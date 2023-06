Test des Beats Studio Buds Plus : une mise à jour trop nette des écouteurs sans fil

Les nouveaux Beats Studio Buds + affichent un design époustouflant, une grande autonomie et une ergonomie ferme mais confortable. Ils sont également relativement riches en fonctionnalités, avec des fonctions géniales issues de l'univers iOS telles que l'audio spatial, Find My app et la prise en charge de la commande vocale Siri. Mais avec une annulation de bruit juste bonne, un son en dessous de la moyenne et un prix plus élevé, ils peinent à mériter leur appellation Plus.

Beats Studio Buds Plus : test de deux minutes

Les Beats Studio Buds + font suite aux populaires Beats Studio Buds, un modèle que nous avons globalement admiré pour la qualité du son et le confort lors de notre évaluation. Pour ses nouveaux écouteurs sans fil, Beats a repris son travail et amélioré la qualité d'appel, l'annulation du bruit et le design de l'original.

Outre l'annulation du bruit, les nouveaux écouteurs Beats sont dotés de boutons de contrôle configurables sur l'oreillette, de la prise en charge de la commande vocale Siri, de Find My pour iOS et de Find my Device pour Android. Ils prennent également en charge l'audio spatial, ce qui vous permet d'écouter votre musique et vos films mixés en Dolby Atmos dans un champ sonore à 360 degrés. Les fonctionnalités sont nombreuses, mais l'absence d'une option de recharge sans fil est décevante.

La netteté du son des Beats Studio Buds + devrait plaire à ceux qui accordent une importance primordiale à la netteté et à la clarté du son. Comparés à d'autres écouteurs sans fil à la présentation plus neutre et naturelle, il semble toutefois que Beats en ait fait un peu trop à cet égard. La réduction du bruit est efficace, tout comme le mode de transparence des écouteurs, et la société a donc atteint son objectif en ce qui concerne ces caractéristiques.

Le design des écouteurs Buds Plus est un autre domaine dans lequel Beats a réussi à marquer des points. Il existe trois options de finition, et parmi celles-ci, Transparent présente un style cyborg cool qui est identique sur les écouteurs et l'étui. Les Buds + offrent également un maintien ferme - quatre tailles d'embouts en silicone sont proposées - qui tient même pendant les exercices physiques intenses, et ils sont suffisamment confortables pour être portés pendant des heures.

En termes de rapport qualité-prix, les Buds + peinent à justifier leur augmentation de prix par rapport aux Beats Studio Buds originaux, surtout si l'on considère qu'il existe des modèles plus performants dans la même gamme de prix, et des modèles aux caractéristiques similaires pour moins cher. Mais avec un bon ensemble de fonctionnalités, un design agréable et un niveau de confort élevé, ils constituent une solide option d'écouteurs sans fil pour les trajets quotidiens et l'exercice physique.

Disponible depuis le 17 mai 2023

Prix : 199,95 €

Le prix des Beats Studio Buds + se situe à mi-chemin entre les écouteurs sans fil haut de gamme à réduction de bruit tels que les AirPods Pro 2 et les Beats Studio Buds d'origine, qui sont au tarif de 189,95€. Ils sont également en concurrence avec des écouteurs sans fil plus abordables, tels que les Sony WF-C700N, qui sont dotés d'un système de suppression du bruit.

Beats Studio Buds + : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Drivers Transducteur personnalisé à double couche Annulation active du bruit Oui Durée de vie de la batterie 6 heures (écouteurs) 24 heures au total (avec étui) avec ANC activé Poids 5g par oreillette, 49g pour le boîtier Connectivité Bluetooth 5.3, USB-C Étanchéité IPX4 Autres caractéristiques Commandes tactiles, mode transparence, audio spatial, Find My (iOS) , Find My Device (Android)

Beats Studio Buds Plus : caractéristiques

Réduction active du bruit et modes de transparence

Boutons-poussoirs configurables sur le boîtier

Pas d'option de chargement sans fil

Les principales caractéristiques des Beats Studio Buds + sont la réduction active du bruit (ANC) et les modes de transparence, qui peuvent tous deux être activés à l'aide du bouton de commande situé sur l'un des écouteurs. Ces mêmes commandes peuvent être configurées pour régler le volume (bouton droit vers le haut, bouton gauche vers le bas, ou vice versa) et elles permettent de mettre en pause ou de lire la musique ou les podcasts diffusés en continu, ou de mettre fin aux appels téléphoniques, lorsque l'on appuie dessus.

