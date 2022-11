Test de l'Asus Zenbook Pro 16X OLED

L'Asus Zenbook Pro 16X OLED est une machine élégante et parfaitement adaptée au travail créatif. Elle coûte cependant très cher, et ce prix est dû en grande partie à un design qui pose des problèmes de vulnérabilité que ne rencontrent pas des modèles plus simples.

Asus Zenbook Pro 16X OLED en résumé

L'Asus Zenbook Pro 16X OLED reprend le design de la gamme Zenbook d'Asus avec une élégance indéniable. Il ne manque pas de puissance non plus, avec un équipement performant capable de répondre aux exigences du quotidien et aux tâches créatives les plus exigeantes.

L'élégance et la puissance ont un coût élevé, mais le Zenbook Pro 16X OLED d'Asus reste d'un bon rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents, comme le MacBook Pro 16 pouces d'Apple (2021) et le XPS 17 de Dell (2022), qui se distinguent tous par leurs performances, leur design et leur prix.

Malgré son style et son élégance, le design de l'Asus Zenbook Pro 16X n'est pas aussi parfait. Le clavier est un peu trop avancé pour être confortable, et la façon dont le clavier se soulève pour augmenter la ventilation des composants internes expose les ventilateurs à des éléments qu'il vaut généralement mieux tenir éloignés des systèmes internes d'un ordinateur portable coûteux.

Même la prise en charge du stylet par l'écran tactile a un impact, avec une matrice de points parfois visible quand on regarde de près le superbe écran OLED.

Si le design de ce Zenbook était parfait, il n'y aurait pas de quoi se plaindre. Mais la réalité est que cette combinaison de composants et un design complexe sont proposés à un prix qui n'aura de sens que pour un public restreint. Il existe des options bien plus avantageuses pour ceux qui peuvent se passer d'une petite partie de la puissance de l'appareil ou qui peuvent s'accommoder d'un design plus simple.

Le Vivobook Pro 16X d'Asus est proche de ce modèle, et il coûte environ la moitié de son prix. Il dispose pourtant d'un puissant processeur, de beaucoup de RAM, d'un SSD rapide, d'une NVIDIA RTX 3050 Ti (un léger déclassement) et d'un écran OLED 4K.

En fin de compte, si vous voulez de bonnes performances et un design élégant, l'Asus Zenbook Pro 16X OLED n'est pas une mauvaise offre, mais ce n'est pas le meilleur ordinateur portable du moment.

Asus Zenbook Pro 16X OLED : Prix et disponibilité

À partir de 2500 euros pour une configuration Intel Core i7.

Passe à 2999 euros pour une configuration Intel Core i9

Disponible dès maintenant

L'Asus Zenbook Pro 16X OLED 2022 est disponible à l'achat dès maintenant, si vous avez de l'argent. Vendu à partir de 2799 € sur le site d'Asus (au lieu de 3499 €) avec un Intel Core i7-12700H, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, cet ordinateur portable n'est pas bon marché. La version avec Core i9, plus chère encore, n'est pour l'instant plus disponible.

Rapport qualité/prix : 3.5 / 5

Asus Zenbook Pro 16X OLED: Design

Un écran OLED magnifique

Tellement de boutons à toucher

Problèmes de vulnérabilité du design

Asus Zenbook Pro 16X OLED Key Specs Voici la configuration de l'Asus Zenbook Pro 16X OLED envoyée à TechRadar pour examen : CPU : Intel Core i7-12700H Cartes graphiques : Nvidia GeForce RTX 3060 6GB ; Intel Iris Xe Graphics RAM : 16GB LPDDR5 (5,200MHz ; onboard) Écran : 16,0 pouces, 4K UHD+ (3 840 x 2 400, rapport hauteur/largeur 16:10, OLED, 60 Hz, multi-touch, compatible avec le stylet, VESA DisplayHDR 500 True Black, Dolby Vision) Stockage : 1 To de SSD PCIe 4.0 NVMe (952 Go disponibles) Ports : 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x Thunderbolt 4, prise casque, lecteur de carte SD, HDMI 2.1 (FRL) Connectivité : Wi-Fi Intel 802.11ax (2x2), Bluetooth 5.0 Appareil photo : Webcam IR FHD (1080p, 2,1 Mpx), Windows Hello Poids : 2,4 kg Taille : 13,98 x 9,88 x 0,7 pouces (355 x 251 x 17,8mm ; L x P x H)

Asus a toujours été très à l'aise avec le design de sa gamme Zenbook, et cela se voit plus que jamais sur le Zenbook Pro 16X OLED. Cet ordinateur portable est d'une élégance exceptionnelle. Depuis le châssis bleu profond et les bords chanfreinés de son boîtier unibody fabriqué par CNC jusqu'au pavé tactile dominant et au clavier pop-up fantastique, Asus met pleinement en valeur son talent en matière de design.

