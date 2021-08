Test des Samsung Galaxy Buds 2

Les Samsung Galaxy Buds 2 en résumé

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont les derniers écouteurs True Wireless en date de la société. En tant que successeurs des Samsung Galaxy Buds originaux sortis en 2019, les Buds 2 offrent un vaste nombre d'améliorations, de la scène sonore à l'annulation active du bruit.

Ce sont ces myriades d'optimisation qui en font une recommandation imparable pour les propriétaires des Galaxy Buds originaux à la recherche d'une paire d’écouteurs sans fil plus récente. Mais aussi un concurrent sérieux face aux Apple AirPods. À cette fin, vous obtiendrez plus de fonctionnalités couplées depuis un smartphone Android - et spécifiquement Samsung - que sur tout autre type d'appareil, bien qu’ils soient compatibles à la fois avec iOS et Android.

Si nous avons vraiment apprécié la conception à deux haut-parleurs des écouteurs et leur scène sonore bien équilibrée, les Buds 2 présentent aussi des points faibles. La suppression active du bruit n'est pas la meilleure de sa catégorie et la gamme de fréquences ne commence vraiment qu'à 80 Hz, ce qui signifie que vous n'entendrez (ou ne ressentirez) aucune sous-basse. Il n'y a pas non plus d'assistant d'écoute permanente au lancement.

Aucun de ces éléments n'est rédhibitoire, reste que les Samsung Galaxy Buds 2 s’avèrent un peu plus faibles en termes de performances audio et d’ANC que certains de leurs rivaux sortis et testés cette année, comme les Sony WF-1000XM4 et les Beats Studio Buds.

La nécessité de leur adoption dépendra du smartphone que vous utilisez, du niveau d'annulation du bruit dont vous avez besoin et de votre style de musique préféré - mais nous pensons que tout le monde appréciera les fonctionnalités, les performances et le prix des Buds 2. Qu’importe si le choix est vaste à côté.

Voici les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless du moment

(Image credit: TechRadar)

Disponibles à partir du 27 août 2021

Prix conseillé : 149 €

Les Samsung Galaxy Buds 2 ont été dévoilés lors de l'événement Samsung Unpacked 2021, aux côtés des nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip, ainsi que des montres connectées Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Les écouteurs seront livrés à partir du 27 août au prix standard de 149 €.

Ils coûtent aussi cher que les Samsung Galaxy Buds originaux lorsqu'ils ont été lancés en 2019, et s'alignent parfaitement sur les Beats Studio Buds d'Apple, qui partagent avec eux de nombreuses caractéristiques. Nous les aimons tout autant que les Studio Buds, et les avons trouvés encore meilleurs que les écouteurs les plus populaires d'Apple : les AirPods.

Cela dit, ce ne sont pas les seuls écouteurs que Samsung a conçus au fil des ans et leurs prédécesseurs - les Samsung Galaxy Buds, Samsung Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Plus - peuvent rendre un peu confus l'achat d'une nouvelle paire d'écouteurs sans fil, surtout si l'on considère qu'il n'y a qu'une petite différence de prix entre eux.

(Image credit: TechRadar)

Design des Samsung Galaxy Buds 2

Accessibles en quatre couleurs

Commandes tactiles intuitives

Résistance à l'eau IPX2

L'un des moyens efficaces de distinguer les Galaxy Buds 2 de leurs pairs est leur conception particulière. Si les Samsung Galaxy Buds Live ressemblent plus à des haricots, les Samsung Galaxy Buds 2 se rapprochent de petits cailloux ; ils sont compacts, arrondis et super lisses. Ils se glissent dans un boîtier en plastique, lui aussi arrondi, et tenant facilement dans une poche.

Une fois que vous ouvrez le boîtier, vous découvrirez les Buds 2 dans l'une des quatre couleurs suivantes : Lavande, Olive, Blanc et Graphite. Cependant, il convient de noter que l’extérieur du boîtier, lui, sera toujours blanc.

Selon Samsung, les nouveaux Galaxy Buds 2 sont 15% plus petits et 20% plus légers que les Samsung Galaxy Buds Plus, ce qui les rend plus faciles à porter pendant de longues heures d’écoute. L'inconvénient est qu'ils s’avèrent un peu plus difficiles à manipuler et qu'ils peuvent glisser de leur étui et de vos oreilles plus facilement.

Heureusement, comme les Buds sont magnétisés pour s'accrocher aux broches métalliques du boîtier, cela ne se produira pas fréquemment. Pour autant, nous vous conseillons vivement de leur prêter attention lorsque vous les sortez ou les remettez dans leur étui, pour éviter qu'ils ne tombent accidentellement et rebondissent dans une zone inatteignable.

(Image credit: TechRadar)

L'un des points faibles de la conception des Galaxy Buds 2 est qu'ils résistent faiblement aux liquides. Garantis IPX2, ils ne supportent pas la sueur par exemple. Sortez-les lorsqu'il pleut à verse, qu'il neige ou à la plage, et c'en est fini d'eux.

