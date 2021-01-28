Disney Star : à quelles séries et quels films aurez-vous droit au lancement de la nouvelle section adulte de Disney Plus ?

La très attendue option Star de Disney Plus sera disponible en France, à partir du 23 février prochain. Qu'est-ce que cela signifie ? En gros, si vous êtes abonné ou comptez le devenir, vous allez pouvoir profiter de beaucoup plus de films, de séries et de documentaires - incluant des affiches cultes mais aussi des productions originales. La section Star sera ajoutée sur l’écran d’accueil de la plateforme, aux côtés de celles de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Une bibliothèque élargie qui comprendra désormais des divertissements destinés aux adultes - jusqu’ici interdits par la firme familiale.
Au total, vous aurez droit à plus de 75 séries et 270 films ajoutés. Quatre créations inédites seront également présentées lors du jour 1 : Big Sky, Love, Victor, Helstrom et Solar Opposites. Cette dernière est une série d'animation pilotée par le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland.
Courant 2021, Star devrait s’étoffer de nouveaux programmes maison, à l’instar de Dopesick, une mini-série médicale menée par Michael Keaton et Rosario Dawson. Ou encore le polar The Old Man avec Jeff Bridges et le biopic The Dropout qui suivra l’ascension et la chute de la chef d’entreprise Elizabeth Holmes.
- Voici les meilleures séries disponibles sur Disney Plus
- Comment regarder les films et les séries Star Wars dans l'ordre ?
- Disney Plus ne fonctionne plus ? Voici tous les codes d’erreur existants
L'application sera dotée du contrôle parental pour filtrer cet afflux de contenus matures, tandis que l’abonnement Disney Plus incluant Star subira une hausse de prix, de 6,99 € à 8,99 € par mois (ou de 69,99 € à 89,99 € par an). Dans le cas où vous seriez déjà abonné, cette hausse ne serait pas effective avant le 23 août 2021.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nouveaux contenus Star qui seront diffusés sur Disney Plus, dès le 23 février.
Toutes les séries TV Star
- 24 HEURES CHRONO - saisons 1 à 9
- 24 HEURES : LEGACY
- 9-1-1 - saisons 1 & 2
- ALIAS - saisons 1 à 5
- AMERICAN DAD – saisons 1 à 10
- BIG SKY
- BLACK-ISH – saisons 1 à 5
- BONES – saisons 1 à 12
- BROTHERS & SISTERS – saisons 1 à 5
- BUFFY CONTRE LES VAMPIRES – saisons 1 à 7
- BURN NOTICE – saisons 1 à 7
- CASTLE – saisons 1 à 8
- CODE BLACK – saisons 1 à 3
- COUGAR TOWN – saisons 1 à 6
- DESPERATE HOUSEWIVES – saisons 1 à 8
- DEVIOUS MAIDS – saisons 1 à 4
- FEUD
- FLASHFORWARD
- GLEE – saisons 1 à 6
- GREY'S ANATOMY – saisons 1 à 15
- HELSTROM
- HOW I MET YOUR MOTHER – saisons 1 à 9
- LES GRIFFIN – saisons 1 à 18
- LIE TO ME – saisons 1 à 3
- LOST - LES DISPARUS – saisons 1 à 6
- LOVE, VICTOR
- MARS – saisons 1 & 2
- MODERN FAMILY – saisons 1 à 8
- NEW GIRL – saisons 1 à 7
- PRISON BREAK – saisons 1 à 5
- REVENGE – saisons 1 à 4
