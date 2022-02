Marvel Cinematic Universe Phase 4 : tout ce qu'il faut savoir sur les prochains films et séries de la franchise

L'année 2022 devrait être un nouveau grand cru pour le Marvel Cinematic Universe (MCU). Ou, plutôt, le Marvel Cinematic Multiverse (MCM), expression qui définit beaucoup mieux la Phase 4 imaginée par Marvel Studios.

Au vu des événements qui se sont déroulés dans Spider-Man: No Way Home, Loki, WandaVision et What If... ?, le multivers est désormais bien implanté. Notre guide pratique pour regarder les films et les séries Marvel dans l'ordre risque donc d'être bien plus difficile à mettre à jour et à suivre.

Alors, que pouvons-nous attendre de véritablement novateur en 2022 ? Exactement trois films et quatre séries Disney Plus, plus quelques surprises.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvrira le bal dans les salles obscures en mai prochain. Pour vous faire patienter, Disney Plus inscrira dans son catalogue la série Moon Knight, à visionner dès fin mars. La plateforme de streaming vidéo devrait également accueillir trois autres shows au cours de l'année : Secret Invasion, She-Hulk et Ms Marvel. Avec une option sur Echo, spin-off d'Hawkeye diffusée fin 2021.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples détails (dates de sortie, personnages attendus, bandes annonces et bien plus encore) sur tous les films et séries Marvel intégrant la Phase 4 - celle du renouveau de la franchise.

Quels films et séries Marvel sortiront en 2022 et 2023 ?

La plupart des projets de la phase 4 du MCU ont désormais des dates de lancement officielles. Mais certains n'ont pas encore été calés dans le grand calendrier Marvel. Voici l'agenda arrêté à ce jour, incluant les prochains films et les séries à venir d'ici fin 2023.

Moon Knight (30 mars 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (4 mai 2022)

Thor: Love and Thunder (6 juillet 2022)

Ms. Marvel (été 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (9 novembre 2022)

Les Gardiens de la Galaxie, spécial Noël (décembre 2022)

She-Hulk (attendu en 2022)

Secret Invasion (attendu en 2022)

Echo (attendu en 2022)

The Marvels (15 février 2023)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (3 mai 2023)

Ant-Man et la guêpe : Quantumania (26 juillet 2023)

Les Quatre Fantastiques (prochainement)

Blade (prochainement)

Les films de la Phase 4

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Date de sortie : 6 mai 2022

Doctor Strange 2 est le prochain projet de la phase 4 de Marvel qui arrivera au cinéma, et il nous permettra de mieux comprendre les implications et le développement du multivers.

Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de Stephen Strange, et il sera rejoint par la Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen), son fidèle acolyte Wong (Benedict Wong), le Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor) et Christine Palmer (Rachel McAdams) croisés dans le premier film consacré au maître des sciences occultes. La nouvelle venue Xochitl Gomez incarnera également America Chavez, une des héroïnes les plus récentes de la mythologie Marvel au rayon comics. Mais ce n'est pas tout : la version maléfique de Doctor Strange, découverte dans What If... ?, est annoncée au casting, de même que le professeur Charles Xavier, mentor des X-Men (et toujours interprété par Patrick Stewart). Il se murmure enfin que Tom Cruise aurait droit à un caméo, dans l'armure d'un Iron Man alternatif.

On ne sait pas grand-chose de l'intrigue de Doctor Strange 2, à l'exception d'un bref synopsis (partagé par Backstage.com). Il s'agirait d'un film à dominante horrifique qui devrait remodeler tout ce que nous pensions savoir sur le MCU.

La nouvelle bande-annonce du film de Sam Raimi, que vous pouvez visionner ci-dessus, a donné un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais, dans la plus pure tradition Marvel, toutes les séquences pourraient être utilisées par le studio comme un appât. Donc, si vous vous attendez à des spoilers authentiques, ne soyez pas surpris si vos théories se révèlent fausses au moment de la sortie du blockbuster. Selon Deadline, les récents reshoots du film se sont terminés le 8 janvier, donc Doctor Strange 2 ne devrait pas subir de report irritant.

