Disney Plus ne fonctionne plus ? Voici tous les codes d’erreur existants et leurs solutions

Bien que Disney Plus ait connu un démarrage fracassant en France et que de nombreux fans enthousiastes aient téléchargé l'application pour regarder leurs épisodes favoris des Simpson, du MCU ou de Star Wars, tout le monde n'a pas eu la chance d’accéder à la plateforme sans encombre. Certains ont dû ou doivent encore composer avec quelques problèmes techniques. Ces derniers apparaissent sous la forme de codes erreur spécifiques. Si vous avez déjà rencontré l’un de ces codes, ne dérangez ni Obi-Wan Kenobi, ni les Indestructibles. Le guide complet ci-dessous volera plus efficacement à votre rescousse.

Avant toute chose, si Disney Plus refuse de se lancer sur votre mobile, votre TV ou votre ordinateur, commencez par vérifier votre connexion Internet. Certes, c’est un conseil élémentaire mais il faut prendre en compte que l’accès à la plateforme SVOD nécessite un débit minimum de 5 Mbps pour une diffusion correcte des programmes.

Si vous possédez le débit adéquat, essayez de réinitialiser votre modem / box internet. Déconnectez-vous ensuite de l'application Disney Plus puis reconnectez-vous. Dans bien des cas, cette manipulation suffira à retrouver votre accès.

Sinon, supprimez l'application de votre appareil et téléchargez-la à nouveau. Vous vous retrouverez dès lors avec une version récente et réinitialisée, garantie sans bug.

Que signifie ce code d’erreur ?

Si tout ce qui précède vous a fait défaut, rien n’est perdu. Il existe encore de multiples conseils pratiques pour résoudre certains des codes d'erreur les plus courants sur Disney Plus.

Code d'erreur 4 - Échec du paiement en ligne

Disney Plus n'est pas gratuit. Cette erreur est liée directement au moyen de paiement saisi durant l’inscription au service. Déconnectez puis reconnectez-vous dans un premier temps. Si le problème persiste, vérifiez les détails de votre facturation et éditez-les s’ils sont incorrects. Vous devez utiliser une carte bancaire valable dans votre pays.

Code d'erreur 5 - Un problème s’est produit avec votre compte Disney Plus

Cet avertissement apparaît lorsque vos identifiants ont été mal saisis ou que vous n’avez pas vérifié votre compte. Assurez-vous d’avoir bien reçu un mail de confirmation de la part de Disney Plus, après l’inscription, et de cliquer sur le lien d’activation du compte. Attention, ce mail a peut-être atterri dans votre dossier spams. Contrôlez-le.

Codes d'erreur 7 et 8 - Problèmes d'e-mail ou de mot de passe

Disney Plus ne reconnaît pas le mot de passe ou l'adresse e-mail que vous avez saisis. Il s’agit sans doute d’une erreur de frappe, pensez à taper correctement chaque caractère. Le cas échéant, utilisez la fonction « Mot de passe oublié » pour configurer un nouveau mot de passe.

Code d'erreur 9 - Connexion interrompue

Assurez-vous que vous n'avez pas été déconnecté par accident. Et vérifiez que vos identifiants ainsi que vos coordonnées bancaires aient bien été renseignées pour éviter une nouvelle déconnexion du service.

Code d'erreur 11 - Contenu indisponible

Tous les programmes figurant sur le service Disney Plus ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays. En France, par exemple, Disney est soumis au principe de chronologie des médias et de nombreux films ne seront diffusés que 3 ans après leur sortie au cinéma. Alors, assurez-vous que le film ou la série que vous recherchez soient bien proposés dans votre région. Si c’est le cas, essayez de réinitialiser votre connexion Internet. Sachez en outre que l'utilisation d'un VPN pour accéder au catalogue Disney Plus d’un autre pays peut affecter le système.

Code d'erreur 13 - Trop d’appareils connectés sur le même compte

Vous pouvez connecter jusqu'à quatre appareils distincts en simultané sur la plateforme. Chaque appareil peut être associé à un profil utilisateur - il est possible d’en créer 7 maximum. Si vous dépassez le nombre d’appareils autorisés, vous devrez peut-être déconnecter ceux que vous utilisez le moins. Et ne partagez pas vos identifiants, sous peine d’héberger des utilisateurs non désirés…

Code d'erreur 22 - Contenu restreint ou pour public averti

Assurez-vous que vous ne regardez pas le catalogue Disney Plus via un profil « Enfant ». Malgré qu’ils soient tous réservés à un public familial, certains programmes ne sont en effet pas accessibles aux tous petits. Changez de profil, préférez-en un standard pour visionner n’importe quel programme de votre choix.

