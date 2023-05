Apple TV Plus : la saison 2 de Foundation sera officiellement lancée en juillet

Foundation , lancée en 2021 par Apple TV Plus, va enfin avoir droit à une deuxième saison. Celle-ci, révélée en début d’année , bénéficie d’ailleurs de plusieurs bandes-annonces. Et la dernière en date laisse présager une guerre de science-fiction épique, comme celles que l'on peut voir dans Star Wars et Star Trek. Jusqu'à présent, Apple prévoyait une sortie au deuxième trimestre 2023. Mais l’entreprise vient de donner une date exacte de sortie, prévue pour la mi-juillet.

Pour fêter l'événement, Apple a également publié une nouvelle bande-annonce. On peut y voir Brother Day et Hari Seldon (son IA, tout du moins), ainsi que leurs camps respectifs dans le conflit galactique imminent. Et, si l’on en croit les dangers encourus par les protagonistes, les batailles pourraient bien être aussi épiques que grandioses.

Foundation : Apple TV Plus révèle le synopsis de la deuxième saison

Dans un communiqué de presse, Apple a révélé bien des détails concernant la saison 2 de Foundation. Apple TV Plus indique ainsi : "Plus d'un siècle après le final de la première saison, la tension monte dans toute la galaxie dans la deuxième saison de Foundation [...] Alors que les Cleons s'effondrent, une reine vengeresse complote pour détruire l'Empire de l'intérieur.”

Le synopsis indique : "Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics dotés de capacités psioniques qui menacent d'altérer la psychohistoire elle-même. La Fondation est entrée dans sa phase religieuse, promulguant l'Église de Seldon à travers l'Outer Reach et provoquant la deuxième crise : la guerre avec l'Empire. L'adaptation monumentale de Foundation raconte l'histoire de quatre individus cruciaux qui transcendent l'espace et le temps en surmontant des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront finalement le sort de l'humanité".

La série Foundation est une adaptation télévisée de la célèbre série de romans de science-fiction du même nom écrite par l'écrivain Isaac Asimov. La première saison de la série se compose de dix épisodes. Apple TV Plus n’a pas précisé le nombre d’épisodes qui composeront cette deuxième saison.