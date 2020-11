Thor: Love and Thunder fera office d’Avengers 5

Alors que la pandémie mondiale semble avoir relayé le Marvel Cinematic Universe parmi les vestiges de l’Ancien Monde, Marvel Studios tente de maintenir sa communauté de fans intéressée par diverses actualités et mises à jour de son calendrier. Sur Disney Plus comme au cinéma.

L'un des principaux films attendus dans cette nouvelle Phase 4 du MCU est Thor: Love and Thunder, dont la sortie devrait avoir lieu le 9 février 2022 en salles. Ce quatrième opus consacré au dieu asgardien du tonnerre sera réalisé par Taika Waititi, déjà aux commandes de Thor: Ragnarok. L’intrigue reposera principalement sur la transformation de Jane Foster (Natalie Portman) en super-héroïne capable de soulever le marteau Mjolnir de l’ex-avenger. Et en parlant d’Avengers, une source très proche de la production laisse entendre au magazine The Hollywood Reporter que le long-métrage aurait pu être rebaptisé Avengers 5, tant il dispose de moyens impressionnants et d’un casting « tentaculaire ».

Nous y retrouverons ainsi Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tessa Thompson l’accompagnant en tant que Valkyrie et nouvelle Reine d’Asgard, mais aussi Chris Pratt qui reprend son rôle de Star-Lord. Rappelons-nous (c’est loin maintenant), qu’à la toute fin d’Avengers Endgame, Thor rejoignait les Gardiens de la Galaxie - temporairement ou comme membre permanent, rien ne le précisait.

Dernier nom qui fera bondir les fans de l’univers DC Comics : Christian Bale, considéré par beaucoup comme le meilleur interprète de Batman au cinéma, sera de la partie… en tant que grand vilain. Beaucoup suppose qu’il incarnera Beta Ray Bill, un autre prétendant au titre de nouveau dieu du tonnerre.

L’article de The Hollywood Reporter évoque également le tournage de Black Panther 2 qui démarrera en juillet prochain, après un long report suite à la mort tragique de Chadwick Boseman. Là encore, il serait question de succession avec le personnage de Shuri (Letitia Wright) amené à endosser le costume de son frère. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et Ant-Man 3 devraient monopoliser tout autant la production de Marvel Studios, tout au long de l’année prochaine. Tandis que Spider-Man 3 et Doctor Stange in The Multiverse of Madness sont déjà dans les starting-blocks.

Disney Plus au cœur du MCU

Mais selon The Hollywood Reporter, les rouages les plus importants dans l’avenir du MCU pourraient bien être les futures séries de Disney Plus consacrées à la mythologie Marvel. Ainsi, la production de Loki, ainsi que du Faucon et [le] Soldat de l’Hiver, serait quasiment finalisée.

Il n'est pas encore fait mention de la série Hawkeye avec Jeremy Renner, en revanche le tournage de Ms Marvel - incarnée par Iman Vellani, dont c’est le premier rôle - vient de démarrer. Dans les futures surprises TV, restent Moon Knight et She-Hulk, qui intégreront respectivement Oscar Isaac et Tatiana Maslany et dont les premières scènes devraient être tournées en mars 2021.

C’est donc une année relativement riche qui attend Disney Plus, dont la programmation spécial Marvel commencera avec l’arrivée de WandaVision le 15 janvier.