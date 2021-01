Disney Star : à quelles séries et quels films aurez-vous droit au lancement de la nouvelle section adulte de Disney Plus ?

La très attendue option Star de Disney Plus sera disponible en France, à partir du 23 février prochain. Qu'est-ce que cela signifie ? En gros, si vous êtes abonné ou comptez le devenir, vous allez pouvoir profiter de beaucoup plus de films, de séries et de documentaires - incluant des affiches cultes mais aussi des productions originales. La section Star sera ajoutée sur l’écran d’accueil de la plateforme, aux côtés de celles de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Une bibliothèque élargie qui comprendra désormais des divertissements destinés aux adultes - jusqu’ici interdits par la firme familiale.

Au total, vous aurez droit à plus de 75 séries et 270 films ajoutés. Quatre créations inédites seront également présentées lors du jour 1 : Big Sky, Love, Victor, Helstrom et Solar Opposites. Cette dernière est une série d'animation pilotée par le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland.

Courant 2021, Star devrait s’étoffer de nouveaux programmes maison, à l’instar de Dopesick, une mini-série médicale menée par Michael Keaton et Rosario Dawson. Ou encore le polar The Old Man avec Jeff Bridges et le biopic The Dropout qui suivra l’ascension et la chute de la chef d’entreprise Elizabeth Holmes.

L'application sera dotée du contrôle parental pour filtrer cet afflux de contenus matures, tandis que l’abonnement Disney Plus incluant Star subira une hausse de prix, de 6,99 € à 8,99 € par mois (ou de 69,99 € à 89,99 € par an). Dans le cas où vous seriez déjà abonné, cette hausse ne serait pas effective avant le 23 août 2021.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nouveaux contenus Star qui seront diffusés sur Disney Plus, dès le 23 février.

