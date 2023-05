Meilleures séries OCS : quels programmes regarder sur la plateforme ?

Lancé en 2008 par Orange, le bouquet de chaînes Orange Cinéma Séries devient OCS en 2012. Les abonnés pouvaient d'ores et déjà consulter les programmes en replay, mais ce n'est qu'en 2016 qu'OCS devient officiellement la plateforme de streaming que l'on connaît aujourd'hui. En effet, afin de concurrencer Netflix, Orange lance une offre accessible sans opérateur. Réputé pour proposer en exclusivité les programmes de la chaîne HBO, le service de streaming a rapidement conquis le cœur de nombreux abonnés.

OCS a cependant perdu l'exclusivité du catalogue HBO en 2022, et a été racheté par Canal + en 2023. Il faudra désormais souscrire une offre au Pass Warner (disponible au prix de 9,99 € par mois via Prime Video), pour profiter de Game of Thrones et compagnie.

Devant autant de changements, le catalogue d'OCS a drastiquement diminué. Heureusement, la plateforme possède encore les droits de diffusion de quelques séries HBO, et peut compter sur ses créations originales pour fidéliser ses abonnés. Le tarif d'abonnement actuel à l'offre OCS est de 10,99 € par mois (2 écrans simultanés) ou 12,99 € par mois (3 écrans simultanés), sans engagement - avec un essai gratuit de 7 jours.

Si vous hésitez quant au choix de la prochaine série que vous allez binge-watcher, nous avons référencé sur cette page toutes les séries OCS qui valent le détour.

House of the Dragon

(Image credit: HBO)

Cette série préquelle à Game of Thrones prend place environ 200 ans avant les évènements de la plus célèbre des séries HBO. Elle se concentre sur l'histoire de la famille Targaryen, et plus précisément sur le règne de Viserys, un roi magnanime comme on en fait plus. Les Targaryen et leurs dragons règnent à cette époque sur le Royaume des sept couronnes. On suit l'évolution de la famille et des différents protagonistes sur plusieurs décennies. La série alterne entre une trame narrative bien construite, directement inspirée du livre Feu et Sang de George R.R. Martin, et des scènes d'action bourrées d'effets spéciaux et de « Dracarys ».

Si beaucoup s'accordent à dire que ce préquel ne vaut pas l'histoire riche de GoT, House of the Dragon reste toutefois une série appréciable à regarder, qui comporte de nombreuses scènes épiques et rebondissements. De plus, elle n'en est accessoirement qu'à sa première saison. La suite est attendue pour l'été 2024.

Saisons disponibles sur OCS : 1

His Dark Materials

(Image credit: Simon Ridgway/HBO)

Cette série en trois saisons nous immerge dans un monde fantastique où les humains sont accompagnés par des dæmons, des animaux qui ne font qu'un avec l'âme de leur hôte. Lyra, une jeune orpheline, part à la recherche de son ami Roger, qui a été enlevé. Elle découvre qu'elle est l'élue d'une prophétie liée à la Poussière, une mystérieuse et puissante substance, et qu'elle est destinée à changer le monde. Pour ce faire, elle va devoir entreprendre un grand voyage, qui l'amènera à rencontrer de nombreux protagonistes et à traverser plusieurs mondes parallèles.

His Dark Materials s'inspire directement de l'univers de la trilogie de Philip Pullman À la croisée des mondes. Les décors et le scénario retranscrivent avec fidélité l'univers de l'œuvre originale. L'immersion est au rendez-vous.

La première saison n'est plus disponible sur OCS. Seules les deux dernières saisons peuvent encore être visionnées depuis la plateforme.

Saisons disponibles sur OCS : 2

Westworld

(Image credit: HBO)

Westworld nous plonge dans un monde futuriste où les plus riches peuvent se défouler dans une simulation, aux allures de western, plus vraie que nature. Pour animer ce monde factice, des centaines de robots pourvus d'une technologie d'IA très avancée donne l'illusion aux participants qu'ils peuvent être de vrais cowboys. Les choses commencent à dégénérer lorsque de nouvelles mises à jour leur permettent de rêver et de se rappeler de leurs "vies antérieures".

