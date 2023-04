Apple TV+ arrive gratuitement sur Canal+, c’est un accord historique pour le groupe

Excellente nouvelle pour les abonnés à Canal+ ! Dès la semaine prochaine, tous les abonnés à Canal+ pourront profiter gratuitement des films et séries télévisées d’Apple TV+ sans avoir à payer de supplément. Le groupe Canal+ a effectivement signé un accord historique avec Apple TV+. Le service de streaming de la firme de Cupertino que nous avons déjà eu l’occasion de tester sera ajouté à Canal+ dès le 20 avril.

Après avoir débarqué à petit prix sur un plus grand nombre de téléviseurs LG, Apple TV+ va donc débarquer sur Canal+. Celui-ci devient ainsi le premier partenaire local de la plateforme de streaming de la firme de Cupertino.

Tout le catalogue d’Apple TV+ sera automatiquement ajouté à Canal+ dès le 20 avril

Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal, a lui-même qualifié l’accord entre Canal+ et Apple TV+ d’historique. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela signifie que les 9,5 millions d’abonnés de Canal+ en France et en Suisse vont pouvoir regarder gratuitement les films et séries originaux d’Apple. Canal+ pourra aussi diffuser certains contenus d’Apple TV+ sur sa chaîne principale.

Tout le catalogue d’Apple TV+ sera donc accessible via Canal+. Cela comprend les films et les séries, mais aussi les documentaires et les dessins animés pour les enfants. L’ajout d’Apple TV+ à Canal+ n’est pas temporaire, puisque le groupe a signé un accord de plusieurs années. Maxime Saada a d’ailleurs précisé que : « de Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel, Apple TV+ réunit les plus grandes stars de la planète. Elles méritaient la plus belle des expositions, et c’est seulement avec Canal+ ».

Mais alors, comment profiter du catalogue d’Apple TV+ sur Canal+ la semaine prochaine ? Vous n’aurez aucune manipulation à faire. Le catalogue sera automatiquement mis à jour. Vous pourrez directement accéder aux films et séries d’Apple TV+ depuis l’application myCanal. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Canal+, il est par exemple possible d’essayer gratuitement Apple TV+ avec le Xbox Game Pass Ultimate.

Source : Univers Freebox