Cependant, certains aspects de la conception ne semblent pas avoir été pensés dans un but pratique. Le clavier qui s'incline lorsque l'ordinateur portable est ouvert peut servir à fournir plus d'aération pour les composants internes de l'ordinateur, mais c'est une amélioration qui n'est pas assez ergonomique pour compenser la hauteur à laquelle se positionne dans le châssis - il faut parvenir à l'atteindre et le bord de l'ordinateur portable s'enfonce dans les avant-bras. L'éclairage RVB par touche ne va pas compenser ce problème. Curieusement, Asus a également placé de grandes bandes de caoutchouc tout autour de la prise d'air inférieure de l'ordinateur portable, de sorte que cela ne contribue probablement pas beaucoup à la circulation de l'air.

Le clavier à charnière présente également des risques en termes de durabilité, car la moindre poussière peut désormais se faufiler dans une zone délicate et difficile à nettoyer de l'appareil. S'il est refermé avec quelque chose à l'intérieur, il semble probable qu'il se bloque ou, pire encore, que cette chose soit poussée au coeur des deux ventilateurs.

Les aspects fonctionnels du design sont à saluer. Les touches elles-mêmes sont agréablement souples et ne sont pas trop écrasées. Le trackpad permet une navigation aisée et offre une réponse par vibrations semblable à celle de Force Touch d'Apple. Il y a également une molette tactile multifonction, à gauche du pavé tactile, qui peut être configurée avec diverses options (volume et luminosité de l'écran) par défaut.

Comme on pouvait s'y attendre, l'Asus Zenbook Pro 16X OLED a un écran exceptionnel. Sa taille de 16 pouces convient parfaitement à la résolution, qui va un peu au-delà de l'UHD typique. La dalle OLED produit des noirs profonds et présente un pic de luminosité élevé, ce qui est idéal pour le HDR et l'utilisation en extérieur. La prise en charge du tactile et du stylet s'accompagne d'un gros inconvénient qui se remarque sur les couleurs vives et solides. Elle semble faire appel à une sorte de matrice de points pour la sensibilité tactile, et c'est bien visible par moments, ce qui pénalise ce qui aurait été autrement un écran presque sans défaut.

Design: 3.5 / 5

Asus Zenbook Pro 16X OLED: Performance

De bonnes performances pour le travail quotidien comme pour les charges de travail plus lourdes.

Un stockage rapide

Benchmarks Voici comment l'Asus Zenbook Pro 16X OLED s'est débrouillé dans notre série de tests de référence : 3DMark : Fire Strike : 15 593 ; Time Spy : 7 018, Night Raid : 33 058 ; Port Royal : 3 867 Cinebench R23 Single : 1746,5 ; Multi : 12 640 GeekBench 5 : 1 776 (single-core) ; 11 129 (multi-core) CrystalDiskMark : Lecture séquentielle : 6 634 Mo/s ; Écriture séquentielle : 4 335 Mo/s ; lecture aléatoire : 4KiB Q32T1 : 341 Mo/s ; écriture aléatoire :4KiB Q32T1 : 365 Mo/s PCMark 10 : 6 336 points Autonomie de la batterie PCMark 10 : 9 heures et 37 minutes Blender : Monster : 54.41 ; Junkshop : 571.46 ; Classroom : 498.82 Autonomie de la batterie (Techradar movie test) : 4:37

Il faut s'attendre à ce qu'un ordinateur portable de presque 2800 € soit performant, et le Zenbook Pro 16X d'Asus l'est en grande partie. Combinant un processeur puissant et une carte graphique performante, cet ordinateur portable est capable d'atteindre de hauts scores. Toutes ces performances contribuent à garantir une grande fluidité dans le cadre d'une utilisation quotidienne.

Le Zenbook Pro 16X OLED a cependant du pain sur la planche. À ce prix, il se heurte à des ordinateurs portables haut de gamme et bien équipés, comme le Dell XPS 17 2022 et l'Apple MacBook Pro 16 pouces 2021. Dans cet affrontement, les trois ordinateurs portables ont leur part de victoires et de défaites, mais le Zenbook Pro 16X ne sort pas franchement vainqueur. Il se retrouve même étonnamment loin derrière le XPS 17 dans les benchmarks CPU multithreads, bien que les deux ordinateurs portables utilisent le même processeur.

