Les Gardiens de la Galaxie 3 : date de sortie, bande-annonce, casting, intrigue et plus encore

Les Gardiens de la Galaxie 3 : informations clés - Sortie en salles dans le monde entier en mai (en France le 3 mai)

- Sortie de la première bande-annonce en décembre 2022

- Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista font partie du casting.

- Will Poulter et Chukwudi Iwuji font partie des nouveaux venus.

- Reprend après le Holiday Special des Gardiens.

- Promet d'être très émouvant

- C'est peut-être la dernière fois que ce groupe de Gardiens apparaît dans le MCU.

- Le quatrième film des Gardiens n'a pas encore été approuvé.

Les Gardiens de la Galaxie 3 constitue la dernière occasion pour l'adorable groupe d'aventuriers super-héros de Marvel de faire équipe sur le grand écran.

En tout cas, dans sa forme actuelle. En effet, le réalisateur James Gunn a déjà co-dirigé le DC's Cinematic Universe (DCU) dans sa nouvelle ère, et certains acteurs sont prêts à mettre un terme à leur carrière dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Alors qu'il ne reste plus qu'un seul film Les Gardiens de la Galaxie à découvrir, que savons-nous de la phase 5 du film Marvel ? Nous avons rassemblé ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur Les Gardiens de la Galaxie 3. Cela inclut sa date de sortie, le premier teaser, le casting, les détails de l'intrigue, l'avenir de la franchise cinématographique, et bien plus encore.

Des spoilers majeurs sont à venir dans ce dossier sur les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie, leur spécial Disney Plus Holiday, et leurs apparitions dans Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame, et Thor : Love and Thunder.

Hé, Gamora, quand est-ce que Les Gardiens 3 sortent au cinéma ? (Image credit: Marvel Studios)

Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira dans les salles de cinéma du monde entier en mai 2023 et le mercredi 3 mai en France.

Le film était initialement prévu pour mai 2020, mais a été retardé de deux ans pour permettre la réalisation d'autres projets du MCU. Heureusement, la date de sortie des Gardiens 3 n'a pas été repoussée une nouvelle fois lorsque des problèmes de production sur le reboot du film Blade de Marvel ont conduit le studio à modifier les calendriers de ses phases 5 et 6.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : bande-annonce

Le premier teaser des Gardiens de la Galaxie 3 a été mis en ligne en décembre 2022.

La bande-annonce en dit beaucoup plus sur l'histoire et les personnages du film que ce à quoi nous nous attendions. On y voit un Groot à six bras et armé, les débuts en live-action d'Adam Warlock et une version bébé de Rocket. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais plutôt que de dévoiler tous ses secrets ici, nous vous laissons découvrir la bande-annonce pour en savoir plus.

Il faudra attendre un certain temps avant qu'un autre teaser ne soit partagé. De nos jours, Marvel a tendance à publier des bandes-annonces officielles environ un mois avant le lancement d'un de ses films dans les salles de cinéma. C'était le cas pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui a reçu sa deuxième et dernière bande-annonce le 9 janvier (Quantumania arrive le 17 février). En bref : n'attendez pas de nouveau teaser des Gardiens 3 avant fin mars au plus tôt.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : casting

Chris Pratt revient dans le rôle de Peter Quill/Star-Lord. (Image credit: Marvel Studios)

Voici la liste des acteurs des Gardiens de la Galaxie 3 à ce jour :

Chris Pratt : Peter Quill/Star-Lord

: Peter Quill/Star-Lord Zoe Saldaña : Gamora

: Gamora Dave Bautista : Drax

: Drax Karen Gillan : Nébuleuse

: Nébuleuse Pom Klementieff : Mante

: Mante Bradley Cooper : Rocket Raccoon

: Rocket Raccoon Vin Diesel : Groot

: Groot Sean Gunn : Kraglin

: Kraglin Will Poulter : Adam Warlock

: Adam Warlock Chuwudi Iwuji : Le Grand Évolutif

: Le Grand Évolutif Maria Bakalova : Cosmo le chien de l'espace

: Cosmo le chien de l'espace Elizabeth Debicki : Ayesha

: Ayesha Sylvester Stallone : Stakar Ogord

: Stakar Ogord Michael Rosenbaum : Martinex

: Martinex Daniela Mechior : TBA

: TBA Nico Santos : TBA

Pratt, Saldaña, Bautista, Gillan, Klementieff, Cooper, Diesel et Gunn reprennent tous leurs rôles des précédents films des Gardiens. Bakalova (Bodies Bodies Bodies, Borat 2) revient également dans le rôle de Cosmo, le chien de l'espace télékinésique qui a fait ses débuts dans le MCU dans le Holiday Special des Gardiens. Quant à Debicki, Stallone et Rosenbaum, ils reprennent leurs rôles secondaires des Gardiens de la Galaxie 2.