Pour les utilisateurs d'iOS, l'assistant vocal mains libres Siri est pris en charge, de même que l'appairage Bluetooth par simple pression (et l'appairage rapide Google pour Android). Find My (iOS) et Find My Device (Android) vous permettent de localiser un ou plusieurs écouteurs égarés à l'aide de votre téléphone, et l'audio spatial est pris en charge par des services tels qu'Apple Music qui supportent ce format.

Le chargement s'effectue via un port USB-C sur l'étui fourni, et les Beats Studio Buds + ont une autonomie de six heures (écouteurs) et de 24 heures (étui de chargement) avec l'ANC actif. Lorsque l'ANC est désactivé, l'autonomie passe à neuf heures (écouteurs) et à 36 heures (étui de chargement), ce qui est impressionnant pour des écouteurs sans fil. À titre de comparaison, les AirPods Pro 2 d'Apple, plus chers, ont une autonomie de six heures avec l'ANC activé et de 30 heures avec l'étui.

L'une des fonctionnalités que nous aurions aimé voir sur les Beats Studio Buds + est l'option de recharge sans fil. En tant qu'utilisateur régulier des AirPods Pro 2, nous pensons que c'est devenu une fonction presque indispensable et dans cette gamme de prix, elle devrait être incluse. Les écouteurs Beats Buds se connectent automatiquement à votre téléphone lorsqu'ils sont retirés de l'étui, ce qui est une autre excellente fonctionnalité des AirPods Pro 2.

Caractéristiques : 4,5/5

Beats Studio Buds + : qualité du son

Annulation efficace du bruit

Un son trop net

Médiums faibles

Même si nous écoutons de la musique avec des écouteurs sans fil, nos principales préoccupations, outre le confort, sont l'efficacité de la suppression du bruit et la clarté vocale avec les podcasts. Les Buds + se sont bien comportés sur le premier point, réussissant à bloquer une grande partie du bruit dans l'environnement relativement bruyant dans lequel nous étions lors de nos tests. Ils n'ont pas réussi à atteindre le silence de plomb dont sont capables les AirPods Pro 2, mais ils ont été suffisamment efficaces pour filtrer la plupart des sons autres que les voix graves et médiums qui se trouvaient à proximité.

Le mode transparence des Buds + a également bien fonctionné, laissant passer une large gamme de sons afin que nous puissions clairement entendre ce qui se passait autour de nous. Mais même si les Beats prennent en charge certaines des fonctions iOS des écouteurs Apple, il n'y a aucun moyen d'ajuster le niveau sonore ou de personnaliser les paramètres du mode transparence comme c'est le cas avec les AirPods Pro 2.

La clarté du son lors des appels téléphoniques était très bonne. En ce qui concerne la clarté vocale avec les podcasts, les Buds + produisent un son clair et net, avec des aigus en avant, bien qu'il s'accompagne d'un manque d'intensité dans les moyennes fréquences, ce qui fait que les sibilants sont exagérément mis en valeur. À des niveaux de volume relativement élevés, nous avons trouvé que la restitution était pénible, et nous avons préféré maintenir une limitation du volume.

Sans surprise, le même son trop sec s'est retrouvé dans l'écoute de la musique avec les Buds +. En écoutant Water de PJ Harvey sur Tidal, la caisse claire avait une qualité vaporeuse, sans le "thwack" solide que nous avons l'habitude d'entendre sur ce morceau. La grosse caisse semblait puissante, mais manquait de définition. Les voix de Harvey semblaient flotter de manière désincarnée, au lieu d'être présentées de manière équilibrée.

En passant à un morceau de Beck, Thinking About You, que nous avons écouté en audio spatial à partir d'Apple Music, nous avons entendu une qualité similaire sur les voix, et la guitare basse manquait de définition dans les graves. Une restitution globalement sèche a également rendu les instruments acoustiques tels que les guitares, la mandoline et l'harmonica moins naturels que ce que nous avons l'habitude d'entendre lorsque nous écoutons cette piste.

Quel était le son de ces mêmes pistes sur des AirPods Pro 2 et sur les Technics EAH-AZ60 ? Dans chaque cas, il y avait un meilleur équilibre et les détails subtils de la musique apparaissaient plus clairement. Les voix étaient également présentées de manière fluide, mais complète, et elles étaient bien intégrées aux autres couches du mixage.

