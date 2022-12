Test des Beats Fit Pro

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Bilan en une minute

Les Beats Fit Pro sont comparables aux AirPods Pro d'Apple, à quelques différences près. La distinction la plus évidente est le design. Les Beats Fit Pro ont un embout en forme d'aile proéminent, ce qui garantit qu'ils sont bien fixés dans vos oreilles lorsque vous faites de l'exercice. Les Fit Pro sont également dotés d'un haut-parleur conçu sur mesure, ce qui signifie que votre musique a un son plus grave que celui des AirPods Pro, ainsi qu'une autonomie légèrement supérieure, de 6 heures.

En revanche, en plus d'avoir plus d'un an maintenant, quelques problèmes mineurs empêchent les Beats Fit Pro de rivaliser avec les modèles de notre guide des meilleurs écouteurs sans fil. Par exemple, si les Fit Pro sont dotés d'une annulation de bruit active semblable à celle des AirPods Pro, ils ne sont pas aussi puissants que les autres écouteurs de Bose et Sony. D'autant plus que Bose a pris la première place de notre guide des meilleurs écouteurs à suppression de bruit avec les excellents Bose QuietComfort Earbuds 2.

Un autre problème est l'extrémité de l'aile. Oui, cela les maintient en place et certaines personnes trouvent ce modèle sûr et confortable. Mais pour d'autres, il ajoute une pression supplémentaire sur les oreilles externes qui peut devenir inconfortable à porter sur une période prolongée.

Enfin, comme tous les écouteurs appartenant à Apple, les utilisateurs d'Android ne bénéficieront pas de l'expérience complète (c'est-à-dire l'audio spatial et l'assistance vocale mains libres) dont profitent les utilisateurs d'iOS, et compte tenu de leur prix, cela signifie que nous ne pouvons vraiment recommander ces écouteurs qu'aux personnes possédant un iPhone.

Ainsi, même si les Beats Fit Pro donnent de meilleurs résultats que les Beats Studio Buds au look similaire et constituent un choix solide pour l'entraînement, ils peuvent encore être améliorés. Poursuivez votre lecture pour découvrir notre test complet des Beats Fit Pro.

Beats Fit Pro : disponibilité et prix

Ils coûtent 249,95 euros

Légèrement moins cher que les AirPods Pro d'Apple.

Les Beats Fit Pro sont disponibles depuis janvier 2022 et coûtent 249,95 euros.

Ils sont donc légèrement moins chers que les AirPods Pro d'Apple, vendus à 299 euros. Pour une option moins chère, jetez un coup d'œil à notre test des Beats Studio Buds, qui coûtent 189,85 euros.

Ces écouteurs sont d'un bon rapport qualité-prix, surtout si l'on considère qu'ils sont équipés d'une fonction d'annulation de bruit et de la puce H1 d'Apple.

Beats Fit Pro : design

Ajustement sûr grâce à la forme en ailettes

L'indice de résistance à l'eau IPX4 les rend imperméables à la sueur.

Si les Beats Fit Pro ne révolutionnent pas le concept de l'ailette, ils l'appliquent d'une manière inédite. En l'intégrant aux écouteurs et en lui donnant une plus grande flexibilité, elle est capable de se caler dans l'oreille interne pour mieux maintenir les écouteurs.

Auparavant, d'autres écouteurs avaient opté pour un design enveloppant et, même si nous pensons que ce type de design est plus confortable, il y a quelque chose de très élégant dans le fait que l'ailette soit directement fixée à l'intérieur de l'oreille.

Pour vous aider à obtenir cette étanchéité parfaite, les Beats Fit Pro sont livrés avec deux jeux supplémentaires d'embouts de taille différente dans la boîte, et cela vaut la peine de prendre le temps de trouver lequel d'entre eux s'adapte le mieux.

À aucun moment lors de notre test, les écouteurs n'ont bougé d'un millimètre une fois qu'ils étaient correctement positionnés. Cependant, l'ajustement étant très précis, une certaine pression s'exerce sur les oreilles, surtout après un certain temps de port.

(Image credit: Future)

Beats Fit Pro Specs Poids : 5,6 g (oreillettes), 55,1 g (étui)

Autonomie de la batterie : 6 heures (avec ANC), 18 heures supplémentaires avec l'étui de chargement

Couleurs : Violet, gris, blanc et noir

Résistance à l'eau : classée IPX4

Chargement de l'étui : USB-C

C'est particulièrement important parce que les Beats Pro Fit sont destinés aux amateurs d'entraînement sportif et sont même dotés d'un indice de résistance à l'eau IPX4 qui devrait les rendre résistants à la sueur. Ils ne sont pas étanches, cependant, alors faites attention avec eux près d'une piscine ou sur la plage. Ils ne sont pas non plus résistants à la poussière, donc ne les laissez pas dans le sable.

