Quelles sont les meilleures séries sur myCANAL ?

Canal +, la chaîne privée française axée sur le cinéma et le sport, propose depuis décembre 2013 son propre service de streaming, baptisé myCANAL. Pour profiter de l'accès au service, il vous suffit de détenir une offre chez Canal +. Actuellement, plusieurs abonnements sont disponibles :

Canal + (avec les chaînes Canal +, Canal + Grand écran, Canal + Sport 360, Canal + Series, Canal + Docs et Canal + Kids) à partir de 22,99 € par mois.

(avec les chaînes Canal +, Canal + Grand écran, Canal + Sport 360, Canal + Series, Canal + Docs et Canal + Kids) à partir de 22,99 € par mois. Canal + Ciné Series (avec les mêmes chaînes que l'offre Canal + et Disney +, Netflix, OCS, Paramount +, Canal + Cinéma et le bouquet Ciné +) à partir de 34,99 € par mois.

(avec les mêmes chaînes que l'offre Canal + et Disney +, Netflix, OCS, Paramount +, Canal + Cinéma et le bouquet Ciné +) à partir de 34,99 € par mois. Canal + Sport (avec les mêmes chaînes que l'offre Canal + et Canal + Sport, Canal + Foot, Multisports, beIn Sports et Eurosport) à partir de 34,99 € par mois.

Si vous avez moins de 26 ans, l'abonnement Canal + vous revient à 13,99 € par mois, tandis que les offres Ciné Series et Sport sont proposées à 22,99 € par mois.

Par ailleurs, le service Apple TV Plus est désormais inclus dans toutes les offres Canal.

Maintenant que vous êtes briefés, passons aux choses sérieuses. Nous avons réuni sur cette page, toutes les séries Canal à ne pas manquer.

Your Honor

(Image credit: Showtime)

Adaptée de la série israélienne Kvodo, Your Honor met en scène un juge de la Nouvelle Orléans, qui se retrouve face à un dilemme impossible, quand son fils est reconnu coupable d'un délit de fuite après avoir causé un accident. Le hic, c'est que la victime de l'accident n'est autre que le fils de l'un des plus puissants parrains de la pègre. Interprété par le brillant Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcolm), le juge Desiato va devoir remuer ciel et terre pour sortir son fils de la tourmente. Entre intrigue policière, et histoires de gang, les rebondissements sont nombreux dans cette série où l'on ne s'ennuie pas une seule seconde.

Saisons disponibles sur Canal : 2

OVNI(s)

(Image credit: myCANAL)

Cette création originale Canal + suit le quotidien de Didier Mathure, un ingénieur français travaillant à la base aérienne de la Gendarmerie de Vincennes, dans les années 1970. Sa vie bascule lorsqu'il expérimente une rencontre du troisième type. Il se retrouve alors plongé dans une conspiration gouvernementale autour des OVNI, où il croise la route d'une équipe de chercheurs tous plus déjantés les uns que les autres. Ensemble, ils vont mener l'enquête pour percer le mystère des phénomènes extraterrestres, et faire face à des situations aussi absurdes qu'imprévisibles.

OVNI(s) est une série originale et rafraîchissante qui allie habilement comédie et science-fiction. Elle propose une intrigue captivante, portée par des acteurs talentueux. Si vous êtes à la recherche d'une série divertissante, décalée et légère, on ne peut que vous conseiller cette série.

Saisons disponibles sur Canal : 2

Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra

(Image credit: myCANAL)

Cette série originale Canal, qui s'inscrit dans la lignée de La Flamme, relate cette fois-ci les aventures de candidats de téléréalité sur l'île de Chupacabra, où une série d'épreuves les attend. Cela ne vous rappelle rien ? Le Flambeau est effectivement une parodie de Koh Lanta, où Jérôme Commandeur pique la réplique à Denis Brogniart. On y retrouve Marc, le personnage iconique de la série La Flamme, ainsi que plusieurs de ses prétendantes, dont Soraya (Adèle Exarchopoulos), Anne (Ana Girardot), ou encore la folle furieuse Alexandra (Leïla Bekhti). D'autres personnages se joignent au groupe tels que Tony Tonic (Ramzi Bedia), William (Mister V), ou encore l'inséparable duo Philippe (Gérar Darmon) et Patrice (Kad Merad). Cette série centrée sur l'humour et les scènes cocasses est à ne manquer sous aucun prétexte.