Thor: Love and Thunder

Date de sortie : 6 juillet 2022

Seul Avenger à bénéficier d'un quatrième film solo (jusqu'à présent, en tout cas), Thor devrait poursuivre son odyssée durant l'été 2022. Comme No Way Home et Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder sera en quelque sorte une interlude post-Avengers Endgame, puisqu'il mettra également en vedette les Gardiens de la Galaxie et Valkyrie (Tessa Thompson). Tandis que Jane Foster (Natalie Portman) pourrait devenir la prochaine divinité du Tonnerre.

Comme Doctor Strange 2, nous ne savons pas grand-chose de son synopsis. Selon le réalisateur Taika Waititi, le film s'inspirera de la série de bandes dessinées Mighty Thor de Jason Aaron, qui voit Foster acquérir des superpouvoirs similaires à ceux de Thor, alors qu'elle suit un traitement contre le cancer. Nous savons également que Christian Bale (The Dark Knight, Vice) incarnera Gorr, le Dieu Boucher, qui sera l'antagoniste du film. Waititi qualifie Thor 4 de "film le plus fou qu'il ait jamais réalisé". Croisons les doigts pour que ce soit sincère et non une hyperbole.

Black Panther: Wakanda Forever

Date de sortie : 9 novembre 2022

Peut-être le film Marvel le plus poignant actuellement en production, et pour cause. Le voyage de Black Panther dans le MCU se poursuivra sans l'emblématique Chadwick Boseman, qui est décédé en août 2020 après une bataille de quatre ans contre le cancer. Marvel a choisi de ne pas recaster T'Challa en l'honneur de Boseman. L'intrigue de Wakanda Forever, quant à elle, a été remaniée cinq fois selon le réalisateur Ryan Coogler et le coscénariste Joe Robert Cole.

Nakia (Lupita Nyongo), Shuri (Letitia Wright), Ramonda (Angela Bassett) et Okoye (Danai Gurira) reviennent toutes au générique. Martin Freeman et Winston Duke sont également de la partie dans les rôles d'Everett Ross et de M'Baku. Michaela Coel (I May Destroy You), a également été retenue dans un rôle non divulgué. Enfin, Doja Cat et Stormzy ont apparemment été choisis pour produire la bande originale du film (selon le magazine NME).

Wakanda Forever présentera une version live de Ironheart, alias Riri Williams, une inventrice de génie et étudiante au MIT qui a crée sa propre armure modelée sur celle d'Iron Man. On peut donc s'attendre à ce que l'héritière de Tony Stark (dans les comics tout du moins) tienne une place majeure dans ce volet. A noter que, d'après The Cosmic Circus, plusieurs acteurs porteront le costume de Black Panther dans cette séquelle hommage.

Le tournage avait été suspendu en raison d'une blessure subie par Wright fin 2021, et a repris fin janvier.

The Marvels

Date de sortie : 15 février 2023

Bien qu'il s'agisse techniquement d'une suite de Captain Marvel, ce long métrage réalisé par Nia DaCosta verra une équipe super-héroïque exclusivement féminine.

Le personnage de Carol Danvers, incarné par Brie Larson, retrouvera Monica Rambeau (Teyonah Parris), la fille de sa meilleure amie présente dans le premier film. La dernière fois que nous avons vu Rambeau, elle avait acquis ses propres superpouvoirs dans WandaVision, alors attendez-vous à une réunion de famille musclée entre les deux.

Par ailleurs, Ms. Marvel (campée par Iman Vellani) fera également ses débuts sur grand écran, après une introduction sérielle en 2022, depuis la plateforme Disney Plus. Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) a également été choisie pour incarner la méchante du film, tandis que Park Seo-joon (Parasite) jouera un personnage encore inconnu.

Le tournage du film s'est récemment achevé, mais il ne sortira pas dans les salles avant 12 mois.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Date de sortie : 3 mai 2023

Les Gardiens de la Galaxie 3 est l'un des trois films dont la sortie est désormais prévue en 2023. Il mettra un terme à la trilogie que James Gunn dirige depuis 2014.

Ce troisième volet se déroulera après Thor: Love and Thunder et l'épisode Spécial Noël qui sera diffusé sur Disney Plus en décembre 2022. Mais, en dehors de quelques changements potentiels dans le line-up - Dave Bautista ne reviendra pas dans le rôle de Drax après Guardians 3, alors que Gunn a annoncé la mort de certains personnages majeurs dans cette conclusion qui s'annonce épique.



