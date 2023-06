Microsoft ne produit plus de jeux Xbox One, mais se concentre sur la Xbox Series S/X

Si Microsoft dit ne pas avoir besoin d'une nouvelle Xbox pour concurrencer la PS5 de Sony, il semblerait que l'entreprise n'ait plus non plus besoin de la vénérable Xbox One. La Xbox Series X remplace désormais la Xbox One X , pour devenir l'une des consoles les plus puissantes du moment. En attendant, le Xbox Game Pass Ultimate , le "Netflix du jeu vidéo", continue à s'enrichir. Mais Microsoft ne produira plus de jeux dédiés à la Xbox One.

Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, confirme ainsi : "Nous sommes passés à la génération 9". Microsoft continuera néanmoins à prendre en charge le matériel Xbox One et des jeux comme Minecraft fonctionnant sur la génération précédente. Cependant, aucun studio interne ne travaillera sur de nouveaux jeux pour la Xbox One.

Microsoft propose le cloud gaming pour la Xbox One

D'ailleurs, le récent Xbox Games Showcase de Microsoft ne contenait aucun jeu de premier plan qui fonctionnera nativement sur la Xbox One. Heureusement, Microsoft a déjà commencé à préparer cette transition. En effet, l'entreprise propose déjà le cloud gaming pour permettre aux utilisateurs de la Xbox One de jouer à des jeux next-gen, comme Microsoft Flight Simulator.

Matt Booty affirme ainsi que la société continuera à exploiter son infrastructure Xbox Cloud Gaming pour offrir les derniers jeux aux utilisateurs de la Xbox One. Celui-ci ajoute : "C'est ainsi que nous allons maintenir le support". Les développeurs de jeux de Microsoft se concentrent donc désormais sur les consoles Xbox Series S/X.

Pourtant, certains développeurs demandent à Microsoft d'abandonner la compatibilité obligatoire avec la Xbox Series S pour les derniers jeux Xbox. En effet, la Xbox Series S a été lancée comme une console capable de jouer en 1440p à 120 images par seconde, mais de nombreux jeux n'ont atteint que 1080p. La Xbox Series X de Microsoft, plus grande et plus performante, est dotée d'un GPU plus puissant et d'une mémoire vive de 16 Go.