- SCANDAL – saisons 1 à 7
- SCREAM QUEENS – saisons 1 & 2
- SCRUBS – saisons 1 à 9
- SLEEPY HOLLOW – saisons 1 à 4
- SOLAR OPPOSITES
- SONS OF ANARCHY – saisons 1 à 7
- TERRA NOVA
- THE STRAIN – saisons 1 à 4
- UGLY BETTY – saisons 1 à 4
- X-FILES – saisons 1 à 9
Tous les films Star
- 28 JOURS PLUS TARD
- 28 SEMAINES PLUS TARD
- 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
- 35 HEURES, C'EST DÉJÀ TROP
- 500 JOURS ENSEMBLE
- 58 MINUTES POUR VIVRE
- 6 JOURS, 7 NUITS
- 60 SECONDES CHRONO
- À BORD DU DARJEELING LIMITED
- À TOMBEAU OUVERT
- À COUTEAUX TIRÉS
- ABSOLUTELY FABULOUS : LE FILM
- AGENT ZÉRO ZÉRO
- AIR FORCE ONE
- ALIEN 3
- ALIEN 4 : LA RÉSURRECTION
- ALIEN VS. PREDATOR
- ALIEN VS. PREDATOR - REQUIEM
- ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER
- ALIEN: COVENANT
- ALIENS - LE RETOUR
- ANNA ET LE ROI
- ANOTHER EARTH
- ARACHNOPHOBIE
- AUPRÈS DE MOI TOUJOURS
- AUSTRALIA
- BABY-SITTER MALGRÉ LUI
- BAD COMPANY
- BANGKOK, ALLER SIMPLE
- BELLE
- BIG TROUBLE
- BLACK SWAN
- BORAT
- BOYS DON'T CRY
- BROKEN ARROW
- BROWN SUGAR
- BUFFY TUEUSE DE VAMPIRES
- CASANOVA
- CHEVAL DE GUERRE
- CLONES
- CLUB DREAD
- COCKTAIL
- COCOON : LE RETOUR
- CONFETTI
- CORKY ROMANO
- COUVRE-FEU
- COYOTE GIRLS
- CRAZY NIGHT
- CRAZY/BEAUTIFUL
- DAMIEN - OMEN II
- DARK WATER
- DEADPOOL
- DÉJÀ VU
- DERNIÈRE DANSE
- DÉSIGNÉ POUR MOURIR
- DIE HARD : BELLE JOURNÉE POUR MOURIR
- DIE HARD 4 - RETOUR EN ENFER
- DOM HEMINGWAY
- DOWNHILL
- DRAGONBALL EVOLUTION
- DUO MORTEL
- ELLE S'APPELLE RUBY
- ENEMY
- ENNEMI D'ÉTAT
- ESPRIT DE FAMILLE
- EXODUS: GODS AND KINGS
- FASHION VICTIME
- FLIGHT PLAN
- FOUS D'IRÈNE
- FRENCH CONNECTION
- FROM HELL
- GARAGE DAYS
- GARDEN STATE
- GENTLEMEN BRONCOS
- GOOD MORNING, VIETMAN
- GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
- HAUTE TRAHISON
- HIGH FIDELITY
- HITCHCOCK
- HITMAN : AGENT 47
- HOPE SPRINGS
- I LOVE YOU, BETH COOPER
- I, ROBOT
- IN HER SHOES
- INDEPENDENCE DAY
- INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE
- INDIAN PALACE : SUITE ROYALE
- JENNIFER'S BODY
- JEUX D'ADULTES
- JOY
- JUST MARRIED (OU PRESQUE)
- JUST MARRIED, NO SEX !
- KINGDOM COME
- KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
- KINGSMAN : SERVICES SECRETS
- LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
- LA CHASSE AUX SORCIÈRES
- LA COLLINE A DES YEUX
- LA COULEUR DES SENTIMENTS
- LA COUSINE BETTE
- LA FACE CACHÉE DE MARGO
- LA FAMILLE TENENBAUM
- LA FEMME DU PASTEUR
- LA GORGE DU DIABLE
- LA GUERRE DES PÈRES
- LA LIGNE ROUGE
- LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES
- LA MAIN SUR LE BERCEAU
- LA MALÉDICTION
- LA MOUCHE
- LA PLANÈTE DES SINGES (1968)
- LA PLANÈTE DES SINGES (2001)
- LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE
- LA PLANÈTE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT
- LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES
- LA PROPOSITION
- LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY
- LA VOLEUSE DE LIVRES
- LADYKILLERS
- L'AMOUR EXTRA LARGE
- L'AMOUR NE S'ACHÈTE PAS !