Pour contrôler les Galaxy Buds 2, vous pouvez utiliser leurs commandes tactiles intégrées ou votre smartphone. Elles sont assez intuitives (lecture/pause en un seul toucher, avance avec deux coups et retour avec trois). Hélas, il n'y a aucune commande par glissement pour augmenter ou diminuer le volume.

Dans la boîte, vous trouverez deux embouts en silicone supplémentaires et un câble de chargement USB-C pour les Buds 2. Les embouts en silicone ne sont pas nécessairement plus confortables que certains embouts en mousse, mais ils offrent une étanchéité décente et devraient se remplacer à moindre coût si vous les perdez.

Alors, qu'est-ce qui a changé depuis les écouteurs originaux ? Les derniers Galaxy Buds 2 ont une conception à double haut-parleur qui utilise un seul haut-parleur de milieu de gamme et un tweeter séparé pour les registres supérieurs - comme les Galaxy Buds Pro. À l'intérieur et à l'extérieur des écouteurs se trouvent des microphones - trois pour être exact - que les Buds 2 utilisent pour annuler le bruit et améliorer la qualité des appels.

(Image credit: TechRadar)

Caractéristiques principales

Annulation active du bruit

Pas d'assistant vocal en écoute permanente

Prise en charge SBC, AAC et du codec évolutif de Samsung

Bien sûr, quand on parle des nouveaux Galaxy Buds 2, il faut mentionner le support de l'annulation du bruit - quelque chose qui manquait aux Galaxy Buds originaux.

L'annulation du bruit est activée en tenant le pavé tactile de l'un ou l'autre des écouteurs. Vous pouvez personnaliser cette fonction par l'intermédiaire de l'application Galaxy Wearable pour choisir d’autres commandes ici - comme convoquer votre assistant virtuel - mais nous vous recommandons de garder au moins une des commandes réglées sur l'annulation du bruit. En parlant d'assistant, nous sommes un peu déçus que Samsung n'ait pas intégré un assistant en écoute permanente dans les Galaxy Buds 2, un fait qui les rend moins attractifs que bon nombre de concurrents.

Appuyez à nouveau sur le bouton d'annulation du bruit et vous passerez en mode ambiant, qui transmet le son extérieur aux Buds. Cela peut sembler être l'exact opposé de ce que vous souhaitez, mais c'est étonnamment utile si vous voulez tenir une conversation sans enlever vos Buds.

(Image credit: TechRadar)

A noter que les paramètres de contrôle ne sont pas les seules choses que vous pouvez modifier via l'application Galaxy Wearable - vous bénéficierez aussi d’un égaliseur et d’un compteur lié à l'autonomie restante. C'est également là que vous trouverez le test d'ajustement des oreillettes et l'option Find My Buds (“trouver mes écouteurs”), bien que cette dernière nécessite que vous vous connectiez avec un compte Samsung.

Hélas, beaucoup de ces fonctions ne sont disponibles que sur la version Android de l'application. La version iOS n'ayant pas encore été mise à jour.

Pour terminer sur une évaluation positive, en termes de prise en charge des codecs, vous disposez des deux codecs classiques SBC et AAC, mais aussi du Scalable Codec, propriété exclusive de Samsung - pratique si vous êtes connecté à un appareil de la marque. Ce dernier permet d'améliorer sensiblement la qualité audio par rapport au codec SBC de base et fait des Buds 2 un choix solide pour les propriétaires de smartphones Galaxy.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio et suppression du bruit

Amélioration de la scène sonore

L'ANC pourrait être meilleur

Bonne qualité d'appel

Il faut reconnaître à Samsung et AKG que chaque génération de Galaxy Buds se rapproche de plus en plus de la perfection sonore, et les Galaxy Buds 2 ne font pas exception.

Ce que nous aimons le plus dans cette édition, c'est qu'elle apporte une merveilleuse courbe sonore qui amplifie les basses, les médiums et les aigus, ne manquant que les sous-basses (en dessous de 80hz) et les registres les plus élevés (11 000Hz et plus), qui peuvent devenir un peu durs à des volumes plus importants.

La plupart du temps, cependant, vous bénéficiez d'un son étonnamment clair, avec une montée décente des basses lorsque vous écoutez de l'EDM et du rap, et un médium net pour le rock et le R&B. Grâce à une bonne séparation stéréo, vous pouvez entendre de superbes effets de balayage dans des chansons comme Baba O'Riley des Who. Et bien que la scène sonore ne soit pas absolument massive, elle est beaucoup plus large que celle des Galaxy Buds de première génération.

(Image credit: TechRadar)

Les Samsung Galaxy Buds 2 peuvent encore être améliorés au niveau de l'annulation active du bruit. Nous sommes heureux qu'elle soit enfin présente dans la série la plus abordable de Samsung, mais elle reste encore insuffisante par rapport aux leaders du marché tels que les Bose QuietComfort Buds et les Sony WF-1000XM4.