À l'extérieur de chaque écouteur, on trouve les commandes tactiles qui vous permettent de lire ou de mettre en pause la musique et de passer d'une piste à l'autre. Une pression longue permet d'activer le mode d'écoute ambiant qui désactive l'annulation du bruit, tandis qu'une deuxième pression longue permet de le réactiver.

Les commandes peuvent être un peu sensibles, vous devrez donc faire attention lorsque vous mettez et retirez les écouteurs de vos oreilles. Croyez-nous, il est très facile de raccrocher involontairement un appel téléphonique important ou de diffuser de la musique dans votre oreille sans le vouloir.

Nous en parlerons plus en détail ci-dessous, mais il est utile de souligner ici qu'il y a un total de six microphones sur les deux oreillettes qui aident à capter votre voix et à bloquer le bruit entrant. Les écouteurs sont également dotés d'un système de ventilation et de haut-parleurs redessinés qui permettent d'obtenir des basses plus intenses, ainsi que de la puce H1 susmentionnée, qui permet d'activer un certain nombre de fonctions intéressantes pour les appareils iOS.

Enfin, il convient de parler rapidement de l'étui redessiné, beaucoup plus petit que celui qui accompagnait les Powerbeats Pro. Il se glisse facilement dans une poche et son extérieur lisse est agréable à tenir, mais ne le laissez pas glisser sur le trottoir ou le sol, car il pourrait se rayer.

(Image credit: Future)

Beats Fit Pro : caractéristiques

Quatre couleurs au choix

Ils sont équipés de la puce Apple H1

Bien que ce ne soit pas exactement une caractéristique, nous apprécions vraiment d'avoir la possibilité de choisir entre quatre couleurs pour les Beats Fit Pro. Non seulement ils sont disponibles dans les couleurs classiques Beats Black et Beats White, mais vous pouvez également choisir entre un étonnant Sage Grey avec des accents vert clair ou Stone Purple qui est lavande avec des accents gris foncé.

Bien sûr, la principale raison pour laquelle vous payez un peu plus pour les Beats Fit Pro que pour les Beats Studio Buds réside dans le fait que les premiers possèdent la puce H1. Cela leur permet d'accéder à Siri en mains libres ainsi qu'à la prise en charge audio spatiale sur Apple Music, Apple TV et FaceTime.

L'autre raison pour laquelle ces écouteurs coûtent plus cher que d'autres est qu'ils sont dotés d'une fonction d'annulation active du bruit qui bloque certains bruits extérieurs. En pratique, nous avons constaté qu'ils n'étaient pas aussi efficaces que les Sony WF-1000XM4 ou les QuietComfort Buds de Bose, mais ils font un travail décent.

Bien que Beats ait conçu les écouteurs pour fonctionner avec les appareils Android et iOS, les utilisateurs d'Android ne pourront pas accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Plus précisément, ils seront privés de la fonction d'assistant à l'écoute permanente et de l'audio spatial.

Si ces inconvénients ne sont pas vraiment rédhibitoires compte tenu du nombre de modèles d'écouteurs qui n'ont pas accès à l'audio spatial à ce stade (Beats propose d'ailleurs une excellente application Android qui vous permettra de personnaliser les commandes), ils pourraient toutefois vous inciter à choisir une option plus adaptée à Android, comme le Sony WF-1000XM4.

(Image credit: Beats)

Beats Fit Pro : performances audio

Le son est excellent

Bonne qualité d'appel

L'époque où les oreillettes Beats ressemblaient à des haut-parleurs de voiture déformés avec suffisamment de basses pour vous faire trembler est révolue. Le nouveau profil sonore adopté par Beats permet de garder le cap avec des aigus et des graves puissants et une bonne clarté générale.

Pour mettre les écouteurs à l'épreuve, nous avons écouté INDUSTRY BABY de Lil Nas X & Jack Harlow, qui est disponible en Dolby Atmos sur Apple Music. Dès le départ, vous entendez la ligne de basse entraînante, mais elle est suivie d'une piste vocale qui se déplace en fonction de la direction dans laquelle vous vous trouvez. Regardez à gauche, et la piste vocale se déplace vers l'écouteur droit. Tournez à droite et c'est l'inverse qui se produit. La possibilité de modifier dynamiquement le mixage audio en fonction des mouvements de la tête est électrisante et vous permet de vivre partout une expérience digne d'un concert.