- LE 13ÈME GUERRIER
- LE BEAU GOSSE
- LE CADEAU DU CIEL
- LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
- LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
- LE DERNIER ROI D'ÉCOSSE
- LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA
- LE DIAMANT DU NIL
- LE DIVORCE
- LE JOUR D'APRÈS
- LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA
- LE LABYRINTHE
- LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
- LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
- LE PÈRE DE LA MARIÉE
- LE POIDS DU DESHONNEUR
- LE PONT DES ESPIONS
- LE ROI ARTHUR
- LE SECRET DE LILY OWENS
- LE VILLAGE
- LES AILES DE L'ENFER
- LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
- LES ESPIONS D'À CÔTÉ
- LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES
- LES NUITS AVEC MON ENNEMI
- LES TROIS CORNIAUDS
- LES TROIS FUGITIFS
- L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
- LITTLE MISS SUNSHINE
- L'ODYSSÉE DE PI
- LOGAN
- LOIN DE LA FOULE DECHAINÉE
- LOOKING FOR RICHARD
- LOVE & GAME
- LUCY IN THE SKY
- MARY À TOUT PRIX
- MAX PAYNE
- MELINDA ET MELINDA
- MISTER G
- MISTRESS AMERICA
- MOULIN ROUGE
- MY COUSIN RACHEL
- MYSTERY, ALASKA
- NEW YORK TAXI
- NOTORIOUS B.I.G.
- OÙ SONT LES HOMMES ?
- PAR EFFRACTION
- PATHFINDER - LE SANG DU GUERRIER
- PEARL HARBOR
- PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
- PHÉNOMÈNES
- PHONE GAME
- PIÈGE DE CRISTAL
- POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
- POURSUITE
- POWDER
- PREDATOR
- PREDATOR 2
- PRETTY WOMAN
- PRIMEVAL
- QUAND VIENT LA NUIT
- RIEN À PERDRE
- ROBIN DES BOIS
- ROCK
- ROMEO + JULIETTE
- ROUGE À LÈVRES ET ARME À FEU
- SEPARATE LIES
- SEUL SUR MARS
- SEX GUIDE - ATTRACTION ANIMALE
- SIGNES
- SNAKE EYES
- SPEED
- SPEED 2 : CAP SUR LE DANGER
- SPY
- STARSHIP TROOPERS
- STOKER
- SUPER TROOPERS
- TERRAIN D'ENTENTE
- THE BOYFRIEND - POURQUOI LUI ?
- THE CLOSER YOU GET, SÉDUCTION À L'IRLANDAISE
- THE DOOR
- THE GRAND BUDAPEST HOTEL
- THE MARINE
- THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- THE SESSIONS
- TINA
- TITAN A.E.
- TITANIC
- TOMBSTONE
- TOUCHE PAS À MON PÉRISCOPE
- TRIPLE ALLIANCE
- TROP C'EST TROP !
- UN CRI DANS L'OCÉAN
- UNE GRANDE ANNÉE
- UNE JOURNÉE EN ENFER
- UNE LUEUR DANS LA NUIT
- USS ALABAMA
- VERONICA GUERIN
- VOISINS DU TROISIÈME TYPE
- VOLTE/FACE
- WAITRESS
- WAKING LIFE
- WALK THE LINE
- WATERBOY
- WILD
- WILD GENERATION
- WORKING GIRL
- X-FILES : LE FILM
- X-FILES : REGENERATION
- ZARDOZ
Tous les documentaires Star
- 11 SEPTEMBRE : LA CASERNE DES HEROS
- 42 TO 1
- BE WATER
- BROTHERS IN EXILE
- CHASING TYSON
- DEMINEURS DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE
- JORDAN RIDES THE BUS
- LA 92
- LANCE – partie 1 & 2
- NATURE BOY
- NO MAS
- O.J. : MADE IN AMERICA – parties 1 à 5
- PONY EXCESS
- THE FAB FIVE