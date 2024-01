Le Nothing Phone 2a a fait l'objet de fuites, avec des images, des prix, des couleurs et des spécifications

La période des fêtes a été riche en fuites sur le Nothing Phone 2a, avec l'apparition en ligne de nombreux détails non confirmés sur l'appareil de milieu de gamme attendu - y compris les caractéristiques techniques potentielles, les couleurs et les prix de vente.

Roland Quandt (via Notebookcheck) a suggéré qu'il y aurait deux configurations du téléphone : l'une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, et l'autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Comme vous le verrez dans notre test du Nothing Phone 2, ces deux configurations correspondent à celles de l'actuel téléphone phare de Nothing, bien que ce dernier dispose d'une option supplémentaire de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne pour ceux qui souhaitent payer un peu plus cher.

La même source poursuit en disant que le téléphone sera disponible en blanc ou en noir, et commencera à un prix inférieur à 400 €. Le Nothing Phone 2 a été mis en vente à un prix de départ de 679 €, à titre de comparaison - nous pourrions donc assister à une réduction de prix de plus de 40 % sur le modèle économique.

Nothing Phone (2a)8/128GB 12/256GBWhite or BlackSub 400 Euro price for base model.December 28, 2023 See more

Nothing Phone 2a : images et fuites antérieures

Nous avons également vu des rendus non officiels de l'appareil apparaître sur le site de médias sociaux chinois Weibo, avec l'aimable autorisation de Sunniton. Les couleurs blanche et noire sont présentes, tout comme la version monochrome d'Android que Nothing produit.

Comme dans les fuites précédentes, il y a un nombre réduit de lumières glyphes sur le dos de l'appareil, et une configuration à double caméra horizontale qui rappelle des combinés plus anciens que nous avons vus, tels que le Samsung Galaxy S10.

En parlant de caméras, nous avons également entendu dire que le Nothing Phone 2a arrivera avec une caméra principale de 50MP et une caméra ultra-large de 50MP travaillant en tandem à l'arrière. Cela correspond au Nothing Phone 2, donc il n'y a pas beaucoup de changement en termes d'appareils photo.

Le Nothing Phone 2a devrait cependant être équipé d'un processeur plus lent, ce qui est l'un des moyens pour Nothing d'atteindre un niveau de prix plus bas. La date de sortie du 27 février 2024, au Mobile World Congress, a également été évoquée.