Saisons disponibles sur Canal : 1

La Flamme

(Image credit: myCANAL)

La Flamme est une série, produite par Canal +, qui parodie les émissions de téléréalité à la "Greg le millionnaire". Elle suit le parcours de Marc, un célibataire à la recherche de sa moitié. Avec une dose d'humour absurde et de situations loufoques, la série tourne en dérision les clichés du genre et offre un regard satirique sur la quête de l'amour à la télévision.

Le protagoniste principal, Marc, interprété avec brio par Jonathan Cohen, incarne parfaitement le candidat à la recherche de l'amour, tout en étant à la fois pathétique et attachant. Si vous êtes fan de comédie et que vous souhaitez vous payer de bonnes tranches de rire, La Flamme est une série à ne pas manquer.

Saisons disponibles sur Canal : 1



Validé

(Image credit: myCANAL)

Validé est une série française, réalisée par Franck Gastambide, qui plonge les spectateurs dans l'univers impitoyable du rap français. La série suit les péripéties de Clément, un jeune rappeur talentueux originaire de la banlieue parisienne, qui rêve de percer dans le milieu musical.

La série offre une vision authentique et sans filtre sur les difficultés et les succès rencontrés par les artistes émergents dans l'industrie de la musique. Les personnages sont complexes et bien développés, la narration solide et les dialogues percutants. Les performances des acteurs, et notamment du rappeur Hatik dans le rôle de Clément, sont convaincantes et apportent de la profondeur à l'histoire.

Saisons disponibles sur Canal : 2

Baron Noir

(Image credit: myCANAL)

Cette série française offre un regard réaliste et captivant sur les coulisses du pouvoir en France. Après avoir été trahi par son propre parti, Philippe Rickwaert, un député socialiste ambitieux, utilise tous les moyens à sa disposition pour regagner le pouvoir. Cette série politique profite d'une bonne réalisation, avec des intrigues complexes et bien développées. La série aborde avec subtilité les enjeux politiques contemporains, les rivalités internes et les manœuvres de pouvoir, tout en dépeignant les personnages avec une profondeur et une complexité remarquables.

Le personnage principal, interprété magistralement par Kad Merad, est charismatique et mémorable. Baron noir se distingue également par sa réalisation soignée et sa direction artistique. Les décors, les costumes et la musique contribuent à l'immersion dans le monde politique, créant une atmosphère sombre et intense.

Saisons disponibles sur Canal : 3

Le bureau des légendes

(Image credit: Molotov)

Cette série française suit les activités de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), le service de renseignement français, en se concentrant principalement sur les agents de terrain, les "légendes", qui opèrent sous de fausses identités. La série met en lumière les enjeux de la vie de ces agents secrets, en levant le voile sur les risques et les dilemmes éthiques auxquels ils sont confrontés. Grâce à son intrigue complexe, sa mise en scène crédible, et ses nombreux rebondissements, Le bureau des légendes parvient à nous captiver tout du long. La série se démarque également grâce à ses personnages attachants. L'acteur Mathieu Kassovitz, dans le rôle principal de l'agent Malotru, est tout bonnement excellent.

Saisons disponibles sur Canal : 5

Halo

(Image credit: Paramount Plus)

Cette série de science-fiction s'inspire directement du jeu vidéo éponyme, qui est accessoirement l'un des plus grands classiques de Microsoft. La série Halo prend place au 26ème siècle, alors que l'humanité est confrontée à une menace extraterrestre : le Covenant, qui est une alliance de plusieurs races d'aliens. Pour affronter l'oppresseur, les humains n'ont d'autre choix que de recourir aux Spartans, des super-soldats mis au point par une scientifique de renom, le Dr. Halsey. Tout comme dans le jeu, la série place le Spartan John-117, alias Master Chief, au cœur de l'histoire. La série est bien réalisée et colle parfaitement à l'univers de la franchise vidéoludique. Devant le succès des neufs premiers épisodes, la série Halo a été renouvelée pour une deuxième saison.

Saisons disponibles sur Canal : 1

Dexter: New Blood

(Image credit: Showtime)

Dexter: New Blood se présente comme la suite de la série à succès Dexter. Cette série suit toujours les aventures du tueur en série Dexter Morgan, qui revient dans la ville d'Iron Lake, dix ans après les évènements de la série originale. Dexter a fait table rase du passé, il a changé d'identité, réfréné ses pulsions meurtrières, et coule désormais des jours paisibles en travaillant dans une boutique de chasse et pêche. La vie tranquille de Jim Lindsay, de son nouveau nom, ne va cependant pas durer bien longtemps, lorsque ses vieux démons refont surface et oblige l'ex-meurtrier à reprendre du service.

