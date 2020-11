A la recherche d’une idée cadeau ? Découvrez la nouvelle carte Disney Plus

Si vos parents veulent replonger dans les dessins animés qui ont bercé leur enfance, que votre fratrie ne jure que par le Marvel Cinematic Universe, ou que vous avez envie de vous faire plaisir en lançant un marathon Star Wars / The Mandalorian pendant les fêtes de fin d’année… il est désormais possible de contenter tout le monde grâce à la première carte cadeau de Disney Plus.

Tout juste lancée en France, elle vous permet d’offrir un abonnement d’un an au service de streaming vidéo de Disney, pour seulement 69,99 €. Voici, si vous en manquez, une idée cadeau originale et certaine de faire plaisir, pour Noël ou un anniversaire.

Disney Plus est une plateforme SVOD incontournable si vous êtes ou si vous connaissez des fans absolus de princesses Disney ou de maîtres Jedi. Mais ce n’est pas tout, avec plus de 500 films et de 350 séries programmés en 2020, son catalogue veut rivaliser avec celui des géants Netflix et Amazon Prime Video. Au sein de celui-ci, il y a évidemment beaucoup de classiques mais également des contenus inédits comme la seconde saison de The Mandalorian ou la 31e des Simpson. En 2021, vous pourrez en outre découvrir les premières séries du MCU : WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, ainsi que Loki.

Une telle variété pour moins de 70 € par an, soit 5,83 € par mois, représente une excellente affaire - d’autant que Disney ajoute constamment des nouveaux contenus chaque jour, si bien que vous aurez du mal à manquer de divertissement.

Tous les navigateurs web modernes, les smartphones et tablettes, les consoles de jeu (sauf la Nintendo Switch) et les Smart TV sont capables de diffuser les programmes Disney Plus, via l’application du même nom. Une autre caractéristique intéressante est le fait que vous pouvez visionner vos contenus Disney sur quatre écrans en simultané - à partir d’un seul compte (compte qui regroupe jusqu'à sept profils uniques).

Un an d’abonnement à Disney Plus | Carte cadeau | 69,99 €

Quelle meilleure façon de surprendre vos proches, pendant les fêtes de fin d’année, qu’en leur offrant une année entière de visionnage sur l’un des catalogue de streaming vidéo les plus riches de 2020. Achetez la carte cadeau Disney Plus et choisissez le jour d’expédition pour son ou ses bénéficiaires. En l’activant sur la plateforme SVOD, ils accéderont à des centaines de programmes Disney, Star Wars, Marvel ou Pixar, en très haute définition.

Si vous cherchez une description détaillée de ce qui vous ou les attend, consultez notre guide des meilleures séries Disney Plus, mais aussi notre test complet du service.