PS5 Slim : à quand une PlayStation 5 plus petite et plus légère ?

Il ne fait aucun doute que Sony sortira une PS5 Slim dans les années à venir. La société japonaise a toujours commercialisé des versions plus petites et plus légères de ses consoles de salon, de la PlayStation originale à la PS4. Ce qui signifie que la PS5 Slim devrait se glisser dans le calendrier à plus ou moins longue échéance de Sony.



Sony cherchera donc à réduire de quelques centimètres et de quelques kilos le design original de la PS5, mais une PS5 Slim n'a pas pour seul objectif de séduire les consommateurs qui ont pu être rebutés par la taille gargantuesque de la console standard.

Les consoles Slim sont essentiellement un exercice de réduction des coûts pour les entreprises. Au fur et à mesure que les coûts de fabrication diminuent et que des composants plus performants sont disponibles, Sony se révélera en mesure de créer une version plus petite et moins chère de la PS5. Avec une expérience utilisateur similaire au modèle le plus volumineux.

La PS5 Slim en résumé Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle édition plus petite et plus légère de la PS5

Combien coûtera-t-elle ? Nous pensons qu'elle coûtera 399 €

Quand sortira-t-elle ? Probablement en 2023

En fait, Sony a déjà commencé à alléger la PS5, du moins en interne. Le nouveau modèle de la PS5 Digital Edition, CFI-1100B, pèse 300 grammes de moins que le modèle de lancement, et Sony a même décidé de changer la vis qui accompagne le socle de la PS5. La console dispose également d'un dissipateur thermique redessiné.

Il convient toutefois de garder à l'esprit certaines mises en garde concernant les révisions matérielles. Les consoles plus fines ont tendance à sembler moins chères que les modèles de lancement, jugés plus sophistiqués. Si ce n'est pas toujours le cas, les économies se font parfois sentir, et certaines fonctionnalités sont même supprimées. La PS4 Slim, par exemple, a supprimé le port optique qui se trouvait sur le modèle de lancement.

Si vous êtes intéressé par l'achat d'une PS5 Slim, voici tout ce que vous devez vous attendre à voir sur la prochaine console potentielle de Sony.

(Image credit: TechRadar)

La PS5 Slim sera probablement moins chère que la PS5 originale, dont le prix de lancement était de 499 €. Nous nous attendons à ce qu'elle réduise celui-ci de 100 €, soit 399 € au total - le prix de lancement de la PS4. Le prix initial de 499 € deviendrait alors celui d’une prochaine PS5 Pro. Si cette console existe dans un avenir proche.

On ne sait pas encore si Sony sortira une PS5 Slim Digital Edition, mais on peut s'attendre à ce qu'elle suive les mêmes économies d’échelle, avec une réduction de 100 € par rapport à la version disque. Cela pourrait rendre la console entièrement numérique de Sony incroyablement attrayante.

Historiquement, Sony a tendance à sortir une version Slim de ses consoles trois ans après le lancement de l’originale. Ce fut le cas pour la PS3 et la PS4, tandis que la PS2 Slim et la PS One ont mis respectivement quatre et six ans à arriver. Il est donc probable qu'une PS5 Slim puisse débarquer en 2023 ou début 2024.

Design

(Image credit: Sony)

Bien qu'il soit impossible de prédire exactement à quoi ressemblera la PS5 Slim, nous nous attendons à une réduction assez drastique de la taille et du poids de la console. Il est probable que le design de la console ne s'éloigne pas trop de la vision originale de Sony, alors attendez-vous à une version plus petite et plus compacte de la PS5 actuelle.

La PS5 est la plus grande console jamais fabriquée par Sony, et peut exiger un espace assez important dans votre salon ou votre chambre, surtout si vous prévoyez de la placer verticalement. Nous aimerions que Sony supprime complètement le support pour ceux qui placent la console sur le côté, et nous imaginons qu'elle sera beaucoup plus basse que la PS5 actuelle.

Sony a déjà réduit de 300 grammes le poids des modèles PS5 actuels, mais la compagnie devrait de nouveau alléger le châssis de la console, qui est le deuxième système le plus lourd fabriqué par Sony à ce jour, avec un poids de 3,9 kg, se plaçant sur la balance juste derrière la PS3.

Caractéristiques principales

(Image credit: ff)

D'un point de vue technique, la PS5 Slim sera probablement identique à la PS5 actuelle, mais nous avons vu certaines révisions de consoles Slim bénéficier d'une légère augmentation des performances. Microsoft a ainsi amélioré les performances de la Xbox Series S, et Nintendo a également ajouté un peu plus de puissance à sa New Nintendo 3DS pour lui permettre de lancer certains jeux plus gourmands. Sony n'a pas pour habitude d’optimiser les performances de ses modèles Slim, cependant, et avec une PS5 Pro à l'horizon, cela n'aurait pas beaucoup de sens.

Sony pourrait augmenter la capacité de stockage de la PS5 Slim, ou au moins proposer deux SKU pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus de marge de manœuvre en matière d’espace disponible. Il est également possible que les ports de la console soient modifiés ou déplacés, comme nous l'avons vu avec la PS4 Slim qui a supprimé le port optique.

Faut-il attendre la PS5 Slim ?

La PS5 étant toujours aussi difficile à trouver, attendre la PS5 Slim pourrait être un choix judicieux - si vous êtes assez patient pour laisser défiler un ou deux ans de plus, bien sûr. La PS5 Slim sera sans aucun doute moins chère que la PS5, dont le prix actuel est de 499 €, et son profil plus petit plaira à ceux qui pensent que la PlayStation 5 est tout simplement trop volumineuse.