Qualité du son : 3,5/5

Beats Studio Buds + : design

Option de finition transparente

Résistance à la transpiration et à l'eau IPX4

Légers et confortables

Les défauts des Beats Pro Buds + par rapport à la concurrence sont compensés dans une certaine mesure par leur aspect esthétique. Les Beats sont vendus en Noir/Or, Ivoire et Transparent - et nous pouvons vous dire que l'ensemble Transparent que l'on nous a envoyé pour l'évaluation nous a tout de suite enchanté.

Comme le suggère l'étiquette Transparent, le design cosmétique permet de jeter un coup d'œil à l'intérieur des écouteurs et de l'étui, avec des circuits, des alimentations et d'autres composants clairement révélés. La transparence est une bonne chose pour l'électronique, et la finition rend les écouteurs assez discrets lorsqu'ils sont placés dans vos oreilles.

Sinon, l'étui compact tient facilement dans une paume ou une poche et les écouteurs eux-mêmes sont tout aussi compacts. Avec une résistance à la transpiration et à l'eau IPX4, les Beats Pro Buds + sont une bonne option pour l'entraînement, et ils sont proposés avec des embouts en silicone petits, moyens, grands et extra-larges pour garantir un ajustement parfait à toute une gamme de tailles d'oreilles. Nous avons utilisé les embouts de taille moyenne et les écouteurs sont restés fermement fixés pendant plusieurs séances d'entraînement, et ont même tenu bon pendant une séance de vélo d'appartement en sueur, ce qui aurait entraîné un glissement des écouteurs AirPods Pro 2.

Le confort est un autre facteur qui donne aux Beats un avantage sur les AirPods Pro 2 et les autres écouteurs que nous avons utilisés. Nous avons pu les porter pendant plus d'une heure sans ressentir le besoin d'un répit et, grâce à leur légèreté, nous avons parfois eu l'impression qu'ils n'étaient même pas là.

En ce qui concerne les caractéristiques de conception audio, les + utilisent un transducteur personnalisé à double couche avec trois évents acoustiques sur chaque écouteur, ce qui, selon Beats, améliore à la fois la qualité audio et le confort. Les micros situés sur les écouteurs sont trois fois plus grands que ceux des écouteurs Beats Studio Buds précédents, et la société affirme que cela permet d'améliorer l'annulation du bruit et la qualité des appels.

Design : 5/5

Beats Studio Buds + : rapport qualité/prix

Un bon rapport qualité/prix

Des options plus performantes dans la même gamme de prix

Des écouteurs aux caractéristiques similaires vendus moins cher

Les écouteurs Beats Studio Buds + ont des atouts indéniables : un design cool (transparent), un port confortable, une longue autonomie et une très bonne annulation du bruit accompagnée d'un mode de transparence.

Néanmoins, leur signature sonore tranchante et légèrement agressive les a désavantagés lors de notre test par rapport à d'autres écouteurs sans fil à la sonorité plus sobre, comme les AirPods Pro 2 et les Technics EAH-AZ60. Ces deux écouteurs combinent des prouesses en matière d'élimination du bruit et un son global de qualité pour les podcasts et la musique. Si les Technics sont nettement plus chers que les Beats, les AirPods Pro 2 se situent à peu près dans la même fourchette.

Les Beats Studio Buds Plus méritent-ils leur prix relativement élevé, surtout lorsqu'il existe des options plus performantes dans la même gamme de prix ? Et qu'en est-il des écouteurs à bon son dotés de caractéristiques similaires mais d'un prix bien inférieur, comme les nouveaux Sony WF-C700N ? Nous pensons que la valeur finale des Beats Studio Buds + dépendra surtout de votre degré d'adhésion à ses charmes spécifiques - en effet, combien d'écouteurs sans fil ont un look aussi cool et sont aussi confortables ?

Rapport qualité/prix : 3.5/5

Devriez-vous acheter les Beats Studio Buds Plus ?

Swipe to scroll horizontally Section Notes Score Caractéristiques La plupart des fonctions que vous recherchez dans des écouteurs sans fil sont présentes, mais il n'y a pas de recharge sans fil. 4.5/5 Qualité du son Le son est clair pour les appels téléphoniques et les podcasts, bien qu'une netteté excessive puisse fatiguer. 3.5/5 Design Le look des écouteurs et de l'étui est superbe, tout comme l'ajustement et le confort. 5/5 Rapport qualité/prix Le produit n'est pas très cher, mais pas non plus le meilleur rapport qualité/prix du marché. 3.5/5

Achetez-les si...

Vous voulez des écouteurs élégants

Les écouteurs sans fil ne sont pas réputés pour leur esthétique, les AirPods d'Apple étant le meilleur exemple d'écouteurs disgracieux. Les Buds +, en revanche, ont un look vraiment cool.

