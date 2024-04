Wacom bat Apple à plate couture en lançant sa toute première tablette OLED

La rumeur court depuis plusieurs mois qu'Apple prévoit de sortir un iPad doté d'un écran OLED. Le géant de la technologie a du pain sur la planche, car Wacom l'a devancé en dévoilant sa première tablette OLED, la Movink.

Fourni par Samsung, l'écran de 13,3 pouces « offre une résolution Full HD avec un rapport de contraste de 100 000:1 ». Il intègre de nombreuses fonctions d'amélioration de l'image telles que la prise en charge de l'ensemble de la gamme de couleurs DCI-P3. Plus particulièrement, le Movink est validé pour les normes Pantone et Pantone SkinTone, ce qui permet à l'appareil de reproduire avec précision un large éventail de couleurs et de teints de peau.

Vous remarquerez que l'appareil de Wacom est incroyablement fin. Il mesure 4 mm d'épaisseur au maximum et ne pèse que 420 g (environ une livre). Selon l'annonce, Movink est ainsi « 66 % plus mince et 55 % plus léger » que la Wacom One 13 Touch de taille similaire. L'entreprise explique dans un message à la communauté qu'elle a pu atteindre cette taille parce que la tablette ne possède pas de rétroéclairage. Elle affirme que les écrans OLED sont suffisamment lumineux pour que l'affichage n'ait pas besoin d'une aide supplémentaire.

En l'absence de ce composant, les utilisateurs n'auront pas à faire face à un excès de chaleur ou à des fuites de lumière. Cette dernière est un effet où la lumière s'infiltre dans les bords et les coins de l'écran, ruinant la qualité de l'image. Il s'agit d'un phénomène courant sur les écrans LCD. Le verre du Movink est recouvert d'un revêtement antireflet qui garantit la clarté de l'image dans les environnements lumineux. De plus, il protège contre la « distorsion des couleurs », ce qui permet aux artistes de s'exprimer librement sans se soucier des problèmes de sortie.

(Image credit: Wacom)

Caractéristiques notables de la Movink 13 de Wacom

La configuration de la Movink est assez simple. Elle est équipée d'un port USB-C sur le côté gauche qui peut être utilisé pour se connecter à un appareil externe comme un PC. Il prend en charge les versions récentes de Windows, macOS, Android et ChromeOS. Il y a un autre port USB-C sur la droite pour une alimentation supplémentaire si vous en avez besoin. De chaque côté de la tablette se trouve un bouton personnalisable qui peut être associé à certaines fonctions, comme l'activation ou la désactivation des fonctions de l'écran tactile.

(Image credit: Wacom)

Dans le cadre de l'offre Movink, l'entreprise propose gratuitement un stylet Wacom Pro Pen 3 équipé d'un « porte-plume » permettant de loger les pointes du stylet. Il est bien entendu possible d'utiliser d'autres stylets. Une liste des stylets compatibles est disponible sur le site web de Wacom. La page contient également une liste des appareils tiers compatibles. Tous les appareils Android, par exemple, ne sont pas compatibles avec le Movink ; seuls quelques-uns fonctionnent, comme le Samsung Galaxy S24.

La Movink de Wacom sera disponible à partir du 27 mai sur son site officiel au prix de 849,90 €. Aussi favorable que nous soyons à cette tablette, sera-t-elle vraiment plus performante que l'iPad OLED, qui offrira bien plus de fonctionnalités que le simple dessin et la conception ? C'est peu probable. Pourtant, Wacom pourrait avoir une longueur d'avance. L'analyste industriel Ross Young affirme que le prochain appareil d'Apple est confronté à des problèmes de production qui pourraient retarder les livraisons.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Si vous cherchez des recommandations, consultez la liste de TechRadar des meilleures tablettes pour 2024.