Code d'erreur 24 - Impossible d’ouvrir la session

Vérifiez votre connexion Internet, assurez-vous que l’HYDRA n'a pas compromis votre réseau et réinitialisez votre modem / box internet. Essayez également de déconnecter et de reconnecter votre application. Ou vérifiez que vos coordonnées bancaires soient correctes et encore en vigueur.

Code d'erreur 25 - Erreur interne

Disney Plus subit quelques problèmes de serveur. Parlez-lui gentiment. Sinon, tentez de vous déconnecter et de vous reconnecter. Si le problème persiste trop longtemps, contactez le support client de Disney Plus sur Twitter ou par chat (voir ci-dessous).

Le code d'erreur 666 signifie que quelqu'un a essayé de nuire à Baby Yoda. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Code d'erreur 30 - Appareil incompatible avec le service Disney Plus

Certains appareils peuvent s’avérer incompatibles avec l’utilisation du service de streaming vidéo. Vous voulez contrôler la compatibilité de votre smartphone ou de votre TV ? La liste complète des appareils supportés est ici.

Code d'erreur 31 - Problème de localisation

Disney Plus se déploie lentement dans le monde entier, donc si vous êtes sournois et que vous essayez d'utiliser un VPN pour déjouer la vérification de votre localisation, cela peut nuire à votre connexion. Essayez de réinitialiser les paramètres de localisation de votre appareil.

Code d'erreur 32 - Problème de connexion lié à votre mot de passe

Déconnectez-vous, reconnectez-vous et vérifiez que vous disposez du bon mot de passe. Celui-ci a-t-il été piraté ? Tentez de reprendre la main en cliquant sur « Mot de passe oublié » et en suivant les instructions. Sinon, contactez l’assistance de Disney Plus. Rappel : 123456 n’est pas un mot de passe conseillé.

Codes d'erreur 35 et 36 - Contenu restreint

Comme pour le code 22 détaillé ci-dessus, vérifiez que le contenu recherché est bien disponible dans votre pays. Désactivez tout VPN, vérifiez vos paramètres de localisation et assurez-vous que vous n'êtes pas en mode enfant.

Code d'erreur 38 - Réglage de l'heure

L’une des erreurs les plus bizarres. Assurez-vous que l’heure affichée sur votre appareil soit correctement configurée ou corrigez-la le cas échéant. Mieux vaut s’aligner sur le bon fuseau horaire.

Code d'erreur 41 - Problème de lecture vidéo

Cela se produit lorsque les serveurs de Disney Plus sont saturés et qu’un grand nombre d’abonnés veut télécharger le même programme au même moment. Vous pouvez essayer de résoudre ce problème en redémarrant votre appareil ou en vous déconnectant et en vous reconnectant. Vous devrez peut-être être patient pendant que la maintenance de Disney règle le souci.

Code d'erreur 42 - Problèmes de connexion avec votre fournisseur d’accès internet

L’erreur la plus commune. Soit Disney Plus est en maintenance, soit c’est votre FAI qui fait des siennes. Là encore, il vous faudra patienter car le problème n’est pas de votre ressort. Essayez de réinitialiser votre modem / box et attendez.

Code d'erreur 73 - Contenu interdit dans votre région

Comme pour le code d'erreur 31, cela signifie que certains contenus ne sont pas encore disponibles partout. Des problèmes de droits dans différents pays font que certains films, en particulier, sont mis en suspens jusqu'à ce que Disney ait le droit de les diffuser. Vérifiez vos paramètres de localisation et désactivez votre VPN - le service de Disney repère facilement son utilisation.

Code d'erreur 86 - Compte bloqué, violation des conditions de service

Cela peut être grave. Vous devez vous assurer que le titulaire du compte utilisé a plus de 18 ans, qu'un VPN n'interfère pas avec le service, que vos paramètres de localisation sont corrects. Et, si tout cela ne suffit pas, contactez l'assistance de Disney Plus.

Code d'erreur 87 - Identifiants introuvables

Lancez le mode opératoire habituel : déconnectez-vous et reconnectez-vous, vérifiez que vos identifiants soient toujours opérationnels, tentez l’option « Mot de passe oublié ». Et assurez-vous que R2D2 n'a pas joué avec vos paramètres. C'est un vicieux, ce droïde.

Toutes les solutions ont échoué ? Mieux vaut contacter en derniers recours le service clients de Disney Plus. Vous pouvez le faire sur Twitter ou par chat. Il existe également une ligne téléphonique disponible de 10h à 22h, sauf les jours fériés : 0805 54 07 33 (l'appel est gratuit à partir d'une ligne fixe). Enfin, une page d’assistance globale est consultable en ligne.