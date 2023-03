C'est confirmé, le Nothing Phone (2) va profiter de la puissance d'un Snapdragon 8

Le Nothing Phone (1) est un appareil de milieu de gamme. Mais pour le Nothing Phone (2), l'entreprise pourrait viser plus haut. En effet, il est prévu que le smartphone embarque un processeur haut de gamme.

Plus précisément, Nothing a annoncé lors du MWC 2023 que le Nothing Phone (2) utilisera une puce de la série Snapdragon 8, laquelle regroupe les meilleurs processeurs mobiles fabriqués par Qualcomm.

Bien sûr, il existe plus d'une puce dans la série Snapdragon 8, sinon ce ne serait pas une série. Et il y a de fortes chances que le Nothing Phone (2) n'utilise pas le modèle le plus haut de gamme, qui est actuellement le Snapdragon 8 Gen 2, que l'on trouve dans des smartphones comme le OnePlus 11. Il ne devrait pas non plus intégrer une plateforme sur mesure comme celle que l'on trouve dans la gamme Samsung Galaxy S23.

Quelle que soit la plateforme choisie par Nothing, tout processeur Snapdragon 8 devrait constituer une mise à niveau majeure par rapport au Snapdragon 778G+ présent dans le Nothing Phone (1). C'est donc une nouvelle prometteuse, d'autant plus que notre test du smartphone indiquait les performances du processeur comme un point faible.

Carl Pei, PDG de Nothing, annonce l'utilisation d'un chipset Snapdragon série 8 (Image credit: TechRadar)

Bientôt, nous pourrons savoir quelle puce de la série 8 sera utilisée, car Nothing a annoncé que nous en saurons plus dans les semaines à venir. À moins que Qualcomm ne fabrique une nouveauté, le téléphone utilisera soit le Snapdragon 8 Gen 1 (que l'on trouve dans le OnePlus 10 Pro entre autres), soit le Snapdragon 8+ Gen 1 (que l'on trouve dans des smartphones comme le Samsung Galaxy Z Flip 4).

Quelle qu'elle soit, il s'agira d'une puce puissante et d'une mise à niveau riche de promesses, même si, bien sûr, cela signifie que ce smartphone sera plus cher que le Nothing Phone (1), dont le prix était l'un de ses meilleurs arguments de vente.

Il semble que Nothing soit confiant pour ce téléphone. Carl Pei, PDG de Nothing, nous a confié : "notre ingénierie est beaucoup plus forte qu'avant. Nous avions beaucoup de partenaires qui nous aidaient à l'extérieur, mais aujourd'hui, nous avons presque une centaine de personnes en interne, donc la maturité des produits au même stade de développement est beaucoup plus élevée".

"Nous avons fait tourner beaucoup de prototypes. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore vraiment les partager, mais ça se passe beaucoup mieux qu'avant."

Analyse : ce que l'on sait du Nothing Phone (2)

Jusqu'à présent, en dehors de ce nouveau processeur, le Nothing Phone (2) reste un mystère. Enfin, pas complètement.

Nothing a confirmé que le smartphone débarquera cette année et a également dit qu'il s'agira d'un appareil "plus premium", ce que laisse déjà entrevoir sa nouvelle puce.

En outre, Nothing a précédemment déclaré que la société se concentre sur les améliorations logicielles avec son Phone (2).

Au-delà de cela, nous imaginons qu'il aura un design similaire au Phone (1), mais en ce qui concerne les autres caractéristiques, comme les caméras et la batterie, on ne sait rien pour le moment. Espérons que nous en découvrirons plus sur ce smartphone Android prometteur d'ici peu.