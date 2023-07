Selon Microsoft, Sony pourrait sortir une PS5 Slim dans le courant de l'année

Le procès opposant Microsoft à la FTC continue à faire parler de lui. En effet, l'entreprise veut racheter Activision Blizzard. Selon le patron de Xbox, cet achat serait dans l'intérêt des joueurs . Pourtant, cette acquisition est une nouvelle fois suspendue . D'ailleurs, un dirigeant d'Activision Blizzard affirme que Sony vise à empêcher l'acquisition . Microsoft vient donc de faire une déclaration surprenante à l'égard du fabricant nippon.

Microsoft tente ainsi de convaincre la juge que la Nintendo Switch devrait être considérée sur le même marché que les consoles de la série Xbox et la PlayStation 5. De fait, cela confirmerait l'argument avancé par Microsoft selon lequel la Xbox aurait perdu la guerre des consoles, se plaçant en troisième position derrière Sony et Nintendo.

Microsoft : la Xbox a perdu la guerre des consoles

Puis, Microsoft a évoqué le projet Q précédemment annoncé par Sony. L'entreprise affirme ainsi : "De même, PlayStation vend une édition numérique moins chère à 399,99 $, et devrait sortir une PlayStation 5 Slim plus tard cette année au même prix réduit [...] Sony devrait également sortir une version portable de la PlayStation 5 dans le courant de l'année pour moins de 300 dollars".

L'existence d'une PS5 Slim semble logique, Sony ayant déjà sorti des versions amincies de ses consoles précédentes. En effet, la PlayStation 4 Slim a remplacé le modèle PS4 standard en 2016, et la PS4 Pro, plus puissante, a été lancée peu de temps après. La PS5, lancée fin 2020, est déclinée en deux versions : l'une avec un lecteur de disque, et l'autre sans lecteur de disque.

Cependant, Microsoft opte pour une approche différente. En effet, le patron de Xbox a déclaré que l'entreprise n'avait pas besoin d'une nouvelle console pour concurrencer la PS5 Pro, et préfère se concentrer sur le cloud gaming. Il semblerait donc que Microsoft dise vrai : la Xbox a bien perdu la guerre des consoles .