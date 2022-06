Meilleurs ordinateurs portables robustes : ils résistent aux chocs, aux chutes et à l'eau

(opens in new tab)

Ne cherchez pas plus loin que les meilleurs ordinateurs portables robustes (ou durcis) de 2022 si vous recherchez la durabilité et la puissance dans un seul appareil. Alors que la plupart des ordinateurs portables ne sont pas conçus pour résister à des températures extrêmes, à la poussière, à l'eau, aux chutes et aux chocs, ces ordinateurs portables ont été conçus dans ce seul but. Il existe peut-être de nombreux ordinateurs portables plus légers ou plus fins, mais aucun d'entre eux ne résistera comme ceux-ci.

Que vous soyez un peu maladroit, un créateur de contenus travaillant plus fréquemment en plein air, ou que vous évoluiez sur des chantiers, l'un des meilleurs ordinateurs portables robustes proposés ici vous conviendra. Ils ont été soumis à toutes sortes de tests, vous pouvez donc être sûr qu'ils résisteront à tous les abus.

Avec les ordinateurs portables Dell en tête, voici notre sélection des meilleurs ordinateurs portables robustes, puissants et durables. Si vous recherchez un portable spécifiquement pour un jeune public, consultez notre liste des meilleurs ordinateurs portables pour enfants. Pour ceux qui recherchent une option plus légère, certains des meilleurs Chromebooks sont également robustes.

Quel ordinateur portable tout-terrain acheter en 2022 ?

(Image credit: Dell)

1. Dell Latitude 5430 Le meilleur ordinateur portable tout-terrain Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 1235U - Core i7 1265U vPro Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8-16 Go DDR4 3200 MHz Ecran : 14 pouces FHD Stockage: SSD M.2 PCIe NVMe 256-512 Go Connectivité: WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS en option, LTE ou 5G en option Poids: 1,36 kg Dimensions: 33,6 x 340 x 220 mm Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Léger pour un ordinateur portable robuste + Nombreux ports et options de connectivité Pourquoi attendre - Coûteux pour les particuliers - On parle de PC portable semi-robuste ici

Le Latitude 5430 est un ordinateur portable semi-robuste au design épuré qui peut être équipé d'un processeur Intel Core i5 ou i7 de 12e génération. Contrairement à d'autres ordinateurs portables robustes qui sont moins subtils en raison de leur utilisation d'aluminium, cet appareil est entièrement noir avec un couvercle en fibre de carbone. Une poignée rigide rend le Latitude 5430 facile à transporter et l'appareil présente un certain nombre de certifications, notamment Mil-Spec 810H et IP53. Bien que le modèle de base soit plus que suffisant pour la plupart des tâches, Dell vous permet de configurer entièrement cet ordinateur portable robuste avec plus de RAM, de stockage, de ports supplémentaires et même une puce graphique discrète pour gérer des charges de travail plus exigeantes. Un volet de confidentialité empêche tout tiers d'espionner à travers votre webcam, tandis qu'un pack de sécurité optionnel ajoute un lecteur d'empreintes digitales, un lecteur de carte à puce et un lecteur de carte à puce sans contact. Bien que le Latitude 5430 soit équipé d'une batterie de 53,5 Whr, vous pouvez également ajouter une batterie supplémentaire pour plus de puissance, ainsi que des batteries échangeables à chaud pour une utilisation prolongée.

Lire notre test complet (en anglais) : Dell Latitude 5430 (opens in new tab)

2. Dell Latitude 14 Rugged Une alternative plus abordable à notre champion Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5-6300U processor Carte graphique: AMD Radeon R7 M360 RAM: 8Go Ecran: 14 pouces 1920 x 1080 Stockage: SSD 128 Go Connectivité: WiFi, Bluetooth, GPS, LTE, Ethernet Poids: 1,9 kg Dimensions: 347 x 243 x 44,4mm Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Admirablement robuste + Bon prix Pourquoi attendre - Disque dur de faible capacité - Manque de ports

Dell reste une référence absolue sur le marché des meilleurs ordinateurs portables, mais il fabrique aussi les ordinateurs portables robustes les plus exceptionnels à l'heure actuelle. Par exemple, le Dell Latitude 14 Rugged est un ordinateur portable robuste qui associe une coque extérieure rigide à des composants rapides et suffisamment puissants pour la catégorie, notamment un processeur Intel Core de 6e génération et une carte graphique AMD Radeon dédiée. Même l'écran est décent, avec une finition mate qui le rend confortable à utiliser en extérieur - probablement là où il sera le plus utilisé. C'est la version moins "extrême" de notre choix numéro un, mais il reste l'un des meilleurs ordinateurs portables robustes sur le marché actuellement.