Le tournage a commencé en novembre 2021 et devrait se terminer en avril 2022, donc certains détails pourraient être divulgués pendant cette période. Murphy's Multiverse rapporte que Chukwudi Iwuji serait le principal méchant du film, mais nous ne dévoilerons pas son identité ici. Gunn a récemment confirmé qu'Iwuji avait rejoint le casting, et a déclaré à Collider que les studios Marvel sont "ravis" de ce qu'ils ont lu et vu sur ce volume 3. Et que nous découvrirons un grand spectacle "différent de tout ce à quoi nous nous attendons".

Heureusement, la date de sortie des Gardiens de la Galaxie 3 n'a pas été reportée, suite à la restructuration du calendrier de Marvel. Elle est toujours prévue pour mai 2023.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Date de sortie : 26 juillet 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui arrivera durant l'été 2023, pourrait bien nous présenter le prochain grand méchant du MCU après Thanos.

On sait peu de choses sur l'intrigue de ce film, mais on sait que son antagoniste ne sera autre que Kang le Conquérant. Le voyageur temporel sera porté par Jonathan Majors, qui a déjà incarné l'une des variantes temporelles de Kang dans la saison 1 de Loki. Et son retour officiel pourrait avoir d'énormes répercussions sur l'avenir du MCU.

Outre Kang, Ant-Man 3 marquera nos retrouvailles avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Kathryn Newton dans les rôles respectifs de Scott Lang/Ant-Man, Hope van Dyne/La Guêpe, Hank Pym, Janet van Dyne et Cassie Lang. L'acteur légendaire Bill Murray aurait droit à un caméo, et il a récemment teasé qu'il camperait un vilain notoire. Le célèbre leaker MyTimetoShineHello a affirmé que MODOK apparaîtra dans le film et, compte tenu de ses antécédents fiables, il est fort possible que ce soit le cas.

Peyton Reed, qui a réalisé les deux premiers films Ant-Man, supervise toujours les aventures du super-héros malgré lui. Il laisse entendre que le royaume quantique jouera un rôle important. Le tournage s'est achevé en novembre 2021, mais il faut s'attendre à une longue phase de post-production (et à d'éventuels reshoots).

Les Quatre Fantastiques

Date de sortie : à confirmer

Voici sans doute l'affiche la plus attendue de cette Phase 4. S'agira-t-il d'un reboot ? Sans aucun doute, mais nous disposons encore de très peu d'informations à son sujet. Même la date de sortie du film reste en suspens.

Jon Watts, qui a réalisé la trilogie Spider-Man propre au MCU, prendra en charge la production du film. Watts doit également relancer la franchise cinématographique Destination finale, mais son travail sur ce projet (il ne produit que le prochain film de la franchise) ne devrait pas avoir d'impact sur la pré-production des Quatre Fantastiques.

Et il semble que les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. D'après MyTimeToShineHello et Caleb Williams de KnightEdgeMedia, le processus de casting est en cours. Admettons que la tâche est difficile. N'incarnent pas Mr. Fantastic, Sue Storm, la Torche Humaine et la Chose qui veut...

Blade

Date de sortie : à confirmer

Nous ne savons pas grand-chose de la prochaine adaptation de Blade, au sein du MCU. Il mettra en vedette Mahershala Ali dans le rôle du chasseur de vampires, sera réalisé par Bassam Tariq (Mogul Mowgli) et Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters) s'occupera du scénario.

Delroy Lindo (Da 5 Bloods, The Harder They Fall) a également rejoint le casting, tandis que Marvel serait à la recherche d'un acteur d'Asie du sud-est et d'une actrice nord-africaine pour compléter la distribution. Enfin, selon Murphy's Multiverse, Blade chercherait à constituer sa propre équipe de chasseurs de vampires.



Ces rumeurs mises à part, rien ne dit quand le tournage commencera et quand le film sortira exactement. Blade a d'ores et déjà eu droit à une scène post-crédits dans le film Eternals. Une collaboration avec le Chevalier Noir de Kit Harington serait-elle envisageable ? Le temps nous le dira.

