PS5 : Sony dépose un brevet pour un lecteur Blu-ray amovible, bientôt la PS5 Pro ou PS5 Slim ?

Décidément, la PS5 Pro n’a peut-être pas été complètement abandonnée par Sony. Maintenant que la PS5 est sortie depuis plus de deux ans et qu’elle ne souffre plus de problèmes d’approvisionnement, les joueurs attendent avec impatience des nouvelles de la prochaine console de salon. Certaines sources pensaient cependant que Sony allait faire l’impasse sur la PS5 Pro pour passer directement à la PS6 dans quelques années.

Finalement, Sony n’aurait pas entièrement fait l’impasse sur le prochain modèle de sa console de salon. Non seulement des insiders ont déjà confirmé qu’une nouvelle PS5 sortirait d’ici fin 2024, mais un brevet déposé par Sony lui-même renforce aussi cette théorie. Sony serait effectivement en train de travailler sur un lecteur de disque Blu-ray différent.

La prochaine PS5 pourrait fonctionner avec un lecteur Blu-ray amovible vendu à part

Le brevet a été déposé par Sony en 2020. Il détaille un lecteur de disque optique « qui peut être monté dans un équipement électronique tel qu’une console de jeu, un ordinateur personnel ou un équipement audiovisuel (AV) ». Les documents ne contiennent pas suffisamment de détails pour savoir si ce disque appartiendra à une nouvelle console. On sait néanmoins que le disque optique détaillé dans ce brevet n’est pas celui qui équipe la PS5 actuelle.

De plus, le brevet explique que ce lecteur de disque est composé d’une sorte de « boîtier interne » qui se fixe dans un « boîtier externe ». Il est aussi équipé d’un mécanisme qui permet de « réduire le nombre de composants ». Bien entendu, Sony n’explique pas spécifiquement que ce lecteur de disque sera utilisé pour un modèle de PlayStation 5.

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que l’idée d’une PS5 modulaire circule sur les réseaux et les forums. Il s’agirait concrètement d’une nouvelle PS5 sans lecteur de disque intégré. Elle pourrait donc être plus légère et plus petite que la PlayStation actuelle. Sony pourrait donc l'appeler PS5 Slim au lieu de PS5 Pro. Un lecteur de disque Blu-ray amovible serait vendu séparément pour les joueurs qui préfèrent acheter des jeux en version physique.

Source : WIPO