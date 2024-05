Beats dévoile les Solo Buds et Solo 4 : Écouteurs abordables et casques durables (50h) avec audio spatial

Beats a annoncé deux nouveaux produits dans sa gamme « Solo » : Le casque sans fil Beats Solo 4 et une paire de Beats Solo Buds, qui sont les écouteurs sans fil les plus petits et les moins chers à ce jour.

Les Beats Solo Buds sont vraiment intéressants - ils sont conçus pour être super portables et plus abordables, et Beats a pris des décisions intéressantes pour y parvenir. Ils coûtent 89,95 €, et leur boîtier est 40 % plus petit que celui des Beats Studio Buds Plus - et les écouteurs eux-mêmes sont notablement plus petits (et sont livrés avec quatre tailles d'embouts, dont une taille extra-petite, tout comme les AirPods Pro 2). Le design des écouteurs ressemble beaucoup à une version chibi des Studio Buds Plus - c'est-à-dire plus petits, plus arrondis et plus mignons - mais toujours avec le design et le bouton intelligents que l'on peut attraper avec le doigt à l'extérieur.

Mais pour obtenir un boîtier aussi petit, Beats a supprimé toute forme de batterie dans le boîtier. Contrairement à la plupart des autres écouteurs sans fil, les Beats Solo Buds n'ont de batterie que dans les écouteurs eux-mêmes. Cependant, ils offrent une autonomie de 15 heures, ce qui est bien supérieur à tout ce qui se fait ailleurs. Les Sony WF-C700N offrent également 15 heures d'autonomie au total, mais réparties entre 7,5 heures pour les écouteurs et 7,5 heures pour l'étui... Cela dit, l'annulation du bruit étant activée, les Sony sont capables d'en faire plus si vous la désactivez.

À ce propos, les écouteurs Beats Solo Buds ne sont pas dotés de la fonction d'annulation active du bruit ou de la fonction Audio Spatial, mais ils possèdent d'autres fonctions intelligentes, notamment le couplage rapide et la commutation automatique entre les appareils Apple et Android/Chromebook, ainsi que la prise en charge de la fonction Find My sur les deux plates-formes. Ils offrent également le partage audio pour les appareils Apple avec les AirPods ou d'autres écouteurs Beats.

Il n'y a pas de prise en charge de l'appairage Bluetooth multipoint (donc pas de changement facile entre un téléphone Android et un ordinateur portable Windows), et pas de connectivité sans fil à plus haute résolution. Certains des meilleurs écouteurs sans fil économiques offrent ces fonctionnalités à un prix similaire, voire moins cher, comme l'Earfun Air Pro 3 ou le PistonBuds Pro Q30 de 1More, mais ils ne sont pas aussi petits ou élégants que les Beats, et ne disposent pas des fonctionnalités axées sur Apple.

Les Beats Solo Buds' seront lancés le 6 juin 2024. Ils sont disponibles en noir, gris, violet et rouge.

Solo 4 arrive enfin

Le Beats Solo 4 est une mise à jour du casque sans fil Beats Solo 3, vieux de plus de sept ans, à laquelle on pouvait s'attendre. Il coûte 229,95 € et, comme le modèle précédent, il s'agit d'un casque supra-auriculaire qui met l'accent sur le confort. Ils sont dotés d'oreillettes profondes et bien rembourrées, et ne pèsent que 217 g, ce qui est plus léger que les 250 g du Sony WH-1000XM5.

Ils ont une toute nouvelle conception acoustique avec un haut-parleur de 40 mm, et pour en tirer le meilleur parti, vous avez l'Audio Spatial Personnalisé lorsqu'il est utilisé avec des appareils Apple, et l'option d'entrée audio USB-C haute résolution sans perte, ainsi qu'une prise standard de 3,5 mm - et le Bluetooth, naturellement. Il n'y a ici que du Bluetooth normal - si vous voulez du haute résolution, vous devez vous en tenir au son câblé.

Comme les Beats Solo Buds, ils prennent en charge l'appairage rapide et la commutation automatique des appareils pour les configurations Apple et Android, ainsi que la prise en charge de Find My sur les deux plateformes. Et comme les Solo Buds, ils ne disposent pas de l'annulation active du bruit et de l'appairage Bluetooth multipoint en natif. L'absence d'ANC signifie au moins que vous bénéficiez d'une très bonne autonomie de 50 heures par charge.

(Image credit: Beats)

Cela pourrait en faire un produit difficile à vendre à ce prix élevé. On peut trouver des casques comme le Sony WH-1000XM4 pour le même prix, qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités - nous avons même vu le puissant casque sans fil Sennheiser Momentum 4 tomber à ce genre de prix pendant les soldes, alors cela pourrait donner l'impression que le casque Beats vaut trop cher.

Mais nous avons déjà essayé le casque Beats, et l'isolation passive du son est en fait très impressionnante, grâce aux coussinets profonds. Beats insiste sur le fait que le Solo 4 est adapté à l'exercice physique, ce qui n'est pas le cas des casques Sony et Sennheiser, et c'est donc un atout pour tous ceux qui préfèrent ne pas utiliser d'oreillettes à la salle de sport.

De plus, le casque Beats Studio Pro est passé à moitié prix quelques semaines seulement après leur lancement. Si les Solo 4 passent régulièrement sous la barre des 150 €, ils deviendront beaucoup plus tentants pour de nombreuses personnes.

Le Solo 4 est disponible à partir du 2 mai 2024. Il est disponible en bleu, rose ou noir.