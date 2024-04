L'Apple Pencil 3 pourrait permettre de dessiner plus facilement que jamais sur les iPad

Apple pourrait dévoiler un nouveau modèle amélioré de l'Apple Pencil, doté d'un tout nouveau geste nommé "presser", offrant un contrôle supplémentaire sans avoir à retirer sa main du stylet.

Selon 9to5Mac, des références à un nouveau geste appelé "presser" ont été trouvées dans le code d'iPadOS 17.5 bêta, récemment mis à disposition des développeurs. Ce geste semblerait permettre d'ajouter des formes, des signatures, des autocollants ou un champ de texte, ce qui économiserait du temps pour ceux qui prennent des notes ou annotent rapidement un croquis ou un document.

Il est peu probable que ces gestes de pression concernent l'Apple Pencil 2, car celui-ci possède des capteurs de pression uniquement sur sa pointe et non sur la surface du stylet. Cela suggère que le geste est destiné à un Apple Pencil 3 encore non annoncé, qui pourrait être lancé en même temps que de nouveaux iPad, dont la sortie est prévue pour mai selon les rumeurs.

D'autres indices d'un potentiel nouveau modèle incluent la mention de la compatibilité de l'Apple Pencil avec l'application Localiser. Actuellement, il n'est pas possible de suivre les Apple Pencils via cette application. Cette fonctionnalité permettrait de retrouver le stylet, tout comme il est possible de suivre les AirPods et les AirTags, ce qui est pratique pour un objet aussi facilement égarable qu'un stylo.

Un autre indice possible de l'arrivée d'un nouvel Apple Pencil est que iPadOS 17.4 a ajouté une version mise à jour de l'API PencilKit, que les développeurs utilisent pour rendre leurs applications compatibles avec l'Apple Pencil. Toutefois, les nouvelles fonctionnalités exactes restent inconnues.

L'Apple Pencil 3 devrait vraisemblablement marquer le retour de la sensibilité à la pression, absente du modèle plus basique lancé en octobre 2023. Cette fonctionnalité permet de changer l'épaisseur des traits en fonction de la pression exercée sur l'écran et est inestimable pour les artistes numériques.

Le leaker Majin Bu a posté sur X que l'Apple Pencil 3 serait équipé d'embouts magnétiques interchangeables pour faciliter le dessin, le dessin technique, et serait particulièrement utile pour des professionnels tels que les artistes numériques et les éditeurs de photos. La rumeur la plus surprenante, émanant de MacRumors, prétend que l'Apple Pencil 3 sera compatible avec l'Apple Vision Pro et permettra d'utiliser son environnement comme toile, au lieu de toucher un écran de tablette, tout en conservant la sensibilité à la pression.

Le prix potentiel est actuellement inconnu mais devrait être similaire à celui de l'Apple Pencil 2, soit environ 149,00 €. On espère qu'Apple optera cette fois pour des variations de couleur, au lieu de n'offrir qu'une option blanche, car nous aimerions voir des options en noir, argent ou or, ou toute autre couleur.

L'original Apple Pencil a été lancé le 11 novembre 2015, tandis que la deuxième génération a vu le jour le 7 novembre 2018. Le 17 octobre 2023, Apple a lancé un modèle de Pencil d'entrée de gamme pour les iPads équipés d'USB-C.

Cependant, il se pourrait que nous n'ayons pas à attendre jusqu'en novembre pour l'Apple Pencil 3. Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que la prochaine génération d'iPads est attendue début mai, et l'Apple Pencil 3 devrait probablement être lancé en même temps qu'un nouvel iPad Pro.