Nothing Phone 3 : ce que l'on veut voir

La marque Nothing n'a que quelques années d'existence, mais elle s'est déjà fait une place dans le monde des smartphones, avec des téléphones Android originaux qui ne ressemblent à rien d'autre sur le marché.

Le Nothing Phone 2 est le dernier fleuron de la société, mais s'il est impressionnant du point de vue du design, il n'est pas une réussite sur tous les plans. Il y a donc beaucoup de choses que nous voulons voir changer et améliorer pour le Nothing Phone 3, qui n'est pas encore officiel.

Vous trouverez plus bas une liste des principaux éléments que nous attendons du Nothing Phone 3, mais tout d'abord, voici la date de sortie et le prix prévus du téléphone, ainsi que les premières fuites et spéculations sur ses spécifications et ses caractéristiques.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain téléphone phare abordable de Nothing

Le prochain téléphone phare abordable de Nothing Quand sortira-t-il ? Probablement en juillet

Probablement en juillet Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 569 €

Le Phone 3 coûtera probablement au moins aussi cher que le Phone 2 (Image credit: Future / Philip Berne)

Le Nothing Phone 2 a été annoncé le 11 juillet 2023, et le Nothing Phone 1 a été dévoilé le 12 juillet 2022.

Il est donc très probable que le Nothing Phone 3 soit annoncé en juillet, et plus précisément qu'il soit dévoilé vers le milieu du mois. Notre meilleure hypothèse est le 9 juillet, car il s'agirait du mardi de la deuxième semaine complète du mois, ce qui correspondrait à l'annonce des deux modèles précédents.

Quant au prix, nous nous attendons à ce qu'il soit au moins aussi élevé que celui du Nothing Phone 2, qui commence à 569 €. Il pourrait même être plus cher, d'autant plus que le Phone 2 coûte plus cher que le Phone 1.

Nothing Phone 3 : actualités et fuites

Il n'y a pas encore de réelles informations sur le Nothing Phone 3, mais nous pouvons spéculer qu'il utilisera probablement un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il s'agit du chipset Android le plus performant de l'année dernière, et il s'agit d'une génération après le Snapdragon 8 Plus Gen 1 du Nothing Phone 2.

Il ne correspond pas au Snapdragon 8 Gen 3 que l'on trouve maintenant dans des téléphones comme le Samsung Galaxy S24, et il est possible que le Nothing Phone 3 utilise le Gen 3 à la place. Mais cela entraînerait probablement une hausse importante du prix, et nous pensons donc que la Gen 2 est plus probable.

Le Nothing Phone 3 conservera très certainement son système d'éclairage par glyphes au dos, qui permet à la gamme de se démarquer de ses concurrents.

En outre, il pourrait être doté d'une batterie plus grande que celle du Nothing Phone 2 (4 700 mAh) et de bordures plus petites, étant donné que le Nothing Phone 2a, plus bas de gamme, bénéficie de ces améliorations.

Nothing Phone 3 : ce que nous voulons voir

Il y a de nombreuses façons dont le Nothing Phone 3 pourrait améliorer le Nothing Phone 2, et nous espérons voir ce qui suit :

1. Plus grande résistance à l'eau

Le Nothing Phone 2 n'a qu'une résistance minimale à l'eau (Image credit: Future / Philip Berne)

Le Nothing Phone 2 offre une certaine résistance à l'eau, mais avec un indice IP54, il n'est certifié que pour survivre à une éclaboussure. Nous voulons être rassurés sur le fait que le Nothing Phone 3 peut résister à de fortes pluies et idéalement même à une immersion dans l'eau, c'est pourquoi nous aimerions voir l'indice IP porté à IP68.

Cela nous donnerait cette assurance, et mettrait sa résistance à l'eau en compétition avec des rivaux comme le Google Pixel 8.

2. Amélioration des caméras

L'un des principaux reproches que nous avions concernant le Nothing Phone 2 portait sur les appareils photo, estimant qu'ils ne peuvent pas gérer un éclairage dynamique et qu'ils n'ont pas le niveau de détail et la qualité des téléphones concurrents.

Il s'agit donc d'un véritable maillon faible, qui a désespérément besoin d'être amélioré. Idéalement, nous aimerions qu'un troisième objectif soit ajouté pour les photos au téléobjectif, mais la priorité devrait être d'améliorer les appareils photo principal et ultra-large existants.

3. Meilleure utilisation des lumières des glyphes

Les lumières du Nothing Phone 2 sont jolies mais sous-utilisées (Image credit: Future / Philip Berne)

L'éclairage des glyphes sur le téléphone était sous-utilisé, car peu d'applications s'en servent.

Ce problème peut être difficile à résoudre s'il nécessite une collaboration avec les développeurs de ces applications, mais le système d'éclairage ressemble plus à un joli gadget qu'à quelque chose de particulièrement utile. Nous espérons donc que le Nothing Phone 3 apportera d'importantes améliorations à cette fonction.

4. Plus de mises à jour des versions d'Android

Google et Samsung ont promis sept ans de mises à jour Android sur leurs derniers téléphones phares, et bien que nous ne nous attendions pas à ce que Nothing fasse de même, en particulier parce que ses téléphones sont moins chers, nous aimerions voir une amélioration par rapport aux trois ans promis pour le Nothing Phone 2.

L'extension de la promesse d'assistance à cinq ans pour le Nothing Phone 3 serait une bonne chose.

5. Une conception moins glissante

Le Nothing Phone 2 a un dos glissant (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Bien que nous aimions beaucoup le design du Nothing Phone 2, un aspect moins attrayant est le dos en verre arrondi qui, bien que séduisant, a tendance à glisser sur les surfaces.

Bien sûr, vous pouvez toujours le poser avec l'écran vers le bas, et c'est probablement ce que Nothing veut que vous fassiez, car de cette façon vous pouvez voir l'éclairage des glyphes. Mais nous aimerions que le Nothing Phone 3 offre au moins la possibilité de le poser avec l'écran vers le haut, sans risquer de tomber.

6. Une batterie plus grande

Le Nothing Phone 2 dispose d'une batterie de 4 700 mAh, et bien que son endurance soit raisonnable (plus d'une journée d'autonomie en moyenne), il ne s'agit pas d'une capacité particulièrement importante compte tenu de son grand écran de 6,7 pouces.

Étant donné que le Nothing Phone 2a, avec un écran de la même taille, parvient à caser une batterie de 5 000 mAh, nous aimerions que le Nothing Phone 3 fasse de même.