Avec de la musique et l'ANC activé, vous ne pourrez probablement pas entendre quelqu'un qui vous parle dans la même pièce, mais vous entendrez tout bruit fort provenant de l'extérieur de votre maison. Dans l'ensemble, ils sont assez bons pour vous accompagner au bureau ou dans une salle de permanence, mais nous ne les recommanderions pas pour les longs vols ou les lieux particulièrement bruyants.

Bien que l'ANC puisse encore être améliorée, Samsung a réussi à optimiser la qualité des appels sur ses oreillettes. Les Galaxy Buds 2 utilisent l'apprentissage automatique pour éliminer les bruits de fond pendant les sessions téléphoniques et les amis avec lesquels nous avons parlé ont certifié nous entendre plus clairement que sur un smartphone lambda.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie des Samsung Galaxy Buds 2

29 heures d'autonomie totale

Mise en pause automatique

Recharge sans fil

Si vous deviez les utiliser sans interruption, les Samsung Galaxy Buds 2 devraient durer environ cinq heures avec la fonction de réduction active du bruit activée, et un peu plus longtemps si vous la désactivez. À l'intérieur de l'étui se trouvent au moins trois autres charges, pour un total de 20 heures avec le système ANC activé, ou 29 heures si vous le laissez désactivé.

Bien entendu, la durée de vie de la batterie dépend de la façon dont vous utilisez les écouteurs. Si vous les employez pour des conversations audio, vous ne disposerez que de 3,5 heures avec le système ANC activé et de 13 heures avec le boîtier, ou de 3,5 heures et 14 heures avec le système ANC désactivé.

L'ajout d'un capteur de proximité à l'intérieur des écouteurs contribue à optimiser l'autonomie de la batterie. Ce capteur met automatiquement la musique en pause lorsqu'il détecte que les écouteurs se trouvent en dehors de votre conduit auditif. En interrompant ainsi automatiquement la musique, vous économisez un peu de jus et n'avez donc pas besoin de les recharger aussi souvent.

Autre nouveauté de cette génération, l’inclusion de la recharge sans fil avec un chargeur Qi compatible. C'est un avantage appréciable si vous utilisez un téléphone avec chargement sans fil et que vous disposez déjà d'un socle de chargement. Néanmoins, vous pouvez toujours coupler un bon vieux port USB-C à l'arrière du boîtier.

La seule chose qui manque ici est la charge rapide, mais vous obtiendrez tout de même des vitesses de charge décentes. Lors de nos tests, nous avons pu obtenir un chargement de 12% depuis l'étui après 10 minutes, ce qui correspond à plus d'une heure d'écoute. Ca n’équivaut pas la vitesse d'autres écouteurs à charge rapide, qui peuvent atteindre un chargement de 25% ou 50% en 15 minutes, mais ce n'est déjà pas mal.

Faut-il acheter les Samsung Galaxy Buds 2 ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-les si...

Vous possédez un smartphone Samsung Galaxy

Les Galaxy Buds 2 fonctionnent très bien avec les smartphones Samsung Galaxy et les autres appareils Android. Ils offrent un appairage rapide et l'application Galaxy Wearable dont vous aurez besoin pour accéder à l’égaliseur et retrouver vos écouteurs en cas de perte. Qui plus est, les appareils Samsung peuvent profiter du Scalable Audio Codec pour dispenser une meilleure qualité sonore.

Vous utilisez toujours les Galaxy Buds de première génération

Le nombre d'améliorations, tant au niveau du son que des fonctionnalités, fait des Galaxy Buds 2 une véritable suite réussie des Galaxy Buds originaux et une mise à niveau qui en vaut clairement la peine.

Il vous faut des écouteurs “de bureau”

En tant que paire d'écouteurs de bureau, les Samsung Galaxy Buds 2 sont excellents. Ils offrent une suppression du bruit suffisante pour que vous n'entendiez pas les gens autour de vous et leur batterie devrait vous permettre de passer deux ou trois jours sans avoir besoin d'être rechargée.

Ne les achetez pas si...

Vous voyagez souvent ou vous vous déplacez sur de longues distances

Si vous avez besoin d'une annulation du bruit de premier ordre, vous devriez plutôt vous tourner vers les concurrents des Galaxy Buds 2. Les QuietComfort Earbuds de Bose sont actuellement une meilleure alternative et, bien qu'ils soient un peu plus chers, ils en valent la peine pour les personnes qui voyagent quotidiennement.

Vous avez besoin d’un assistant mains libres

Si vous recherchez un assistant qui vous écoute en permanence et qui n'est pas Bixby, vous devrez le trouver ailleurs. Pour les propriétaires d'appareils Android, il y a les Google Pixel Buds qui offrent le support de Google Assistant, tandis que les fidèles d'iOS se tourneront vers les AirPods ou AirPods Pro pour la même expérience.