L'intégralité des saisons de Dexter (1 à 8) est également disponible, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir cette série d'anthologie.

Saisons disponibles sur Canal : 1

Gomorra

(Image credit: Viaplay)

Gomorra est une série italienne basée sur le roman éponyme de Roberto Saviano. Elle se déroule dans la ville de Naples et met en lumière les dessous de la Camorra, une organisation criminelle. La série suit plusieurs chefs de clan, membres de la mafia et citoyens ordinaires pris dans la violence et la corruption qui règnent dans ce milieu impitoyable. Gomorra profite d'une réalisation soignée, qui reflète bien la réalité du milieu, avec toute la violence qui y est associée. Les performances des acteurs contribuent à renforcer la crédibilité de la série. Gomorra est tout simplement incontournable pour les amateurs de drames criminels.

Saisons disponibles sur Canal : 5

Hannibal

(Image credit: Netflix)

Hannibal est une série télévisée basée sur les personnages du roman "Dragon Rouge" de Thomas Harris. Elle revient sur l'histoire du célèbre Dr. Hannibal Lecter, psychiatre, tueur en série et cannibale, ainsi que sa rencontre avec Will Graham, un agent du FBI psychologiquement instable.

Cette série se distingue par son esthétique visuelle hors du commun, sa mise en scène soignée, sa narration élaborée et la performance exceptionnelle de ses acteurs. L'excellent Mads Mikkelsen (Drunk, Casino Royale, Doctor Strange) livre une prestation bluffante en Hannibal Lecter, tandis que Hugh Dancy (Homeland, Downtown Abbey 2, The Path) incarne tout aussi bien son antagoniste.

Si vous êtes à la recherche d'un thriller psychologique intense, qui vous fera plonger dans l'univers complexe des tueurs en série, vous allez être servi.

Saisons disponibles sur Canal : 1

Platane

(Image credit: Canal Plus)

Platane est une série télévisée française humoristique créée par Éric Judor, dans laquelle l'acteur interprète une version fictive de lui-même. Dans cette série, Éric percute un platane après une soirée un peu trop arrosée et se retrouve plongé dans le coma. Il se réveille après un an de convalescence et apprend que son ami, Ramzy, a sorti sa propre série sans lui, en surfant sur la vague de leur précédent sitcom à succès H. Éric souhaite alors entamer une carrière dans le cinéma, afin de prouver qu'il peut réaliser un film digne de ce nom.

La série adopte un ton léger et décalé, que l'on associe bien au duo Éric et Ramzy. Si vous être friand de comédies où les situations loufoques s'enchaînent les unes après les autres, Platane est une série à ne manquer sous aucun prétexte.

Saisons disponibles sur Canal : 3

Paris Police 1900

(Image credit: myCANAL)

Cette série française, qui mélange habilement drame historique, polar et intrigues politiques, se déroule dans le Paris des années 1900. On y suit l'inspecteur Antoine Jouin, un policier intègre, qui enquête sur une série de crimes violents. Jouin doit faire face à des conflits politiques, à la corruption et aux inégalités sociales de l'époque, tout en essayant de faire respecter la justice.

L'intrigue de Paris Police 1900 est à la fois complexe et bien construite, les enquêtes policières sont riches en rebondissements, et les personnages bien développés. Elle offre un aperçu des inégalités et des luttes politiques qui ont marqué cette période de l'histoire de la France - ce qui ajoute une dimension historique intéressante à la trame. La série se distingue également par sa reconstitution méticuleuse de l'époque, des décors magnifiques aux costumes détaillés - ce qui permet aux spectateurs de plonger avec réalisme dans l'ambiance parisienne du début du XXème siècle.

Bien que Paris Police 1900 ne compte qu'une seule saison, la série Paris Police 1905, également disponible sur myCANAL, fait office de "saison 2".

Saisons disponibles sur Canal : 1

H

(Image credit: myCANAL)

La série H suit le quotidien de trois amis, Aymé, Sabri et Jamel, respectivement incarnés par Éric Judor, Ramzy Bedia et Jamel Debouzze, qui exercent au sein de l'hôpial Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue parisienne. Les compères s'échangent des plaisanteries à longueur de journée pour détendre l'atmosphère, dans ce milieu hospitalier où le sérieux est de rigueur.

Cette série comique n'est pas toute récente, puisque le dernier épisode est sorti en 2002. Qu'importe, puisque l'on prend toujours autant de plaisir à visionner un épisode de H.

Saisons disponibles sur Canal : 4