Vous voulez un port confortable

Les Buds + ont un design compact et sont les écouteurs les plus confortables que nous ayons testés jusqu'à présent. Une excellente option d'écouteurs pour l'exercice.

Vous avez besoin d'une grande autonomie

Avec six heures pour les écouteurs et 24 heures supplémentaires grâce à l'étui de chargement avec ANC actif, les Buds + ont assez de jus pour durer même pendant de longs voyages.

Ne les achetez pas si...

Vous écoutez principalement de la musique

Les Buds + ont une signature sonore ultra nette qui ne convient pas à l'écoute de la musique, mais qui permet d'entendre clairement les appels téléphoniques.

Vous aimez régler le son

Il n'y a pas d'application iOS dédiée aux Buds +, et les commandes disponibles dans l'interface iOS sont limitées par rapport à ce que vous obtiendrez avec de nombreux autres écouteurs.

Vous voulez une recharge sans fil

Les écouteurs Buds + se rechargent à l'aide d'un port USB-C sur l'étui fourni, et il n'y a pas d'option de charge sans fil comme sur les écouteurs d'Apple, de Bose et d'autres fabricants.

Beats Studio Buds + : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Beats Studio Buds + Sony WF-C700N Apple AirPods Pro 2 Beats Fit Pro Prix 199,95€ 119,99€ 299€ 249,95€ Annulation active du bruit Oui Oui Oui Oui Durée de vie de la batterie 6 heures (écouteurs) 24 heures au total (avec étui) avec ANC activé 7,5 heures (ANC activé) plus une charge complète dans son étui 6 heures (écouteurs) 30 heures au total (avec étui) avec ANC activé 6 heures (écouteurs) 18 heures au total (avec étui) avec ANC activé Poids 5g par écouteur 4.2g par écouteur 5.3g par écouteur 5.6g par écouteur Connectivité Bluetooth 5.3, USB-C Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth 5.3, USB-C Bluetooth 5.0 Étanchéité Oui, IPX4 Oui, IPX4 Oui, IPX4 Oui, IPX4 Autres caractéristiques audio spatial Sony 360 Reality Audio audio spatial embouts à ailettes

Sony WF-C700N Les nouveaux écouteurs sans fil de Sony offrent la plupart des fonctionnalités des Buds Plus, telles que l'ANC et les modes de transparence (réglables), mais coûtent beaucoup moins cher. Ils offrent également un son de qualité et prennent en charge la version Sony de l'audio spatial. Voici notre test approfondi des Sony WF-C700N (en anglais)

Apple AirPods Pro 2 Les AirPods Pro 2 sont parfaits pour les utilisateurs d'iPhone qui recherchent des modes de réduction du bruit et de transparence de premier ordre, ainsi qu'une très bonne qualité sonore générale. Ils sont plus chers que les Buds Plus, mais pas de beaucoup. Voici notre test approfondi des AirPods Pro 2

Beats Fit Pro Les Beats Fit Pro présentent un grand nombre des mêmes caractéristiques que les Buds Plus, mais ils vont encore plus loin pour les adeptes du fitness, avec des embouts à ailettes qui garantissent un bon maintien pendant la course à pied. Ils sont plus chers que les Buds +, mais pour certains, l'embout en forme d'aile en vaut la peine. Voici notre test approfondi des Beats Fit Pro

Utilisation à la maison et à la salle de sport

AirPods Pro 2 et Technics EAH-AZ60 utilisés pour l'écoute, l'annulation du bruit et la comparaison des modes de transparence.

Écoute de Tidal Masters, de pistes audio sans perte et spatiales d'Apple Music et de podcasts sur un iPhone

Pour tester les Beats Studio Buds +, nous en avons fait nos écouteurs principaux de tous les jours, les utilisant pour les appels téléphoniques à la maison et pour l'écoute de podcasts et de musique à la salle de sport.

Pour l'écoute, l'annulation du bruit et les comparaisons en mode transparent dans les deux environnements, nous avons utilisé les AirPods Pro 2 et les Technics EAH-AZ60, qui offrent tous deux un ensemble de fonctionnalités de base similaires, à un prix à peu près équivalent.

Nous avons principalement utilisé des podcasts pour nos tests d'écoute à l'extérieur de la maison. À la maison, nous avons utilisé les Beats pour les appels téléphoniques et nous avons également passé beaucoup de temps à écouter de la musique via les services de streaming Tidal et Apple Music.

Première révision : juin 2023