House of the Dragon plus populaire que Game of Thrones ?

Game of Thrones est mort, vive Game of Thrones !

De nombreux critiques TV semblent avoir enterré la série phare de HBO (distribué par OCS en France) prématurément. Pourquoi ? Parce que House of the Dragon, le premier spin-off de cette dernière vient d’exploser les records d’audience - avec un premier épisode fortement suivi entre le 21 et le 22 août, date de sa diffusion initiale.

Dans un communiqué de presse, Warner Bros. Discovery (WBD), propriétaire de HBO et du service de streaming HBO Max, a révélé que le premier épisode de House of the Dragon a attiré 9,986 millions de téléspectateurs lors de la soirée d'ouverture. Bien que ce chiffre ne tienne compte que des foyers américains, Warner Bros. Discovery a également confirmé que House of the Dragon a été le plus grand lancement d’une série HBO en Amérique latine, ainsi qu'en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).



De plus, l'intérêt pour Game of Thrones a connu un regain, avec un pic de fréquentation sur HBO Max monopolisé par la lecture des huit saisons existantes de Game of Thrones, et ce depuis le mois de juin. L’engagement s’est révélé 90% plus élevé dans les jours précédant la première de House of the Dragon.



Il est donc clair que le grand public n'a pas complètement tourné le dos à la franchise Game of Thrones. Une grande victoire pour Warner Bros. Discovery.



Le succès retentissant de House of the Dragon offre un bref répit à la firme, après plusieurs semaines de mauvaise presse. Le conglomérat a dû faire face à de vives réactions (à juste titre) suite à l'annulation de Batgirl, le film du DCEU, et à la suppression de nombreuses séries et films appréciés par les abonnés de HBO Max.

House of the Dragon règne sur le monde (Image credit: HBO)

De la même manière que la saison 4 de Stranger Things a soulagé Netflix, en proie à des problèmes financiers et à une désertion des fidèles de la première heure, House of the Dragon est le souffle d’air frais (même s’il sort des narines d’un dragon) qu’il manquait à WBD. Le pilote est même parvenu à mettre sous cloche l’actualité géopolitique et économique tendue des derniers mois, en devenant la tendance n°1 sur les différents réseaux sociaux - Twitter en tête.



L'implication de Martin dans le développement de House of the Dragon a certainement contribué à ce succès soudain. Le célèbre auteur a récemment révélé (via le magazine WSJ) qu'il avait soumis davantage de propositions à la production du spin-off qu’à celle de Game of Thrones, au cours des ultimes saisons du show culte.

House of the Dragon n'en est qu'à ses débuts, mais tout porte à croire que la série dérivée connaîtra le même plébiscite que Game of Thrones il y a dix ans. Warner Bros. Discovery peut se réjouir de ces prémices prometteuses. Surtout parce que le studio garde dans ses cartons d’autres projets de spin-offs. Notamment des programmes centrés sur Jon Snow et le Serpent des mers, deux des personnages les plus emblématiques de Westeros. Le glas n'a donc pas encore sonné pour la franchise GoT.