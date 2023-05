HBO Max : à son lancement, Max aura droit à plus d’un millier de films en 4k

HBO va bientôt lancer une série Harry Potter . En attendant, The Last of Us, diffusé sur HBO Max, connait un franc succès . Mais le studio compte bien passer à la vitesse supérieure, en proposant une nouvelle plateforme, sobrement nommée Max, qui devrait être lancée aujourd’hui même. Le nouveau service de streaming Warner Bros. Discovery offrirait beaucoup plus de divertissement en 4K que HBO Max ne l'a jamais fait.

La société annonce ainsi : “Max offrira 8 fois plus de films et d'épisodes de contenu 4K UHD que HBO Max, y compris des programmes populaires tels que Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Chevalier Noir, les films de Matrix et bien plus encore".

Max : la Warner optimise son format 4k

De plus, Max supportera à la fois la Dolby Vision et le HDR10. Le son Dolby Atmos sera également inclus pour certains films et émissions. Enfin, le format 4k inclus dans l’abonnement standard a été optimisé par la Warner, pour un débit et une lecture plus fluides.

La Warner Bros. précise ainsi : "Nous comprenons l'importance d'offrir à nos utilisateurs une expérience de lecture cinématographique et, à cette fin, nous avons mis en œuvre des flux de travail technologiques plus avancés qui nous permettent de diffuser plus de contenu 4K de manière plus rapide et plus efficace".

De plus, le catalogue proposé par Max semble impressionnant, et contient de nombreuses licences phares. Le studio ajoute : “Max proposera plus de 1 000 films et épisodes en 4K dès le lancement, et nous en ajouterons chaque mois au fur et à mesure que nous avancerons.”

Max inclura ainsi une large collection de films anciens, dont Orange Mécanique ou encore Les Affranchis. D'anciennes séries de HBO seront également diffusées en 4K, la Warner précisant : "En outre, tous les films de Warner Bros. sortis cette année et à l'avenir seront disponibles en 4K UHD lorsqu'ils arriveront sur Max après leur sortie en salle".