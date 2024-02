Nothing Phone 2a : des fuites d'images suggèrent qu'il pourrait présenter un design étrange

Une fuite récente suggère que le prochain Nothing Phone (2a) pourrait faire un choix de design surprenant en omettant la lumière glyphique arrière signature de la série.

Cette information vient de l'insider renommé de l'industrie, OnLeaks, qui a partagé ses découvertes avec le site d'actualités SmartPrix. Il prétend que l'image est un "rendu de presse officiel", et dessus, on peut clairement voir que la lumière n'est pas présente. À sa place, il y a des éléments de design tourbillonnants arborant le style monochrome de Nothing avec une paire de caméras dans le coin supérieur gauche. Cela ressemble à une version simplifiée du Nothing Phone (2).

Nothing phone 2a it looks good 👀#NothingPhone2a #Nothing pic.twitter.com/COODCdo8wpFebruary 5, 2024 See more

Supposons que tout cela soit vrai, se débarrasser du glyphe est un choix étrange à faire, selon nous. Non seulement c'est le style signature de la marque, mais l'entreprise a également annoncé un Kit de Développement Glyphe donnant aux développeurs tiers un moyen de contrôler la lumière arrière sur l'appareil mobile de Nothing. À l'origine, on pensait que cette nouvelle utilité s'étendrait au Phone (2a), mais maintenant, il semble que ce ne soit pas le cas.

SmartPrix souligne que ces changements pourraient être le résultat de l'entreprise cherchant à réduire les coûts. Le Nothing Phone (2a) est prévu pour être un milieu de gamme, donc il ne sera pas aussi puissant que le Phone (2) plus ancien. Il est possible que le glyphe soit l'une des fonctionnalités à être supprimée.

Autres designs potentiels du Nothing Phone 2a

Il convient de mentionner qu'une seconde fuite fait le tour sur X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter) et elle brouille les pistes. Abhishek Yadav, un autre insider de l'industrie, a posté des images de ce qu'il prétend être le Phone (2a). Ne prêtez pas trop d'attention au cadre noir volumineux, que GSMArena indique être un étui de dissimulation destiné à cacher le design réel du smartphone. Ce à quoi vous devriez faire attention, c'est à l'agencement des caméras arrière.

Nothing Phone 2A hands on images via https://t.co/2wiaINX5XpSpecifications 📱 6.7" FHD+ AMOLED display120Hz refresh rate🔳 MediaTek Dimensity 7200 chipset🍭 Android 13 most probably 📸 50MP Samsung GN9+ 50MP JN1 rear camera📷 32MP Sony IMX615 front camera - Colour… pic.twitter.com/rjtoSMIr1dFebruary 4, 2024 See more

Contrairement au Phone (2), les lentilles sont placées l'une à côté de l'autre horizontalement près du haut. Cela fait écho à une fuite plus ancienne de décembre 2023 présentant un positionnement similaire. De plus, le post de Yadav énumère les spécifications pour le Phone (2a), révélant qu'il pourrait être équipé d'un écran AMOLED Full HD Plus de 6,7 pouces (résolution de 2 220 x 1 080 pixels) et fonctionner sur un chipset MediaTek Dimensity 7200. À l'arrière, il y aura deux objectifs de 50MP avec une caméra selfie de 32 MP à l'avant.

Analyse : Fuites contradictoires

Entre les deux, il est difficile de dire à qui donner le bénéfice du doute. Le post de Yadav contient des informations détaillées, mais OnLeaks affirme que beaucoup des fuites sur le Phone (2a) qui circulent sont soit incorrectes, soit pas fiables. Ses paroles ont du poids puisque OnLeaks s'est avéré être une source fiable. Il a obtenu de nombreux détails corrects au fil des ans, donc nous sommes enclins à croire que le rendu de presse supposé est le design le plus probable.

En ce qui concerne les spécifications, Yadav fournit des informations très nécessaires. On sait très peu de choses sur le matériel du Phone (2a) actuellement. Bien sûr, prenez tout ce que vous voyez ici avec des pincettes, car les choses peuvent toujours changer à la dernière minute.

On pourrait ne pas avoir à attendre longtemps pour en savoir plus. Des rumeurs en ligne suggèrent que Nothing tiendra un événement au MWC 2024 (Mobile World Congress) à Barcelone où il pourrait révéler de futurs appareils.