Toutes les séries TV Star

24 HEURES CHRONO - saisons 1 à 9

24 HEURES : LEGACY

9-1-1 - saisons 1 & 2

ALIAS - saisons 1 à 5

AMERICAN DAD – saisons 1 à 10

BIG SKY

BLACK-ISH – saisons 1 à 5

BONES – saisons 1 à 12

BROTHERS & SISTERS – saisons 1 à 5

BUFFY CONTRE LES VAMPIRES – saisons 1 à 7

BURN NOTICE – saisons 1 à 7

CASTLE – saisons 1 à 8

CODE BLACK – saisons 1 à 3

COUGAR TOWN – saisons 1 à 6

DESPERATE HOUSEWIVES – saisons 1 à 8

DEVIOUS MAIDS – saisons 1 à 4

FEUD

FLASHFORWARD

GLEE – saisons 1 à 6

GREY'S ANATOMY – saisons 1 à 15

HELSTROM

HOW I MET YOUR MOTHER – saisons 1 à 9

LES GRIFFIN – saisons 1 à 18

LIE TO ME – saisons 1 à 3

LOST - LES DISPARUS – saisons 1 à 6

LOVE, VICTOR

MARS – saisons 1 & 2

MODERN FAMILY – saisons 1 à 8

NEW GIRL – saisons 1 à 7

PRISON BREAK – saisons 1 à 5

REVENGE – saisons 1 à 4

SCANDAL – saisons 1 à 7

SCREAM QUEENS – saisons 1 & 2

SCRUBS – saisons 1 à 9

SLEEPY HOLLOW – saisons 1 à 4

SOLAR OPPOSITES

SONS OF ANARCHY – saisons 1 à 7

TERRA NOVA

THE STRAIN – saisons 1 à 4

UGLY BETTY – saisons 1 à 4

X-FILES – saisons 1 à 9

Tous les films Star

28 JOURS PLUS TARD

28 SEMAINES PLUS TARD

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE

35 HEURES, C'EST DÉJÀ TROP

500 JOURS ENSEMBLE

58 MINUTES POUR VIVRE

6 JOURS, 7 NUITS

60 SECONDES CHRONO

À BORD DU DARJEELING LIMITED

À TOMBEAU OUVERT

À COUTEAUX TIRÉS

ABSOLUTELY FABULOUS : LE FILM

AGENT ZÉRO ZÉRO

AIR FORCE ONE

ALIEN 3

ALIEN 4 : LA RÉSURRECTION

ALIEN VS. PREDATOR

ALIEN VS. PREDATOR - REQUIEM

ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER

ALIEN: COVENANT

ALIENS - LE RETOUR

ANNA ET LE ROI

ANOTHER EARTH

ARACHNOPHOBIE

AUPRÈS DE MOI TOUJOURS

AUSTRALIA

BABY-SITTER MALGRÉ LUI

BAD COMPANY

BANGKOK, ALLER SIMPLE

BELLE

BIG TROUBLE

BLACK SWAN

BORAT

BOYS DON'T CRY

BROKEN ARROW

BROWN SUGAR

BUFFY TUEUSE DE VAMPIRES

CASANOVA

CHEVAL DE GUERRE

CLONES

CLUB DREAD

COCKTAIL

COCOON : LE RETOUR

CONFETTI

CORKY ROMANO

COUVRE-FEU

COYOTE GIRLS

CRAZY NIGHT

CRAZY/BEAUTIFUL

DAMIEN - OMEN II

DARK WATER

DEADPOOL

DÉJÀ VU

DERNIÈRE DANSE

DÉSIGNÉ POUR MOURIR

DIE HARD : BELLE JOURNÉE POUR MOURIR

DIE HARD 4 - RETOUR EN ENFER

DOM HEMINGWAY

DOWNHILL

DRAGONBALL EVOLUTION

DUO MORTEL

ELLE S'APPELLE RUBY

ENEMY

ENNEMI D'ÉTAT

ESPRIT DE FAMILLE

EXODUS: GODS AND KINGS

FASHION VICTIME

FLIGHT PLAN

FOUS D'IRÈNE

FRENCH CONNECTION

FROM HELL

GARAGE DAYS

GARDEN STATE

GENTLEMEN BRONCOS

GOOD MORNING, VIETMAN

GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN

HAUTE TRAHISON

HIGH FIDELITY

HITCHCOCK

HITMAN : AGENT 47

HOPE SPRINGS

I LOVE YOU, BETH COOPER

I, ROBOT

IN HER SHOES

INDEPENDENCE DAY

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE

INDIAN PALACE : SUITE ROYALE

JENNIFER'S BODY

JEUX D'ADULTES

JOY

JUST MARRIED (OU PRESQUE)

JUST MARRIED, NO SEX !

KINGDOM COME

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR

KINGSMAN : SERVICES SECRETS

LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE

LA CHASSE AUX SORCIÈRES

LA COLLINE A DES YEUX

LA COULEUR DES SENTIMENTS

LA COUSINE BETTE

LA FACE CACHÉE DE MARGO

LA FAMILLE TENENBAUM

LA FEMME DU PASTEUR

LA GORGE DU DIABLE

LA GUERRE DES PÈRES

LA LIGNE ROUGE

LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES

LA MAIN SUR LE BERCEAU

LA MALÉDICTION

LA MOUCHE

LA PLANÈTE DES SINGES (1968)

LA PLANÈTE DES SINGES (2001)

LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE

LA PLANÈTE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT

LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES

LA PROPOSITION

LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY

LA VOLEUSE DE LIVRES

LADYKILLERS

L'AMOUR EXTRA LARGE

L'AMOUR NE S'ACHÈTE PAS !

LE 13ÈME GUERRIER

LE BEAU GOSSE

LE CADEAU DU CIEL

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS

LE DERNIER ROI D'ÉCOSSE

LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA

LE DIAMANT DU NIL

LE DIVORCE

LE JOUR D'APRÈS

LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA

LE LABYRINTHE

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL

LE PÈRE DE LA MARIÉE

LE POIDS DU DESHONNEUR

LE PONT DES ESPIONS

LE ROI ARTHUR

LE SECRET DE LILY OWENS

LE VILLAGE

LES AILES DE L'ENFER

LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN

LES ESPIONS D'À CÔTÉ

LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES

LES NUITS AVEC MON ENNEMI

LES TROIS CORNIAUDS

LES TROIS FUGITIFS

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE

LITTLE MISS SUNSHINE

L'ODYSSÉE DE PI

LOGAN

LOIN DE LA FOULE DECHAINÉE

LOOKING FOR RICHARD

LOVE & GAME

LUCY IN THE SKY

MARY À TOUT PRIX

MAX PAYNE

MELINDA ET MELINDA

MISTER G

MISTRESS AMERICA

MOULIN ROUGE

MY COUSIN RACHEL

MYSTERY, ALASKA

NEW YORK TAXI

NOTORIOUS B.I.G.

OÙ SONT LES HOMMES ?

PAR EFFRACTION

PATHFINDER - LE SANG DU GUERRIER

PEARL HARBOR

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL

PHÉNOMÈNES

PHONE GAME

PIÈGE DE CRISTAL

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME

POURSUITE

POWDER

PREDATOR

PREDATOR 2

PRETTY WOMAN

PRIMEVAL

QUAND VIENT LA NUIT

RIEN À PERDRE

ROBIN DES BOIS

ROCK

ROMEO + JULIETTE

ROUGE À LÈVRES ET ARME À FEU

SEPARATE LIES

SEUL SUR MARS

SEX GUIDE - ATTRACTION ANIMALE

SIGNES

SNAKE EYES

SPEED

SPEED 2 : CAP SUR LE DANGER

SPY

STARSHIP TROOPERS

STOKER

SUPER TROOPERS

TERRAIN D'ENTENTE

THE BOYFRIEND - POURQUOI LUI ?

THE CLOSER YOU GET, SÉDUCTION À L'IRLANDAISE

THE DOOR

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

THE MARINE

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

THE SESSIONS

TINA

TITAN A.E.

TITANIC

TOMBSTONE

TOUCHE PAS À MON PÉRISCOPE

TRIPLE ALLIANCE

TROP C'EST TROP !

UN CRI DANS L'OCÉAN

UNE GRANDE ANNÉE

UNE JOURNÉE EN ENFER

UNE LUEUR DANS LA NUIT

USS ALABAMA

VERONICA GUERIN

VOISINS DU TROISIÈME TYPE

VOLTE/FACE

WAITRESS

WAKING LIFE

WALK THE LINE

WATERBOY

WILD

WILD GENERATION

WORKING GIRL

X-FILES : LE FILM

X-FILES : REGENERATION

ZARDOZ

Tous les documentaires Star