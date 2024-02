Nothing Phone 2a : une nouvelle fuite dévoile le design du téléphone

Nous avons eu la confirmation officielle de l'arrivée du Nothing Phone 2a, mais nous n'avons pas encore beaucoup d'autres détails sur ce téléphone de milieu de gamme. Aujourd'hui, une nouvelle fuite est apparue, nous donnant une idée de l'aspect du téléphone dans sa couleur blanche.

L'informateur Mukul Sharma (via Notebookcheck) a posté quelques images promotionnelles de fabricants d'étuis sur lesquelles figure également le Nothing Phone 2a - il s'agit donc clairement d'un appareil qui arrivera bientôt.

Les images du Nothing Phone 2a confirment largement ce que nous avons vu dans les fuites précédentes : la disposition horizontale de l'appareil photo à double objectif, et le nombre réduit de lumières glyphes autour de l'arrière de l'appareil (peut-être pour aider à le distinguer du Nothing Phone 2).

Si Nothing parvient à conserver certains des ingrédients clés de ce nouveau téléphone, tout en réduisant le prix, la société pourrait être gagnante.

Sellers have already started listing cases for the Nothing Phone (2a) 🥲#Nothing #NothingPhone2a pic.twitter.com/oIkBdEoZDcFebruary 20, 2024 See more

Nothing Phone 2a : Fuites du design

Nous avons vu un certain nombre de fuites contradictoires concernant le design du Nothing Phone 2a. Mais nous en sommes maintenant au stade où la plupart des images que nous avons vues à l'avance s'accordent sur l'apparence du téléphone - y compris cette dernière série de photos.

Une fuite précédente suggérait que le Nothing Phone 2a se débarrasserait des lumières glyphes à l'arrière que nous avons vues sur le Nothing Phone 1 et le Nothing Phone 2, mais il semble maintenant qu'elles seront toujours présentes - il y en aura simplement moins.

D'autres rumeurs concernant le téléphone font état d'une paire de caméras de 50 Mpx à l'arrière (une caméra principale et une caméra ultra-large), tandis que la caméra selfie à l'avant aura apparemment une puissance de 32 Mpx.

Il a également été prédit que le téléphone serait lancé lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, qui débutera le 27 février. Si c'est le cas, nous n'aurons plus à attendre très longtemps avant de voir le Nothing Phone 2a pour de vrai.