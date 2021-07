« What if… ? », la nouvelle série Marvel : dates de sortie, trailer, histoire, casting…

Si vous trouvez que l’on manque de contenu Marvel ces derniers temps, vous allez être servi ! Inspirée d’une série de comics du même nom, sorti en 1977, What if… ? sera la première série animée entièrement produite par Marvel ! Nous allons donc vous dire tout ce que l’on sait à son sujet pour l’instant.

What if… ? : Où et quand la regarder ?

Annoncé en décembre dernier, voilà maintenant plus d’un an que Marvel et Disney travaillent sur un nouveau projet de série pour le MCU. En effet le 11 aout 2021 vous pourrez découvrir sur Disney Plus la nouvelle série d’animation qui met en scène la plupart des personnages de l’univers Marvel.

La série utilise comme postulat de départ What if… ? (Et si ? en français). Elle comprendra 10 épisodes imaginant ce qui aurait pu se passer si des éléments majeurs de l’univers Marvel avaient été tout autres.

Nous allons donc suivre Uatu le Gardien (« The Watcher » dans sa version originale), interprété par Jeffrey Wright notamment connu pour son rôle dans Westworld.

Les trailers de What IF… ?

Il y a maintenant quelques semaines que le dernier trailer de la série est sorti, le 8 juillet 2021 exactement. On en apprend un peu plus sur le scénario de la série et on peut y admirer les magnifiques dessins d’animations.

Si vous ne l’avez toujours pas vu, voici le précédent trailer, publié en décembre 2020, qui a accompagné l’annonce de la série.

Casting de What If… ?

Même si cette nouvelle série signée Marvel est animée, ce n’est pas pour autant que le casting perd en qualité. En effet, la plupart des acteurs du MCU prêtent leurs voix à leur alter ego dessiné, ce qui ne déplaira pas aux plus grands fans de Marvel. On retrouvera donc :

Chris Hemsworth (Thor)

Josh Brolin (Thanos)

Tom Hiddleston (Loki)

Natalie Portman (Jane Foster)

Taika Waititi (Korg)

Jeff Goldblum (Grandmaster)

Mark Ruffalo (Bruce Banner/The Hulk)

Samuel L. Jackson (Nick Fury)

Jeremy Renner (Hawkeye)

Michael Rooker (Yondu)

Karen Gillan (Nebula)

Paul Rudd (Ant-Man)

Michael Douglas (Hank Pym)

Chadwick Boseman (Black Panther)

Michael B. Jordan (Killmonger)

Sebastian Stan (Bucky Barnes)

Hayley Atwell (Peggy Carter)

Toby Jones (Arnim Zola)

Neal McDonough (Dum Dum Dugan)

Sean Gunn (Kraglin)

Djimon Hounsou (Korath)

Dominic Cooper (Howard Stark)

Andy Serkis (Ulysses Klaue)

On se retrouve donc avec un casting ultra complet, et sans oublier Jeffrey Wright dans le rôle de Uatu, alias « The Watcher ».

Si on peut s’étonner de voir Chadwick Boseman au doublage, Kevin Feige un des producteurs de la série a annoncée il y a quelque temps dans une interview accordée à Emmy Magazine, qu’ils avaient eu le temps d’enregistrer plusieurs épisodes avant sa mort. Il sera donc possible de retrouver une dernière fois Chadwick Boseman dans le rôle de T’cHalla , à titre de post mortem certes , mais c’est une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans.

On remarque également que certains acteurs semblent manquer à l’appel, comme Robert Downey junior ou Chris Evans par exemple. Ces derniers ayant stoppé leur contrat avec Marvel, ce n’est pas vraiment étonnant. Il semblerait donc que de nouveaux acteurs doubleront les célèbres Iron Man et Captain America. Cependant nous ne sommes pas à l’abri de surprises surtout pour ce qui est du casting !

What if… ? : qu’en est-il de l’histoire ?

La saison 1 de What if… ? compte 10 épisodes, qui mettent tous en scène la plupart des personnages du MCU. Chacun d'entre eux ne sera pas centré sur un seul personnage à chaque fois. En effet Victoria Alonzo, productrice chez Marvel, a affirmé que cette série était justement une occasion d’introduire plus de diversité et de réellement tirer parti des 6000 personnages déjà existants dans le MCU.

Scénarisé par A.C Bradley et réalisé par Bryan Andrew, What if… ? imagine des réalités alternatives ou les événements les plus marquants des films ne se sont pas du tout passés comme prévu. Le tout sous la narration du « gardien » interprété par Jeffrey Whight, une entité cosmique omnisciente, qui observe des continuités alternatives de la Terre. Il est apparu pour la première fois dans l’univers Marvel en 1963 dans un comics des 4 fantastiques.

Évidemment aucun des épisodes n’interfère avec la chronologie Marvel et rien de ce qui se passera dans cette série n’est permanent, donc pas de panique !

La chronologie de la série se situe dans la phase IV de La Saga de l’Infini (The infinity saga en version originale).

Chaque épisode nous montrera une uchronie dans laquelle des rôles ont été inversés, où alors, un tout petit élément est totalement différent. Par exemple, que ce serait-il passé si Peggy Carter obtenait le sérum du Super Soldier et que Steve Rogers restait lui-même maigrichon, mais aurais reçu une armure de type Iron Man conçue par le père de Tony Stark lui-même, Howard Stark ? Ou encore que ce serait-il passé si T’Challa (Chadiwk Bosman) était devenu le légendaire Star-Lord.

(Image credit: Disney Plus/Marvel studios)

Nous aurons aussi droit à des mises en avant de l’arc Zombie de Marvel avec un épisode ou Black Widow survit dans un monde post-apocalyptique ou encore un monde ou Thor n’est pas assez digne pour soulever Mjölnir.

De plus il se pourrait que certains épisodes dénotent vraiment avec le ton généralement employé par Marvel, et les scénaristes ont réservé quelques rebondissements inattendus.

Et après ?

Même si la série n’est pas encore sortie, elle vient déjà d’être renouvelée pour une saison 2 avec 10 autres épisodes. Et Marvel réserve plein d’autres surprises notamment du côté de l’animation. En effet Dana Vasuez-Eberhardt, qui travaille au département production et développement exécutif chez Marvel a annoncé d’autres projets en cours, et notamment dans l’animation, une branche que Marvel pourrait vraiment développer dans les années à venir.

Désormais il nous reste plus qu’à découvrir cette nouvelle série que nous réserve Marvel qui semble être aussi prometteuse que pleine de rebondissements.