Les séries TV de la Phase 4 de Marvel

Moon Knight

Date de sortie : 30 mars 2022

Moon Knight raconte l'histoire de Marc Spector, un super-héros souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. Ce personnage étonnant sera incarné par la superstar Oscar Isaac, et celui-ci devrait faire face à Ethan Hawke comme némésis de la future série Disney Plus. On peut s'attendre à ce que Isaac habite plusieurs versions de son personnage et que l'iconographie égyptienne joue un rôle important dans la direction artistique du show.

La production s'est achevée à la mi-octobre, et nous avons finalement eu droit à une première bande annonce de Moon Knight (voir ci-dessus).

Selon MyTimeToShineHello, Moon Knight constituerait une proposition plus mature et violente de Marvel. The Cosmic Circus a également affirmé que George Clooney rejoindra le pool de réalisateurs de la série, mais nous attendons pour l'instant une confirmation officielle de cette rumeur.

Ms. Marvel

Date de sortie : été 2022

Initialement prévue pour 2021 mais désormais fixée à l'été 2022, Ms. Marvel introduit Kamala Khan (Iman Vellani) dans le MCU - son premier super-héros musulman, et également la star du jeu Marvel's Avengers sorti l'année dernière.

Elle constitue une bouffée d'air frais dans cet univers, avec une origin story semblable à celle de Spider-Man et qui la fait se sentir très accomplie dès le départ. Comme nous l'avons mentionné plus haut, cette série sera liée à The Marvels, et Vellani reprendra son rôle dans le film.

Le tournage s'est terminé en mai 2021 mais, à l'exception de quelques brefs extraits présentés en décembre 2020, nous n'avons rien vu de la série. En effet, celle-ci est en cours de reshoots depuis janvier 2022. Ce qui explique le report de sa date de sortie, bien que les corrections à apporter soient considérées comme "minimes" aujourd'hui.

She-Hulk

Date de sortie : 2022

She-Hulk devrait apporter une saveur différente au MCU. Tatiana Maslany joue la cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters, dans ce qui a été décrit comme un sitcom juridique adaptée de la saga comics de Dan Slott, l'un des auteurs les plus populaires de la Maison des Idées.

Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) fera également une apparition, ainsi que l'Abomination de Tim Roth. Ne soyez pas surpris si d'autres personnages du MCU arrivent en cours de route. Jameela Jamil (The Good Place) incarnera Titania, la méchante de la série. Daredevil (Charlie Cox) aurait de même un rôle secondaire important, tandis que Betty Ross (Liv Tyler) - vue pour la dernière fois dans le film L'Incroyable Hulk de 2008 - pourrait, contre toute attente, débarquer ici aux côtés de Jessica Jones (toujours campée par Krysten Ritter, aperçue dans le Defendersverse de Netflix).

Comme pour Moon Knight, nous avons eu droit à la révélation du quelques images de la série lors du Disney Plus Day. Et, avec un peu de chance, nous découvrirons sa date de sortie et sa bande-annonce officielles sous peu.

Secret Invasion

Date de sortie : 2022

Un autre événement phare de la Phase 4. Secret Invasion se concentrera sur les Skrulls, introduits dans Captain Marvel. Talos (Ben Mendelsohn) et Nick Fury (Samuel L. Jackson) seront les têtes d'affiche de la série. Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman et Emilia Clarke font également partie du casting, et nous nous attendons à ce que ce show soit l'équivalent des films Avengers sur petit écran.

"Les Skrulls ont infiltré toutes les strates importantes de la Terre", a déclaré Kevin Feige pour présenter cette nouvelle production en décembre 2020. Selon Samuel L. Jackson, le tournage a commencé - durant le Disney Plus Day, nous avons eu droit à un bref visuel d'un Fury à l'allure grisonnante, avec une barbe grise et sans cache-œil. Les personnages de Clarke et Colman seront des espions, bien que Clarke dispose également de pouvoirs, d'après Murphy's Multiverse.

