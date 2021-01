Test de PlayStation Now

Après des débuts plutôt sommaires, PlayStation Now (souvent appelé PS Now) a fait du chemin et c'est aujourd'hui l'un des meilleurs services de jeux à la demande.

En 2012, Sony a acheté le service de jeux en ligne GaiKai, à peine connu, pour la modique somme de 380 millions de dollars (environ 310 millions d’euros). La décision a été accueillie avec un enthousiasme mitigé et beaucoup de scepticisme par les joueurs PlayStation. Particulièrement sur la stabilité et le débit d’une session de jeu, le prix équitable pour contenter joueurs et éditeurs, ainsi que sur le matériel recommandé.

Depuis, la gamme de jeux disponibles et la qualité de service de PlayStation Now ont évolué. Les débits ont augmenté, et continuent de le faire, Sony étant émulé par l’émergence de nouveaux concurrents à l’instar de Microsoft xCloud.

Grâce à une nouvelle fonction de téléchargement, les utilisateurs peuvent désormais jouer hors connexion aux titres PS2, PS3 et PS4 disponibles. Ou profiter de la bande passante de Sony pour bénéficier de jeux présents sur le cloud. Un grand plus face au plus grand rival de PS Now, Xbox Game Pass, qui propose uniquement des « locations » de jeux à télécharger.

Qu'est-ce que PlayStation Now ?

PlayStation Now est une plateforme de cloud gaming, vous permettant de jouer en streaming à différents titres dématérialisés et sélectionnés par Sony.

En termes simples, vous payez à Sony un abonnement mensuel et accédez en échange à une bibliothèque de type Netflix, avec plus de 800 jeux complets. Vous pouvez ensuite lancer une partie et la sauvegarder en ligne, plutôt que d’occuper plus que de raison le disque dur de votre support matériel.

Cet abonnement mensuel vient remplacer des « locations » à la demande, qui s’avéraient plus onéreuses si l’on considère le prix au titre. Autre évolution majeure : PlayStation Now a longtemps été connu comme un service exclusif à la PS4 – aujourd’hui, vous pouvez lancer les jeux du catalogue sur PS5 (bien entendu) mais aussi sur PC Windows. La sélection de jeux s'améliore sans cesse. La plupart appartiennent à l'ère PS3, mais les jeux PS2 et PS4 ne sont pas en reste - en revanche, les jeux PS Vita ont disparu du catalogue.

Conception et interface de PlayStation Now

Une fois que vous aurez choisi un jeu au sein du catalogue proposé, le service vous connectera à un serveur distant qui hébergera votre session. Quelques instants plus tard, le jeu est lancé.

À partir de là, il vous appartient de naviguer dans le menu, les paramètres, les commandes, etc. du titre concerné. Le service ne remasterise pas comme par magie les anciens titres, surtout pour les jeux plus anciens comme Ico ou Rogue Galaxy. La qualité visuelle dépendra donc en grande partie de la façon dont votre télévision mettra en valeur le contenu en basse résolution.

Si vous configurez une session de streaming, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de télécharger le jeu - bien que vous puissiez maintenant le faire pour les bibliothèques PS2 et PS4 du service. Si vous préférez enregistrer temporairement un jeu sur votre disque dur et l’exécuter hors connexion plutôt que de compter sur la puissance de votre connexion haut débit, vous disposez toujours de ce choix.

L'interface de PlayStation Now est incroyablement simpliste, peut-être trop. Tout ce que vous verrez, une fois que vous aurez passé le paywall, ce sont les jeux. Les titres sont séparés en catégories avec, au sommet, des titres vedettes, généralement regroupés par genre.

En faisant défiler les titres vers le bas, vous trouverez des catégories plus discrètes, comme les jeux de combat en 2D ou les JRPG, par exemple. Vous pouvez choisir parmi une douzaine de catégories, certains titres apparaissant dans plusieurs catégories.

Lorsque vous choisissez un jeu dans la liste et que vous y jouez pour la première fois, le jeu apparaît sur l'écran d'accueil afin que vous puissiez reprendre votre partie facilement à l'avenir.

Il fut un temps où nous espérions, peut-être un peu naïvement, que PlayStation Now constituerait le Netflix du streaming de jeux vidéo. Cet espoir reposait sur la gestion d’un abonnement donnant accès à un catalogue de jeux disponibles à vie, tout du moins tant que l’abonnement demeurait actif. Mais PlayStation Now ne fonctionne pas de cette façon. Cela ne veut pas dire que le service est mauvais. Il est juste... différent.

Tout ce qu'un service de cet ordre doit faire, c'est pousser le contenu d'un serveur vers votre écran. Il doit prendre en compte votre décision de faire une pause, relancer le jeu, changer les paramètres ou sauvegarder une partie. Hormis quelques commandes classiques telles que celles-ci, le service gère très peu de données.

La nécessité d’être à l'écoute des multiples interactions avec le joueur abonné et de les interpréter en temps réel est ce qui fait d'un service comme PlayStation Now un cauchemar à coder. Pour vous, ce point peut faire la différence entre un jeu sans lag et une expérience injouable.

Bibliothèque de jeux PlayStation Now

Au dernier bilan, PlayStation Now propose plus de 800 jeux en streaming, dont beaucoup - des titres PS2, PS3 et PS4 - sont disponibles en téléchargement.

Leur valeur et leur prestige est variable : nous comptons des jeux PS4 aujourd’hui cultes, comme Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption ou The Last of Us, mais aussi des petits bijoux indépendants, en passant par du contenu qui a difficilement passer les époques (mais qui réveillera la nostalgie de vos premières parties).