Parmi les nouveaux venus, l'Adam Warlock de Poulter est peut-être le plus important. Le puissant super-héros, que le réalisateur James Gunn décrit comme "plutôt un super-héros traditionnel - bien que le terme "héros" soit un peu fort" (via Entertainment Weekly (EW)) - a été évoqué dans l'une des scènes de post-crédits des Gardiens 2, mais il fera ses débuts officiels dans Les Gardiens 3.

Pour les non-initiés : dans les comics, Adam Warlock est un spécimen humain artificiel et parfait créé par un groupe de scientifiques connu sous le nom d'Enclave. Après s'être rebellé contre ses créateurs (et s'être battu avec Thor), Warlock - simplement appelé "Lui" dans ses premières apparitions dans les comics - rencontre le Maître de l'Évolution, qui lui donne le titre de "Warlock". Adam aide le Maître de l'Évolution à sauver sa planète créée artificiellement - la Contre-Terre - du maléfique Homme-Bête et reçoit la Gemme de l'âme avant de partir.

L'histoire d'Adam Warlock dans les comics devient quelque peu compliquée après cela. D'une part, il aide les Avengers à vaincre Thanos, mais il a aussi une version maléfique - Magus - qui naît après que Warlock ait temporairement manié le Gant de l'Infini. Compte tenu de ses liens avec le Maître de l'Évolution (nous y reviendrons) et de la façon dont ses origines ont été adaptées au MCU (il est créé par Ayesha, la chef souveraine de Debicki dans Les Gardiens 2, et non par l'Enclave), nous pensons que certaines parties de son histoire seront utilisées dans Les Gardiens 3.

Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Volume 3 arrives in theaters May 5, 2023. #GotGVol3 pic.twitter.com/oESF8MTKGYDecember 1, 2022 See more

Quant au Maître de l'Évolution, c'est un généticien de haut niveau qui crée des créatures anthropomorphes hautement évoluées et des mondes artificiels. Comme mentionné, il a créé la planète Contre-Terre, que nous voyons dans le premier teaser des Gardiens 3. C'est lui qui a fait des expériences sur Rocket (dans le MCU, en tout cas), le transformant d'un raton laveur ordinaire en un animal humanoïde amer, cynique et amateur d'armes à feu. Attendez-vous à voir les origines de Rocket dans une séquence de flash-back.

Même s'il a travaillé aux côtés de super-héros, tels qu'Adam Warlock et Thor, dans les bandes dessinées, le Maître de l'Évolution n'est pas un gentil. Il les utilise comme un moyen d'arriver à ses fins, c'est-à-dire pour protéger ses recherches et ses expériences complaisantes, ce qui fait de lui un méchant. Chukwudi Iwuji, qui jouera le rôle du Maître de l'Évolution, l'a décrit comme "sociopathe" et "narcissique" (selon Collider), et "extrêmement puissant" et "complexe" (selon The Hollywood Reporter (THR)). Sans surprise, il est l'antagoniste principal des Gardiens de la Galaxie 3.

Des spoilers potentiels sur le casting sont à suivre.

Les Gardiens 3 reprendra après le Disney Plus Holiday Special. (Image credit: Marvel)

Il y a deux acteurs dont les rôles n'ont pas encore été annoncés. Daniela Melchior (Suicide Squad) a signé pour jouer dans le film (selon Deadline), et les initiés du MCU ont suggéré qu'elle incarnera Lylla, une loutre anthropomorphe dont Rocket tombe amoureux dans les bandes dessinées. Nous voyons Lylla dans le premier teaser du film, elle apparaîtra donc dans les scènes de flash-back de Rocket. Ne soyez pas surpris si elle finit par mourir, ce qui expliquerait pourquoi Rocket est si misanthrope dans les Gardiens 1.

Nico Santos (Superstore, Crazy Rich Asians) fait également partie du casting (selon Deadline), mais personne ne sait quel rôle il jouera. Dès que nous en saurons plus, nous mettrons cette section à jour.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : intrigue

Le Maître de l'Évolution sera le grand méchant des Gardiens 3. (Image credit: Marvel Studios)

Voici le synopsis officiel de l'intrigue : "Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, notre bande de marginaux bien-aimée a une apparence un peu différente ces jours-ci. Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rassembler son équipe autour de lui pour défendre l'univers tout en protégeant l'un des leurs. Une mission qui, si elle n'est pas menée à bien, pourrait bien conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons."