Cette série HBO à la narration soignée, mais complexe, met en scène un casting 5 étoiles : Anthony Hopkins, Aaron Paul, Ed Harris, Vincent Cassel, ou encore Tessa Thompson. Bien que quatre saisons soient sorties, seule la dernière est encore disponible sur OCS.

Saisons disponibles sur OCS : 1

The Handmaid's Tale

(Image credit: The Handmaid's Tale / Hulu)

The Handmaid's Tale, ou La Servante écarlate, nous fait découvrir un monde dystopique et totalitaire où la majorité des femmes sont stériles. La société est désormais divisée en trois catégories dans les ménages : les Epouses, qui gouvernent la maison, les Marthas, dont le rôle est d'entretenir le foyer, et les Servantes, qui doivent donner vie à la progéniture du maître de maison. La troisième catégorie est réduite à la condition d'esclave, et n'est considérée que pour ses fonctions reproductrices. Cette série à couper le souffle est basée sur le roman éponyme de Margaret Atwood.

Saisons disponibles sur OCS : 5

The Lazarus Project

(Image credit: OCS)

La société Lazarus a le pouvoir de remonter le temps grâce à une boucle temporelle. Après avoir empêché la fin du monde, elle décide de recruter Georges, un ingénieur informatique, qui fait partie des rares personnes à pouvoir se souvenir des évènements avant le reboot. Cependant, remonter le temps n'est pas à prendre à la légère et les dangers sont bien réels. George va devoir faire un choix cornélien lorsqu'un accident implique la femme qu'il aime.

Cette série de science fiction sur fond de thriller, propose un scénario habile, soutenu par un excellent jeu d'acteurs. Une saison 2 est en cours de tournage.

Saisons disponibles sur OCS : 1

Warrior

(Image credit: Cinemax)

Avis aux fans d'arts martiaux, cette série est pour vous. Warrior met en scène les guerres de gangs rivaux dans le Chinatown du XIXème siècle. Ah Sahm, un jeune homme passionné d'arts martiaux, débarque à San Francisco et se retrouve rapidement enrôlé dans le clan des Tong. Il va devoir faire ses preuves en tant que jeune oignon. Cette série est basée sur les écrits du regretté Bruce Lee, cinéaste/acteur de renom et fondateur du JKD.

Bien que cette série comporte deux saisons, seule la dernière est encore disponible sur OCS. La troisième devrait quant à elle débarquer dans le courant de l'année sur HBO Max.

Saisons disponibles sur OCS : 1

Room 104

(Image credit: Showmax)

Room 104 est une série à suspense qui propose des histoires différentes dans chaque épisode. Le seul point commun à ces épisodes, est qu'ils se déroulent tous dans la chambre 104 d'un hôtel américain. Les personnes qui séjournent dans cette chambre sont, la plupart du temps, confrontées à des évènements à la fois mystérieux, inattendus et inexplicables. Dans un style à la The Twilight Zone, cette série est un bon divertissement pour les amateurs du genre. Bien que quatre saisons soient sorties, seule la dernière peut encore être visionnée sur OCS.

Saisons disponibles sur OCS : 1

Mr Robot

(Image credit: USA Network)

Dans cette série thriller, Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mourir peut attendre, Papillon) se glisse dans la peau d'Elliot Anderson, un informaticien anti-social et dépressif. Ce dernier est convaincu qu'il ne peut rencontrer de nouvelles personnes qu'en les hackant. Il se fait un jour recruter par une bande de révolutionnaires, dont le chef se fait appeler Mr Robot, afin de faire tomber une compagnie surpuissante.

La série est habilement réalisée. Les cadrages originaux, ainsi que l'ambiance psychotique omniprésente, contribuent à retranscrire parfaitement toute la complexité de notre société moderne.

Saisons disponibles sur OCS : 4

The Walking Dead

(Image credit: Future)

La dernière saison (11) de la série à succès d'AMC est disponible sur OCS. Inutile de présenter The Walking Dead, tant elle est emblématique du genre horreur. Les zombies ont infesté le monde des vivants, qui s'amenuisent petit à petit. Seuls les plus solides d'entre eux sont encore en vie. Après le grand final, plusieurs séries spin-off ont été annoncées, notamment Dead City, qui mettra en scène Maggie et Negan, et sera diffusée en exclusivité sur OCS, en US+24, dès le 19 juin.

Saisons disponibles sur OCS : 1