3. Panasonic Toughbook CF-33 Un modèle 2-en-1 qui vous suivra partout pendant plusieurs années Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5-7300U Carte graphique: Intel HD Graphics 620 RAM: 8 Go Ecran: 12 pouces 2160 x 1440 Stockage: SSD 256 Go Connectivité: WiFi, Bluetooth, GPS, LTE, Ethernet Poids: 2,76 kg Dimensions: 313 x 288,4 x 46,1 mm Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Conception 2-en-1 très pratique + Écran fantastique Pourquoi attendre - Lourd - Coûteux

Si vous voulez l'un des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1, mais que vous ne voulez pas quelque chose qui donne l'impression qu'il va se casser en deux à la première occasion, le Panasonic Toughbook CF-33 est fait pour vous. Ce 2-en-1 a une flexibilité que la plupart des ordinateurs portables robustes n'ont pas. Si vous avez besoin d'un appareil facile à transporter pour faire des inventaires et prendre des notes, le mode tablette fera des merveilles. Ensuite, si vous avez besoin d'effectuer du traitement de texte ou de la saisie en général, vous pouvez fixer le clavier et taper confortablement. Il est peut-être cher, mais c'est l'un des seuls ordinateurs portables 2-en-1 qui peut vraiment résister à des environnements peu accueillants.

4. HP ProBook x360 11 G1 EE Un ordinateur portable peut en cacher un autre Caractéristiques techniques Processeur: Intel Celeron N3350 Carte graphique: Intel HD Graphics 500 RAM: 2-8 Go Ecran: 11,6 pouces 1366 x 768 Stockage: SSD 128 Go Connectivité: WiFi, Bluetooth Poids: 1,35 kg Dimensions: 207 x 302,4 x 19,9 mm Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) 2 avis de clients Amazon (opens in new tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Bon prix + Fin et léger Pourquoi attendre - Pas aussi robuste que d'autres appareils - Sous-alimenté

À première vue, vous pourriez penser que le HP ProBook x360 11 G1 EE est un ordinateur portable standard. Cependant, une fois que vous aurez scruté plus profondément sa conception, vous verrez qu'il y a plus qu'il n'y paraît. Bien qu'il ne soit pas conçu pour les chutes importantes et les environnements dangereux, il s'agit de l'un des meilleurs ordinateurs portables robustes pour la plupart des usages quotidiens - il est conçu pour résister à davantage de coups, de chutes et de liquides que les ordinateurs portables ordinaires, grâce à sa coque industrielle caoutchoutée, son clavier résistant aux déversements et son écran Corning Gorilla Glass 4. Il ne sera pas aussi robuste que certains des autres ordinateurs portables de cette liste, mais il demeure facilement transportable et l'écran peut être retourné, ce qui en fait un ordinateur portable robuste plus qu'appréciable.

5. Lenovo ThinkPad 11e Résistant à l'extérieur, puissant à l'intérieur Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i3-6100U Carte graphique: Intel HD Graphics 520 RAM: 8 Go Ecran: 11,6 pouces 1366 x 768 Stockage: SSD 128 Go Connectivité: WiFi, Bluetooth Poids: 1,5 kg Dimensions: 300 x 210 x 22,3 mm Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Low Stock Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Bonnes performances + Conception robuste Pourquoi attendre - Encombrant par rapport aux ordinateurs portables standards

À l'instar du HP ProBook x360 que nous avons mentionné précédemment, le Lenovo ThinkPad 11e ressemble davantage à un ordinateur portable standard qui se trouve être un peu plus robuste que la moyenne. Pourtant, vous pouvez dire que Lenovo a fait des efforts dans la construction de cet appareil, car il comprend des entrées plus robustes, et peut survivre à des chutes de 90 cm. Il est également doté de spécifications militaires, ce qui en fait un ordinateur portable capable de résister aux conditions les plus difficiles. De plus, il est abordable, tout en offrant une puissance de traitement suffisante pour les tâches quotidiennes.

