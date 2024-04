Oubliez les MacBooks M4 d'Apple - les Snapdragon X Elite de Lenovo peuvent être le meilleur lancement de l'année 2024

Deux nouveaux ordinateurs portables Lenovo dotés du processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm en tant que cœur ARM ont été aperçus sur des photos.

Le célèbre informateur Albacore a partagé des photos présumées du Lenovo Yoga Slim 7 équipé de la puce Snapdragon de nouvelle génération, ainsi que du ThinkPad T14s Snapdragon.

Comme vous pouvez le constater, les images partagées (ci-dessus et ci-dessous) semblent authentiques, bien qu'il faille toujours ajouter quelques nuances à toute fuite (bien qu'Albacore soit une source fiable. Nous serions donc surpris de toute manigance de falsification).

Le Lenovo Yoga Slim 7 sera un ordinateur portable de 14 pouces (ou peut-être 14,5 pouces), mais pour le reste, nous n'avons pas de spécifications - Albacore n'a pas d'autres informations à ce sujet.

Cependant, si l'on se fie à l'engouement pour le Snapdragon X Elite, il pourrait s'agir d'un excellent candidat pour notre liste des meilleurs ordinateurs portables.

Analyse : C'est quoi sur ces claviers ?

Le Yoga Slim 7 a l'air joliment mince - ce qui est presque obligatoire étant donné son nom - et il y a quelque chose d'autre que les photos révèlent, un ajout notable sous la forme d'une touche Copilot dédiée sur le plateau du clavier. C'est quelque chose que nous allons voir de plus en plus souvent à l'avenir avec les PC IA de Microsoft, permettant à l'utilisateur d'appuyer sur la touche pour appeler Copilot chaque fois que cela est nécessaire.

Le ThinkPad est bien un ThinkPad, avec son emblématique bouton rouge - officiellement appelé bouton central TrackPoint - au milieu du clavier, et la touche Copilot est également présente.

Les images de presse des deux ordinateurs portables sont déjà en train de montrer ces nouveaux portables brillants, et nous pouvons considérer cela comme un signe favorable que les ordinateurs portables Snapdragon X Elite sont sur la bonne voie pour leur lancement prévu en juin 2024.

Les ordinateurs portables Surface de Microsoft constituent une autre gamme majeure qui sera équipée de l'un de ces SoC Qualcomm, ou peut-être d'une version personnalisée. Les versions grand public de la Surface Pro 10 et du Surface Laptop 6 devraient être dévoilées lors d'un événement en mai, avant une sortie en juin en théorie.

Au cas où vous l'auriez manqué, nous sommes très enthousiastes à l'idée du lancement du Snapdragon X Elite, après avoir récemment joué avec les ordinateurs portables de référence de Qualcomm et réalisé des prouesses impressionnantes. Par exemple, faire tourner Baldur's Gate 3 à 30 images par seconde, avec des paramètres graphiques moyens à faibles, à une résolution de 1 920 x 1 200. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une émulation (les jeux PC ou les applications x86 en général ne sont pas compatibles avec les processeurs ARM et doivent donc être émulés), et c'est un résultat remarquable pour un jeu contemporain.

Windows sur ARM arrive-t-il enfin à maturité ? Il semble que Microsoft parie fermement sur le fait que cela devienne une réalité en 2024.