Cela nous donne une idée de l'intrigue, d'après les sorties des Gardiens dans le MCU, le teaser du film et les déclarations des acteurs et de l'équipe.

Tout d'abord, Les Gardiens de la Galaxie 3 sera incroyablement émouvant. S'adressant à Collider, Gunn a déclaré " que le film est différent de ce à quoi les gens s'attendent ". Dans une discussion avec EW, Gunn a également déclaré que c'était "la chose la plus difficile que j'aie jamais faite", ajoutant : "C'est là que les choses se passent vraiment. C'est là que nous apprenons à connaître la vérité sur qui sont ces personnages, et que nous faisons face aux plus grands enjeux."

Des enjeux plus importants signifient un voyage plus émotionnel pour ces personnages - et les acteurs qui les incarnent. Saldaña a déclaré à ScreenRant que les Gardiens 3 sont un "moment doux-amer" pour toutes les personnes impliquées, tandis que Gillan a révélé que le scénario du film a laissé les acteurs "inondés de larmes" (selon Yahoo).

Heureusement, les Gardiens de la Galaxie 3 ne sera pas une affaire entièrement sombre. La suite conserve l'humour plein d'autodérision qui a rendu les autres films si plaisants, et Gillan a déclaré à The Wrap : "Il y a eu plus d'improvisation pour moi cette fois-ci que je n'en ai jamais donné auparavant. Je ne sais pas si elles seront retenues, mais j'espère qu'elles le seront".

Les mélomanes seront ravis d'apprendre que Gunn a composé une autre bande-son sous licence pour le dernier volet des Gardiens. Peter Quill ayant eu accès à un lecteur MP3 Zune à la fin des Gardiens 2, Gunn a eu toute latitude pour ajouter un nombre illimité de chansons à la bande originale du film, comme il l'a expliqué à EW : "J'ai travaillé deux fois plus dur sur cette bande originale que sur les deux premiers réunis."

Alors, où en sont les Gardiens quand le film commence ? (Des spoilers potentiels sont à suivre).

Zoe Saldaña dances her way on stage to introduce Brazil Comic Con to the brand new trailer for Guardians of the Galaxy Volume 3! #GotGV3 #CCXP2022 pic.twitter.com/t9nq7E95VcDecember 1, 2022 See more

Pour commencer, ils ont créé un refuge pour les réfugiés extraterrestres sur Knowhere, qui a été révélé dans le Holiday Special des Gardiens. Le groupe a acheté Knowhere au Collectionneur après s'être séparé de Thor dans Love and Thunder. Cosmo a également rejoint l'équipe dans l'intervalle.

Quill/Star-Lord est toujours en deuil de Gamora, son ancien amour, qui a été sacrifiée par Thanos dans Infinity War en échange de la pierre d'âme. Cependant, grâce aux événements de Endgame basés sur le voyage dans le temps, une version plus jeune de Gamora - une variante de la ligne temporelle alternative de celle que Saldaña a précédemment incarnée - est en liberté dans le MCU, et Peter veut la retrouver.

Nous l'avons vu la chercher sur l'ordinateur du Milano à la fin de Endgame et, comme nous l'avons vu dans la bande-annonce et les premières images, ils se croisent dans Les Gardiens 3. Gamora sera réintroduite en tant que nouveau leader des Ravageurs (selon THR), ce qui explique le retour du Stakar de Stallone et du Martinex de Rosenbaum. Attendez-vous à des étincelles, romantiques ou autres, entre Peter et Gamora.

Quant à l'allusion à la protection de l'un des leurs, il s'agit forcément de Rocket Raccoon. Les fans du MCU pourraient penser que le Maître de l'Évolution est à la recherche de Rocket pour une raison quelconque, ce qui signifie que les Gardiens devront le protéger.

Nous en apprendrons plus sur l'histoire de Rocket dans Les Gardiens 3. (Image credit: Marvel Studios)

Cependant, nous pensons que les Gardiens doivent garder Rocket à l'abri du Souverain/Adam Warlock. Les spectateurs se souviendront que Rocket (et les Gardiens par procuration) ont trahi le Souverain dans la séquence d'ouverture des Gardiens 2. À la fin du film, les Gardiens avaient échappé aux griffes du Souverain, ce qui a conduit Ayesha à créer Warlock pour se venger d'eux.

