Apple Photos sur iOS 18.4 : ces 4 améliorations pourraient bien vous convaincre

La mise à jour iOS 18.4 d'Apple ajoutera de nouvelles fonctionnalités à l'application Photos

Parmi ces nouveautés figurent de nouvelles options de filtrage et un nouveau paramètre de confidentialité

iOS 18.4 pourrait arriver par le biais d'une version officielle dès le mois d'avril

Apple prépare actuellement la prochaine mise à jour de son logiciel – iOS 18.4 –, en phase de test dans les versions bêta pour développeurs et grand public. Selon 9to5Mac, le déploiement général pourrait commencer dès avril.

Les premières rumeurs laissaient entendre que Siri doté d’intelligence artificielle ferait son apparition, mais les premières bêtas d’iOS 18.4 n’en montrent aucune trace. Apple a d’ailleurs confirmé un retard dans l’ajout de ces fonctionnalités. En revanche, quatre nouveautés importantes ont été repérées dans l’application Photos, et elles méritent toute l’attention.

Les options de filtrage d’Apple Photos font partie des évolutions pressenties il y a quelques semaines, et les nouvelles images issues des tests bêta confirment ces prédictions. Ces quatre fonctionnalités restent modestes, mais elles offrent plus de flexibilité pour gérer la confidentialité des photos, les retrouver et mieux organiser la galerie.

Elles devraient se révéler particulièrement utiles pour celles et ceux qui comptent sur l’application Photos pour gérer toutes leurs images. Avant qu’Apple ne publie iOS 18.4 pour l’iPhone – ainsi qu’iPadOS et macOS –, voici un aperçu des nouveautés ajoutées à l’application Photos.

Fonctionnalités de confidentialité de l'album

Depuis plusieurs années, Apple renforce les options de confidentialité de son application Photos, et iOS 18.4 poursuit cette tendance avec une nouvelle possibilité de désactiver certains albums.

Une fois la mise à jour installée, il sera possible de désactiver les albums "Consulté récemment" et "Partagé récemment" en accédant aux réglages, puis en sélectionnant "Apps" et "Photos". Une fois désactivés, ces albums ne seront visibles que dans la section "Utilitaires".

Nouvelles fonctions de filtrage dans votre galerie

Fini le temps perdu à faire défiler la galerie pour retrouver une photo précise à modifier ou à montrer. Apple Photos propose déjà plusieurs options de filtrage, et iOS 18.4 en ajoute deux nouvelles : "Partagé avec vous" et "Non classé dans un album". Ces filtres apparaissent sous les deux icônes en forme de flèche, en bas à gauche.

Cette nouveauté facilite la distinction entre les photos envoyées par d’autres et celles qui n’ont pas encore été rangées dans un album. De plus, en accédant aux albums et en appuyant sur les trois points en haut à droite, un nouveau système de tri permet désormais d’afficher uniquement les albums ou uniquement les dossiers.

Le tri des albums devient plus facile

Actuellement, les albums de l’application Photos peuvent être triés selon deux critères : "Trier par nom" et "Trier par ordre personnalisé". Avec iOS 18.4, un troisième critère fait son apparition : "Trier par date de modification". Celui-ci permet d’afficher en haut de la liste les albums et dossiers récemment modifiés.

Récupérer et supprimer des photos en une seule fois

Il ne s’agit pas d’une toute nouvelle fonctionnalité, mais plutôt d’une amélioration d’un outil existant : la suppression et la récupération en masse des photos.

Dans iOS 18.4, l’album "Supprimés récemment" s’enrichit d’une icône en forme de corbeille, qui permet de supprimer définitivement toutes les photos d’un seul geste. De la même manière, un bouton "Tout récupérer" facilite la restauration en un clic de l’ensemble des photos supprimées.