Il y a eu de légers murmures selon lesquels la série pourrait être retardée jusqu'en 2023, car elle est censée être diffusée à proximité de The Marvels. Nous prenons cette hypothèses avec des pincettes, pour le moment.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Date de sortie : décembre 2022

Prévu pour durer moins de 40 minutes, cet épisode spécial évoquera probablement le très mauvais Star Wars Holiday Special de 1978, dont le scénariste et réalisateur James Gunn est fan. Les principaux acteurs de la saga des Gardiens de la Galaxie y figureront, et il semble qu'il s'agira d'un chapitre de référence : il se déroulera avant le troisième film consacré à la troupe cosmique et après Thor: Love and Thunder.

Le tournage a lieu en même temps que celui des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et on peut donc s'attendre à ce que les prises de vues commencent bientôt.

Et après ?

Marvel Phase 4 : d'autres projets à venir

Aucun de ces projets n'a encore de date de sortie, mais tous sont considérés comme sérieux.

Ironheart

Sa date de sortie n'a pas encore été annoncée, mais une série Ironheart, conçue pour Disney Plus, est en préparation. Ce show de six épisodes sera écrit par Chinaka Hodge (Snowpiercer) et mettra en scène Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams. Celle-ci fera ses débuts dans Black Panther 2.

Aucun autre détail concret n'est actuellement disponible sur la série, bien que The Illuminerdi ait affirmé que The Hood sera le méchant de la série, et que l'enfant d'Obidiah Stane - l'adversaire de Tony Stark dans Iron Man 1 - intégrera le casting. A classer dans la catégorie "non confirmé" pour le moment.

Armor Wars

Le James Rhodes/War Machine de Don Cheadle apparaîtra également dans sa propre série Disney Plus. Basé sur l'arc comics du même nom, le tournage devrait commencer en 2022 et explorera les conséquences de la mort de Tony Stark après Avengers: Endgame. Le scénariste de Girls, Yassir Lester, a été recruté pour en narrer l'histoire.

Une série télévisée sans titre sur le Wakanda

Annoncée en février 2021, cette série dérivée a pour lieu central le Wakanda. Elle sera portée par le scénariste et réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler. Danai Gurira a également signé pour reprendre le rôle d'Okoye, mais on ignore encore l'identité des autres stars de Black Panther qui figureront au générique.

What If…? saison 2

La saison 2 de What If... ? est déjà en cours de développement chez Marvel Studios. Selon le scénariste en chef A.C. Bradley et le réalisateur Bryan Andrew, un épisode est prêt à être lancé (un épisode centré sur Gamora qui n'a pas été intégré à la saison 1), d'autres sont en voie de finalisation et quelques-uns nécessitent un peu plus de travail.

Quoi qu'il en soit, ne vous attendez pas à ce que le prochain épisode de la série animée Marvel arrive cette année.

Loki saison 2

Le retour du dieu malicieux a été teasé lors du final de la saison 1, mais rien ne dit que le tournage des futurs épisodes sera priorisé à celui des autres productions attendues sur Disney Plus. Il est presque certain que Tom Hiddleston reprendra son rôle. Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha-Raw et Sophia Di Martino pourraient également revenir, tandis que le scénariste principal de la saison précédente, Michael Waldron, a signé pour écrire les scénarii de la saison 2.

I Am Groot

Annoncé en décembre 2020, I Am Groot suivra le personnage préféré des fans des Gardiens de la Galaxie, dans sa transition entre le jeune pousse du Volume 2 et l'adolescent rebelle d'Avengers: Infinity War et d'Endgame.

Le programme consistera en une série de courts métrages dans lesquels il explorera la galaxie aux côtés de personnages inédits. Comme on peut s'y attendre, Groot se mettra involontairement dans des situations difficiles, et on peut donc s'attendre à quelques moments comiques teintés de sensations fortes. Drax devrait aussi être du voyage.

Avec un style d'animation photoréaliste, I Am Groot a commencé à être produit en août 2021. La série est dirigée par Kirsten Lepore, qui a déjà travaillé sur Adventure Time et Summer Camp Island. Aucune date de lancement n'a encore été communiquée.

Ils sont dans les cartons Marvel

Dans le cadre du Disney Plus Day s'étant tenu le 20 novembre 2021, Marvel a annoncé une flopée de nouvelles séries qui entreront en production sous peu. Il n'y a pas de dates précises les concernant. Néanmoins, cela reste une bonne chose de voir autant de nouvelles séries Marvel en route. Des projets que vous pouvez apercevoir ci-dessous :