Le premier dispositif d'IA générative d'Apple pourrait être un iPad Pro plutôt qu'un nouvel iPhone

Le très attendu nouveau iPad Pro d'Apple pourrait marquer la première incursion de l'entreprise dans l'IA générative. La tablette tant attendue, que nous prévoyons de découvrir le 7 mai, serait animée par une toute nouvelle puce M4, optimisée pour supporter les fonctionnalités d'IA.

Cette rumeur nous parvient via Mark Gurman de Bloomberg, qui jouit d'une solide réputation en matière de fuites concernant Apple. Il affirme que l'événement Let Loose d'Apple le 7 mai mettra en vedette un nouveau iPad Pro et iPad Air, ainsi que des accessoires, y compris un nouveau Magic Keyboard et un Apple Pencil.

Selon Gurman, le nouveau iPad Pro sera le premier appareil d'Apple équipé d'IA générative grâce à une nouvelle puce M4, plus puissante et pilotée par l'IA, dotée d'un Neural Engine amélioré. Si cela se confirme, le nouvel iPad passerait outre la puce M3 actuelle d'Apple, utilisée dans les modèles les plus récents et les plus puissants de MacBook Pro, MacBook Air et iMac.

La puce M4, axée sur l'IA, augmenterait considérablement la puissance de calcul de la nouvelle tablette par rapport à l'actuel iPad Pro, qui utilise la puce M2 plus ancienne.

Apple n'abandonnerait généralement pas sa dernière puce après seulement six mois, et il semble étrange de choisir l'iPad pour introduire une nouvelle technologie d'IA plutôt que des iPhones ou des MacBooks, qui bénéficient de bases d'utilisateurs plus larges. Ainsi, si Apple lance un iPad Pro axé sur l'IA générative avec une puce M4, cela constituerait une grande surprise, car la plupart des observateurs d'Apple ne s'attendaient pas à voir des appareils IA annoncés avant juin, au moins, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC 2024) d'Apple.

Gurman affirme que l'accent mis sur l'IA générative n'est pas la seule amélioration notable de la série iPad ; il indique que l'iPad Pro pourrait être doté d'un écran OLED amélioré, semblable à ceux des modèles d'iPhone depuis l'iPhone X, ce qui, si cela s'avère exact, signifierait que l'écran est plus net, offre une meilleure précision des couleurs et est plus facile à utiliser en plein soleil. Il spécule également qu'Apple annoncera un nouvel iPad Air de 12,9 pouces.

Bien qu'Apple ne soit pas la première entreprise à se lancer dans le train de l'IA générative, comme en témoignent les séries Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S24, elle pourrait implémenter la technologie IA de manière nouvelle, unique ou intéressante. Par exemple, Gurman spéculer que Apple vise à intégrer davantage l'IA dans les applications pour réaliser des tâches telles que la rédaction automatique de textes et la synthèse d'articles dans Safari.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous pourrions également voir des fonds d'écran générés par IA et des outils de manipulation d'images similaires à l'effaceur magique de Google Pixel. Il est également mentionné que ces fonctionnalités utiliseront le modèle de langage interne d'Apple, exclusif à eux, nommé Ajax, qu'Apple considère plus puissant que ChatGPT.

Cela corrobore des rapports précédents selon lesquels Apple a été en discussion avec OpenAI et Google concernant l'implémentation de Chat GPT ou de Gemini AI dans une prochaine mise à jour iOS 18 qui pourrait inclure un chatbot IA et de nouvelles fonctionnalités.