». La même source nous avait déjà dit que ces accessoires seraient disponibles en même temps que les iPad.

Bien qu'un nouvel iPad d'entrée de gamme et un nouvel iPad mini soient en cours d'élaboration, ils ne seront apparemment pas présentés mardi. Apple s'efforce de rendre son iPad de 11e génération nettement moins cher que celui de 10e génération, selon le rapport.

Quelques informations supplémentaires : selon M. Gurman, l'événement commencera plus tôt que d'habitude (le 7 mai à 16 heures en France) afin que les Chinois puissent le suivre, et il durera « un peu plus d'une demi-heure ».

C'est la première fois qu'Apple rafraîchit ses modèles d'iPad depuis 2022. Tim Cook et les autres dirigeants d'Apple espèrent donc que ces tablettes feront l'objet d'une demande soutenue.