Bonne nouvelle : The Last of Us 2 est gratuit sur PlayStation Now

Sony vient d’ajouter The Last of Us Part 2 au sein du catalogue de jeux croissant disponible sur le service d'abonnement PlayStation Now. Une décision qui peut surprendre, car le titre est encore jeune et populaire.

Si vous êtes abonné à PlayStation Now, vous pouvez soit télécharger The Last of Us 2 directement sur votre console, soit jouer instantanément via le cloud. A condition de disposer d'une connexion Internet suffisamment rapide.

Parmi les autres jeux rejoignant PS Now dès le 5 octobre, figurent Amnesia Collection, Fallout 76 et Final Fantasy 8 Remastered. Les joueurs PS4 et PS5 devraient donc avoir de quoi s'amuser des dizaines d’heures en ce mois d'octobre. Le plus effrayant de tous les mois.

Si vous souhaitez vous abonner à PlayStation Now pour jouer à The Last of Us 2 ou aux nombreux autres titres disponibles sur le service, il vous suffit de vous rendre sur le PlayStation Store de votre console, où vous trouverez une section dédiée à cet effet.

Si vous n'avez jamais souscrit à PlayStation Now auparavant, vous pourrez bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours, après quoi vous serez facturé sur une base mensuelle. L'abonnement à PlayStation Now coûte 9,99 €, mais n'oubliez pas que cela n'inclut pas l'accès à PlayStation Plus.

Une dernière chose à noter : si le streaming de jeux est disponible sur PlayStation Now, la qualité d'image est plafonnée à 1080p, ce qui signifie que vous ne profiterez pas de The Last of Us 2 en résolution 4K à moins de télécharger le jeu sur votre console.

PlayStation Now vs Xbox Game Pass : qui l’emporte en 2021 ?

Le Xbox Game Pass de Microsoft est sans doute le plus grand service d'abonnement vidéoludique du moment. Et avec son option premium Xbox Game Pass Ultimate, il est probablement le plus convivial, puisqu'il regroupe à la fois Xbox Live Gold et Xbox Cloud Gaming en une seule formule mensuelle.

Cela dit, PlayStation Now présente une évolution considérable. À l'origine, un nombre très limité de jeux étaient disponibles sur le service, et ils ne pouvaient être diffusés que via le cloud. Cela se traduisait par une expérience gaming frustrante pour les abonnés qui ne bénéficiaient pas du meilleur débit internet.

Aujourd’hui, PlayStation Now s'est transformé en un service très respectable. Et si aucun jeu PS5 n'est encore disponible, il existe une énorme bibliothèque de titres PS2, PS3 et PS4 prêts à être téléchargés ou diffusés instantanément.

Avec des ajouts importants comme The Last of Us 2, il semblerait que Sony soit de plus en plus confiant quant à la sortie de ses titres les plus populaires sur PlayStation Now, et ce bien plus tôt qu’attendu. Même si nous sommes certains que Sony ne choisira jamais de lancer ses plus grandes superproductions sur le service dès leur sortie - comme c'est le cas avec Game Pass.

The Last of Us 2 rejoint d'autres jeux PS4 de premier plan déjà fonctionnels sur PlayStation Now, tels que God of War, Nioh 2, Uncharted 4 et Bloodborne.