C'est ce que nous pensions. Il semble que le Souverain ait demandé l'aide du Maître de l'Évolution pour créer Adam Warlock, dans le but de l'envoyer à la poursuite de Rocket et des Gardiens. Nous pensons que Warlock va attaquer Knowhere, mais qu'il ne réussira pas à tuer qui que ce soit. Cela conduira Peter et sa compagnie à traquer le Maître de l'Évolution - c'est pourquoi ils se rendent sur la Contre-Terre - pour en découvrir plus sur Warlock et l'empêcher, ainsi qu'Ayesha et le Maître de l'Évolution, de les tuer ou, dans le cas du Maître de l'Évolution, de mettre en œuvre une sorte de plan diabolique. Gunn a suggéré que Rocket est le "protagoniste secret" de la franchise des Gardiens et que le troisième film montre "l'importance du personnage de Rocket et de qui il est" (selon EW). Il semble donc que Rocket jouera un rôle majeur dans ce film de la phase 5.

Enfin, la grande question que se posent les fans est : quel Gardien pourrait mourir ? Selon les rumeurs, Drax et Rocket sont les plus susceptibles de périr, mais Grace Randolph, qui est à l'origine des fuites dans le MCU, a affirmé que plusieurs scènes de mort ont été tournées pour - ironiquement - empêcher que la fin du film ne soit divulguée. En résumé, attendez de voir Les Gardiens de la Galaxie 3.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : y aura-t-il un autre film ?

Adam Warlock va-t-il rejoindre les Gardiens de la Galaxie ? (Image credit: Marvel Studios)

Probablement, mais certaines personnes ne feront plus partie de l'équipe après le troisième volet.

Pour commencer, Gunn ne dirigera plus aucun projet du MCU. Il a été confirmé comme nouveau codirecteur de DC Studios aux côtés de Peter Safran en octobre 2022, le duo ayant pour mission de relancer le DCU de Warner Bros. Discovery, en perte de vitesse.

Pendant ce temps, Dave Bautista a déclaré à GQ que Les Gardiens de la Galaxie 3 est sa dernière apparition dans le rôle de Drax, confirmant ce que nous avons entendu en 2021. "Je suis tellement reconnaissant pour Drax. Je l'aime", a déclaré Bautista. "Mais il y a un soulagement [que ce soit terminé]. Tout n'a pas été agréable. C'était difficile de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me mettait à mal. Et je ne sais pas si je veux que Drax soit mon héritage - je veux faire des choses plus dramatiques."

On ne sait pas encore quels autres acteurs principaux vont partir. Tout dépendra de la fin des Gardiens 3, mais il est possible que Rocket prenne le large. Cela, s'il ne meurt pas en se sacrifiant pour sauver les Gardiens et vaincre le Maître de l'Évolution. Pendant ce temps, si la version 2014 de Gamora ne rejoint pas les Gardiens, Saldaña pourrait également mettre un terme à sa carrière dans le MCU.

A post shared by James Gunn (@jamesgunn) (s'ouvre dans un nouvel onglet) A photo posted by on

On peut s'attendre à ce que les Gardiens existent sous une forme ou une autre à l'avenir. Klementieff a déclaré au podcast D23 que la franchise n'est pas "terminée, mais qu'elle sera différente", tandis que Pratt a déclaré à Extra TV qu'il ne sait pas s'il aura un avenir dans le MCU après Les Gardiens de la Galaxie 3. S'adressant à Deadline, Gunn a ajouté : "Ce ne sera jamais le même groupe de personnages pour un grand nombre de raisons différentes. On ne sait pas ce qui va se passer avec la franchise des Gardiens et les futurs personnages, mais en ce qui concerne ce groupe, c'est la fin de leur histoire."

Adam Warlock a dirigé le groupe dans les bandes dessinées. Si Pratt raccroche les deux pistolets et le casque de Star-Lord (ou si Star-Lord meurt), Warlock pourrait diriger des personnages comme Mantis, Groot et Nebula dans une équipe new-look. Pour sa part, Poulter serait "ravi de partir en voyage" dans le rôle d'Adam Warlock (selon The Playlist). Nous devrons voir ce que l'avenir réserve aux Gardiens, mais nous serions étonnés qu'ils ne fassent pas partie des deux prochains films Avengers - The Kang Dynasty et Secret Wars - au moins.

Pour plus de contenu sur le MCU, découvrez comment regarder les films Marvel dans l'ordre.