À première vue, on peut penser que c'est une mauvaise affaire pour l'Asus Zenbook Pro 16X OLED, car il peut coûter beaucoup plus cher que certaines configurations de Dell et d'Apple. Cependant, une fois que ces ordinateurs portables sont configurés avec les spécifications qui les rapprochent du Zenbook (comme 1 To de stockage, un GPU mis à niveau et un écran 4K), ils se rapprochent beaucoup plus du prix du Zenbook. Bien qu'il n'y ait pas de vainqueur incontestable, le Zenbook Pro 16X OLED mérite une forte considération pour les designers qui pourront bénéficier de la prise en charge du stylet et du tactile.

Performance: 4 / 5

Asus Zenbook Pro 16X OLED : Autonomie de la batterie

Bonne autonomie de la batterie pour le travail

Faible autonomie pour le divertissement

Avoir beaucoup de puissance sous le capot a tendance à s'accompagner de gros inconvénients en termes d'autonomie, et c'est ce que nous constatons ici avec le Zenbook Pro 16X OLED. Il a obtenu une autonomie décente dans notre test de batterie PCMark, avec un peu plus de neuf heures et demie.

Cependant, il n'a atteint qu'une durée dérisoire de quatre heures et 37 minutes dans notre test de lecture vidéo. Lorsque le MacBook Pro 16 peut offrir des performances similaires tout en fonctionnant pendant près de 19 heures dans un test de batterie, les ordinateurs portables puissants sous Windows qui ne peuvent pas dépasser les 10 heures ont mauvaise presse.

Autonomie : 3.5 / 5

Devriez-vous acheter un Asus Zenbook Pro 16X OLED ?

Achetez-le si...

Vous voulez une machine élégante et performante Cet ordinateur portable a un look fantastique, et il est capable d'accomplir un large éventail de tâches. Étant donné que de nombreuses machines performantes ont un design plus simple, il s'agit donc d'une superbe option.

Vous aimez les écrans OLED Cet ordinateur portable est équipé d'une dalle OLED de grande taille, qui offre des couleurs étendues, un étalonnage des couleurs prédéfini et des niveaux de luminosité élevés pour tirer parti de Dolby Vision.

Vous êtes fou des commandes tactiles Le ZenBook Pro 16X OLED a beaucoup à offrir en matière de commandes. Le pavé tactile est grand, a un retour tactile agréable, et peut servir de pavé numérique. La molette tactile offre des commandes pratiques. Et l'écran prend en charge la saisie tactile et la saisie au stylet.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un ordinateur vraiment portable Il s'agit d'un ordinateur portable lourd dont l'autonomie est médiocre. Si vous comptez l'utiliser lors de vos déplacements, vous devrez également transporter sa lourde alimentation de 200W (une vraie brique). Il peut tenir dans un sac à dos, mais vous n'en voudrez pas.

Vous voulez un écran impeccable Bien que l'écran de l'Asus Zenbook 16X OLED soit un petit bijou, il n'atteint pas la perfection avec sa matrice de points visibles qui va irriter les mordus de pixels parmi nous. Le fait qu'il n'atteigne qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz n'aide pas non plus, alors que même le Zenbook 14 OLED bon marché atteint 90 Hz.

Vous voulez une machine à laquelle vous n'avez pas besoin de faire attention. Le Zenbook 16X OLED ressemble un peu à l'Étoile de la Mort. Il est doté d'une conception unibody robuste en métal qui semble particulièrement solide. Mais le système de charnière qui soulève le clavier pour permettre une meilleure circulation de l'air semble être une zone particulièrement vulnérable où un simple renversement de liquide ou un peu trop de poussière pourrait causer des dommages critiques.

Pensez également à

Bilan de l'Asus Zenbook Pro 16X OLED

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/pirx Vous en aurez beaucoup pour votre argent, mais une sérieuse partie de ce budget est consacrée au design fantaisiste et unique. Les autres ordinateurs portables d'Asus témoignent de l'importance du design du Zenbook Pro 16X OLED. 3.5 / 5 Design Malgré toute son élégance, le Zenbook Pro 16X OLED est un peu gros pour une utilisation parfaitement confortable. Et son design unique crée une vulnérabilité inquiétante. 3.5 / 5 Performance Cet ordinateur portable n'a rien à envier à ses concurrents, mais vous pouvez obtenir plus de performances si le design vous importe moins. 4 / 5 Autonomie de la batterie L'autonomie de cette batterie est raisonnable, mais elle est battue à plate couture par le MacBook Pro 16 d'Apple et le Dell XPS 17. 3.5 / 5 Total Row 4 - Cell 1 3.63 / 5

Premier test : octobre 2022

