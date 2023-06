Selon Microsoft, la Xbox a perdu la guerre des consoles face à Nintendo et Sony il y a plus de vingt ans

Les Xbox Series X/S connaissent un succès considérable. Il est même difficile de choisir entre les deux consoles de Microsoft . D'ailleurs, l'entreprise ne produit plus de jeux dédiés à la Xbox One . Microsoft estime ne pas avoir besoin d'une nouvelle console pour concurrencer la PS5 Pro de Sony. Et dans le cadre du procès impliquant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, actuellement suspendu , l'entreprise vient d'admettre sa défaite.

Microsoft explique ainsi qu'elle perd la guerre des consoles face à Nintendo et Sony depuis qu'elle a fait son entrée sur le marché en 2001 avec la Xbox originale. Le document présenté par Microsoft suggère même que la GameCube et la PlayStation 2 ont dépassé la première Xbox d'une "marge significative".

Microsoft vend ses consoles à perte

Microsoft précise ainsi : "La Xbox a perdu la guerre des consoles et ses rivaux sont en mesure de continuer à dominer, notamment en tirant parti de contenus exclusifs [...] La console Xbox s'est toujours classée troisième (sur trois) derrière PlayStation et Nintendo en termes de ventes. En 2021, la part de marché de la Xbox était de 16 % contre Nintendo et PlayStation."

Selon le site spécialisé VGChartz, les dernières consoles de Microsoft, la Xbox Series X et la Xbox Series S, ne se sont vendues qu'à 21 millions d'unités en avril 2023. Dans le même temps, la PlayStation 5 et la Nintendo Switch sont au coude à coude avec environ 36 millions d'unités chacune, bien que la console portable de Nintendo ait une légère avance.

En conséquence, Microsoft a déclaré qu'il avait essentiellement renoncé à tenter de rivaliser face à Sony et Nintendo dans les guerres de consoles actuelles. À la place, le fabricant a préféré se concentrer sur la livraison de logiciels à sa base de joueurs.

Microsoft ajoute : "Ayant perdu la guerre des consoles, Xbox mise sur une stratégie différente de celle de Sony. Xbox génère des bénéfices grâce aux ventes de jeux, et non aux ventes de consoles. En effet, Xbox vend ses consoles à perte, subventionnant ainsi l'achat du matériel par les joueurs dans l'espoir de compenser le manque à gagner par la vente de jeux et d'accessoires."