Cela est dû en grande partie à la façon dont les Beats sont réglés et à la puce sans fil H1 d'Apple, mais le nouveau haut-parleur à l'intérieur des écouteurs contribue à leur donner une scène sonore légèrement plus grande que celle des précédents écouteurs Beats.

Apple Music propose des milliers de titres mixés en Dolby Atmos qui offrent une expérience audio spatiale sur des écouteurs sans fil et qui sont vraiment superbes. INDUSTRY BABY n'est que l'une des nombreuses chansons qui mettent vraiment en valeur le profil sonore des Fit Pro.

La mise en garde que nous ferions ici est que, malgré leurs performances impressionnantes pour leur taille, le son spatial des Fit Pro ne remplace pas le son immersif que vous obtenez avec un véritable système de haut-parleurs Dolby Atmos. Cependant, il s'agit d'un grand pas en avant par rapport aux écouteurs sans fil traditionnels.

En ce qui concerne la qualité des appels, les Beats Fit Pro utilisent cinq des six microphones pour retranscrire fidèlement votre voix à votre destinataire et les résultats sont globalement bons. Nos interlocuteurs nous ont dit que notre voix était relativement claire, même si le volume était un peu plus faible que lorsque nous utilisions le haut-parleur.

Cela signifie que ces écouteurs ne seront probablement pas la solution idéale pour les professionnels qui ont besoin d'un son cristallin pour leurs appels, mais qu'ils conviendront parfaitement aux personnes qui passent occasionnellement un ou deux appels avec leurs écouteurs.

(Image credit: Future)

Beats Fit Pro : autonomie de la batterie

Six heures par charge avec 18 heures dans l'étui de chargement (avec ANC)

Pas de charge sans fil

Selon Beats, les Fit Pro ont l'une des meilleures durées de vie de batterie de tous leurs écouteurs - avec l'ANC activé, vous avez environ 6 heures par charge avec 18 heures dans l'étui de charge. Cela représente environ une heure et demie de plus par charge que les AirPods Pro et constitue une amélioration significative par rapport aux écouteurs sans fil d'Apple.

Les Fit Pro dureront encore plus longtemps si l'ANC est désactivé, mais si vous les utilisez pour parler plutôt que pour écouter de la musique, l'autonomie sera un peu plus courte.

Dans l'ensemble, la durée de vie de la batterie est comparable à celle des autres écouteurs à réduction de bruit, ce qui est très bien, mais elle est un peu inférieure à celle des autres écouteurs sans fil sans ANC.

Le bon côté de la chose, c'est que les écouteurs prennent en charge la recharge rapide, ce qui leur permet de récupérer environ une heure d'écoute après seulement cinq minutes sur le chargeur et de se recharger complètement en une heure environ.

La seule vraie déception sur le plan de l'autonomie est que les Fit Pro ne prennent pas en charge la recharge sans fil comme les AirPods Pro, ce qui signifie que vous devrez toujours avoir un câble de recharge USB-C à portée de main lorsque vous voudrez les recharger.

(Image credit: Future)

Conclusion

Il est difficile de ne pas comparer le Beats Fit Pro aux AirPods Pro d'Apple. Ils ont la puce sans fil H1 et l'annulation de bruit active, les deux meilleures caractéristiques des AirPods Pro, à un prix très réduit. Les AirPods Pro sont dotés de la fonction de recharge sans fil, mais c'est une caractéristique relativement mineure dont on peut se passer. Surtout si l'on considère que les Beats Fit Pro ont une meilleure autonomie.

Les Beats Fit Pro ne sont pas parfaits. L'annulation du bruit pourrait être meilleure et nous avons senti qu'ils n'étaient pas aussi confortables après quelques heures d'utilisation. Bien que Beats se soit surpassé pour que les utilisateurs d'Android se sentent bien accueillis avec l'adoption de l'USB-C, l'appairage en une touche et l'application Beats sur le Google Play Store, il n'y a toujours pas d'assistant à l'écoute permanente pour les utilisateurs d'Android ou de support audio spatial.

Mais il s'agit d'une excellente paire d'écouteurs sans fil qui, à notre avis, convient mieux aux utilisateurs d'iOS qui aiment faire se dépenser. En effet, ils fonctionneront aussi bien au bureau qu'à la salle de sport grâce à leur design sportif et vous en tirerez le meilleur parti avec un iPhone.