La majeure partie des titres proposés valent clairement le prix de l'entrée. Des jeux comme Saints Row 3, Enslaved: Odyssey to the West, Catherine ou encore la saga Darksiders ont une belle durée de vie. Sony propose également quelques exclusivités légendaires comme Ico, Shadow of the Colossus ou Ratchet and Clank, à tester au moins une fois dans sa vie. Sans oublier la trilogie Batman Arkham, Until Dawn, Borderlands, Bioshock: Infinite et Ultra Street Fighter IV qui vous blufferont par leurs gameplays addictifs.

En outre, PlayStation Now offre aux joueurs PC la possibilité de lancer quelques titres exclusifs aux consoles de Sony, à l’image de Bloodborne qui jusqu’à présent n’est disponible que sur PS4.

Le catalogue PlayStation Now s'est très nettement étoffé au fil du temps : tout comme la formule PlayStation Plus, qui délivre chaque mois une poignée de jeux gratuits à télécharger, PS Now fait la part des choses entre les jeux les plus plébiscités et ceux qui sont sur le point de passer de mode. Comme tous les goûts sont dans la nature, une fois que vous aurez écumé les propositions populaires, vous zapperez une bonne centaine de titres avant de tomber sur LE trésor de vos rêves. 1/8e du catalogue passable, c’est un petit prix à payer.

Contrairement à Xbox Games Pass, le catalogue de PlayStation Now n’intègre pas les derniers jeux AAA, mais il offre un moyen pratique d'accéder à une bibliothèque de titres anciens aujourd’hui difficiles à retrouver ou vendus hors de prix sur les plateformes d’enchères en ligne.

PlayStation Now : parlons du prix justement

PlayStation Now pourrait proposer les plus grands et les meilleurs jeux consoles conçus depuis 20 ans, si le tarif de l’abonnement n’est pas adapté, il perdra des abonnés une fois la période d’essai gratuit arrivée à terme. N’ayez crainte : Sony a accordé une attention toute particulière à la fixation du prix idéal pour PlayStation Now.

En octobre 2019, la compagnie a ainsi décidé de réduire l’abonnement mensuel de 14,99 € à 9,99 €. Vous avez également la possibilité de payer par trimestre (24,99 €) ou par an (59,99 €).

Le plus remarquable, cependant, n'est pas seulement l'économie réalisée, mais aussi la différence de prix par rapport au service concurrent de Microsoft, le Xbox Games Pass Ultimate. Cette formule, vous permettant de jouer sur console comme sur PC, coûte actuellement 3 € de plus par mois, soit 12,99 €.

Il est dommage que nous n'ayons pas vu d'option d'adhésion combinant les deux programmes de Sony : PS Plus et PS Now.

PlayStation Now : la qualité des flux de streaming

Un autre domaine qui pourrait être optimisé sur PlayStation Now est la qualité du streaming, bien qu'elle évolue lentement. Non seulement le chargement des jeux prend 30 à 45 secondes, mais tout incident en cours de connexion fait complètement dérailler le jeu.

Bien que Sony recommande un débit internet minimum de 5 Mbps pour lancer un jeu sur PS Now, ce n'est qu'à partir de 10 à 15 Mbps que vous atteindrez vraiment la terre promise et une session ininterrompue. Pour les jeux AAA plus exigeants comme Bloodborne ou Horizon Zero Dawn, vous aurez besoin d’un débit de qualité fibre optique pour tirer le meilleur parti de votre location.

Si vous quittez ce test avec un seul conseil en tête, que ce soit celui-ci : utilisez un câble Ethernet au lieu du réseau Wi-Fi. Une perte de connexion soumise par votre routeur vous fera quitter la partie, que vous l’ayez sauvegardée il y a à peine 10 secondes ou 10 minutes. Nous avons été expulsés plusieurs fois d’une session à cause d'une mauvaise connexion.

C'est un domaine dans lequel Sony peut encore s'améliorer, en continuant à optimiser les serveurs et à ouvrir davantage de bases de données plus proches des grandes zones métropolitaines. Mais quelle que soit la qualité de votre débit Internet, nous vous recommandons de profiter de l'essai gratuit de sept jours avant de vous engager à long terme sur la plateforme de streaming.

Pourquoi faut-il s’abonner à PlayStation Now ?

Comme promis, Sony livre un vaste catalogue de jeux PlayStation (presque) toutes générations confondues. Choisir lequel des 800 jeux disponibles vous devez télécharger en premier devrait autant vous occuper que la belle durabilité des titres sélectionnés. D’autant que la bibliothèque ne cesse de s'agrandir année après année. Le service fonctionne aussi comme un émulateur vous permettant de (re)lancer de vieux classiques, contournant joliment le manque de rétrocompatibilité de la PS5.

De même, comme la diffusion en streaming ne prend pas de place sur votre disque dur et que le temps de téléchargement est quasi-nul, vous pouvez passer d'un jeu à l'autre si tel est votre souhait.

Le tout à un prix mensuel compétitif et à une formule annuelle - qui vous permet d’économiser 5 € par mois - extrêmement attractive.

Pourquoi mieux vaut attendre ?

Aujourd’hui, les éditeurs n'ont pas pris le parti de mettre leurs dernières nouveautés sur le service, préférant proposer des classiques de qualité variable.

L'autre problème majeur est que, selon la qualité de votre débit Internet, de temps en temps, des lags peuvent faire dérailler votre session de jeu. Vous risquez alors d’être envoyé dans le décor si vous avez entamé un jeu de combat ou une simulation de course automobile. Ou pire, d’être expulsé de la partie sans possibilité de sauvegarde.

Il convient à Sony de régler ces légers aléas pour faire de PS Now un service indispensable, particulièrement pour les nouveaux propriétaires de PS5 qui compteront sur la plateforme pour bénéficier de titres dématérialisés à prix abordable.