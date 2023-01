The Last of Us est déjà un énorme succès, même si la série ne bat pas le record historique de HBO Max

The Last of Us a attiré des millions de téléspectateurs.

C'est officiel : La série télévisée The Last of Us est aussi contagieuse que prévu.

La série dramatique post-apocalyptique tant attendue est la deuxième série la plus regardée de l'histoire pour un lancement HBO et HBO Max, avec 4,7 millions de téléspectateurs qui l'ont regardée dimanche dernier (15 janvier) aux États-Unis.

Dans un communiqué de presse, HBO a révélé que l'adaptation en live-action (prise de vues réelles) du jeu The Last of Us , qui met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, a attiré deux fois plus de téléspectateurs que l'épisode inaugural de la saison 2 d'Euphoria. La série dramatique avec Zendaya a ensuite atteint une moyenne de 19,5 millions de téléspectateurs par épisode, et les premières performances de The Last of Us indiquent que cette nouvelle série pourrait faire encore mieux.

L'excellent démarrage de la série était à prévoir. The Last of Us, qui s'inspire largement de la série de jeux vidéo primée du même nom de Naughty Dog, a été acclamée par la critique avant sa diffusion. Nous en avons fait l'éloge dans notre critique de The Last of Us et, avec 99 % et 96 % de notes positives de la critique et du public sur le site Internet Rotten Tomatoes (s'ouvre dans un nouvel onglet), tout le monde est d'accord pour dire que la série est vraiment réussie. Ce ne sera donc une surprise pour personne que nous l'ayons déjà ajouté à notre liste des meilleures séries Max de HBO.

N'ayez pas l'air si tristes, Joel et Ellie ! (Image credit: HBO)

Dans une déclaration publiée en parallèle des chiffres d'audience impressionnants de la série, les responsables de la série et producteurs exécutifs Craig Mazin et Neil Druckmann ont déclaré : "Notre objectif était simplement de réaliser la meilleure adaptation possible de cette histoire très appréciée pour un public aussi large que possible. Nous sommes ravis de voir combien de fans, anciens comme nouveaux, ont accueilli 'The Last of Us' dans leur salon et dans leur cœur."

Malheureusement, aucune information n'a été fournie par des sources autres que HBO, comme Sky au Royaume-Uni, il est donc difficile de déterminer la popularité de The Last of Us dans d'autres régions du monde - mais si ces chiffres sont similaires à ceux obtenus aux États-Unis, The Last of Us pourrait être le plus grand succès TV de 2023 jusqu'à présent.

Analyse : les dragons battent les parasites

House of the Dragon règne toujours en maître sur HBO et HBO Max. (Image credit: HBO)

Aussi impressionnante que soit la performance de The Last of Us, les chiffres d'audience de sa première ont pâli comparés à ceux de l'un de ses cousins de HBO, House of the Dragon.

La série préquelle de Game of Thrones a attiré près de 10 millions de téléspectateurs lors de son lancement sur HBO Max en août 2022 ; un succès retentissant qui prouve que l'adaptation en live-action par HBO des œuvres littéraires de George R.R. Martin n'est pas encore éteinte. House of the Dragon a continué à voler de ses propres ailes dans les semaines qui ont suivi, la série fantastique atteignant une moyenne de 9 à 9,5 millions d'abonnés par épisode, dont 9,3 millions pour le final de la saison 1.

The Last of Us a donc du chemin à parcourir s'il veut espérer battre House of the Dragon et arracher la couronne de sa tête embrasée - et il est peu probable qu'il atteigne cet objectif.

Pourquoi ? Malgré sa dernière saison extrêmement controversée, Game of Thrones reste une série et une franchise incroyablement populaire. En tant que préquelle aux événements qui se déroulent dans cette série télévisée, House of the Dragon avait déjà une fanbase télévisuelle bien établie, ce qui signifie qu'elle était toujours susceptible d'attirer des téléspectateurs, même si elle s'avérait mauvaise.

The Last of Us peut se vanter d'avoir sa propre base de fans inconditionnels. Toutefois, si les jeux vidéo sont de plus en plus populaires dans la culture grand public, ils ne sont pas aussi ancrés dans la conscience des gens que les séries télévisées. Il faudra donc du temps pour que la série The Last of Us augmente la base de fans de la franchise.

Pourtant, si cela peut vous consoler, le tout premier épisode de Game of Thrones n'a attiré que 2,2 millions de téléspectateurs aux États-Unis en avril 2011. La première diffusion de The Last of Us fait exploser ce chiffre et la série peut donc se consoler en se disant qu'elle a battu un programme estampillé Game of Thrones en prise de vue réelle. Si The Last of Us accueille d'autres épisodes - et, d'après son audience, c'est bien parti pour - attendez-vous à ce qu'elle donne à House of the Dragon une véritable leçon dans la saison 2 et au-delà.