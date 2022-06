Oui, il y aura bien un nouveau jeu The Last of Us, mais pas celui que vous attendez

Naughty Dog travaille actuellement sur un nouveau jeu multijoueur autonome, basé sur le prototype d’un mode coopératif pensé pour The Last of Us 2.

Lors du Summer Game Fest 2022, Neil Druckmann, co-créateur de The Last of Us 2, a déclaré que le mode multijoueur en cours de développement sera enrichi et deviendra un titre stand-alone ambitieux. Après deux ans de conception, ce projet a pris une telle ampleur au sein du studio que celui-ci souhaite désormais lui donner vie en tant qu'entité à part entière.

Un concept-art dudit projet a été partagé durant le showcase de Naughty Dog. Le prochain titre coopératif sera toujours basé sur l'univers de The Last of Us, Druckmann mettant en avant l’apparition de nouveaux personnages et d’un récit aussi complexe que les deux opus précédents.

Ce titre multijoueur, qui n'a pas encore été nommé, se déroulera enfin dans une ville qui n'est jamais apparue dans la saga The Last of Us auparavant. Aucune information n’a en revanche fuité sur le gameplay, Druckmann se contentant d’ajouter que la production de ce jeu avait été confiée à des vétérans des franchises Uncharted et The Last of Us.



De plus amples détails sur ce projet secret devraient être révélés l'année prochaine. Car une date de sortie en 2023 a été envisagée.

(Image credit: Naughty Dog)

C’est dans les vieux pots…

Un peu plus tôt, Neil Druckmann annonçait le remake de The Last of Us 1 porté sur PS5 et PC.



Bien qu'il ressemble évidemment beaucoup au jeu original, il est intéressant de constater que cette réactualisation apparaît plutôt musclée. "Nous avons mis au point un processus qui nous permet de sublimer le character design et l'animation des visages", explique Druckmann.



Mais il n'y a pas que l'aspect artistique qui a été revu. L'IA a été modernisée, le jeu tourne désormais à 60 images par seconde et les commandes ont été améliorées. Le jeu utilise également l'audio 3D, les contrôles haptiques et les gâchettes adaptatives de la PS5.



Ce remake définitif devrait sortir le 2 septembre 2022.