Apple devrait lancer de nouveaux iPads en mai

Apple pourrait enfin lancer de nouveaux iPads en mai, avec des panneaux OLED et un tout nouveau modèle d'iPad Air.

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg et informateur d'Apple, a déclaré que ses sources ayant une connaissance approfondie des plans d'Apple notent que le lancement de la nouvelle génération d'iPads est prévu pour le début du mois de mai.

On pensait auparavant que les nouveaux iPads arriveraient en mars ou en avril, mais Mark Gurman a indiqué que des complications dans la fabrication des écrans OLED et dans la préparation des logiciels pour les nouvelles tablettes ont entraîné des retards dans les livraisons.

Comme on l'a déjà dit, Apple devrait à nouveau lancer de nouveaux modèles d'iPad Pro dotés d'écrans OLED, tandis que l'iPad Air 6 devrait bénéficier d'un rafraîchissement et d'un nouveau modèle de 12,9 pouces qui offrira une expérience iPadOS sur grand écran sans qu'il soit nécessaire de dépenser de l'argent pour l'onéreux iPad Pro de 12,9 pouces.

iPad d'Apple : Plus de puissance, des accessoires plus élégants

Gurman a déclaré que les iPad Pros porteront les noms de code J717, J718, J720 et J721 et utiliseront la puce Apple M3 - que l'on retrouve dans le dernier MacBook Air 13 pouces.

Ces iPad Pros de nouvelle génération devraient également être dotés d'un Magic Keyboard et d'un Apple Pencil redessinés. Mais la forme exacte que prendront ces modifications n'a pas été mentionnée dans le dernier rapport de Gurman. On peut supposer de nouveaux mécanismes de clavier et une plus grande flexibilité dans le positionnement du clavier, ainsi qu'une meilleure sensibilité et une plus grande précision avec l'Apple Pen.

Les mises à jour de l'iPad Air devraient se situer davantage du côté de la puce, avec la possibilité d'opter pour une puce M3, ce qui constituerait une amélioration notable par rapport à la puce M1 dont est équipé l'iPad Air actuel. Mais un iPad Air doté d'un écran plus grand pourrait être un moyen de donner un coup de fouet à l'iPad ; à l'heure où les smartphones sont de plus en plus grands et où les téléphones pliables font leur apparition, les tablettes de 10,9 pouces ne sont plus nécessaires, mais un écran de près de 13 pouces pourrait être beaucoup plus attrayant.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Si Apple lance effectivement de nouveaux iPad en mai, ce sera à quelques encablures de la WWDC 2024, qui aura lieu le 10 juin prochain.