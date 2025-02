iOS 18.4 bêta : la mise à jour Siri qui va tout changer arrive bientôt

La première version bêta pour développeurs d'iOS 18.4 pourrait arriver d'ici la semaine prochaine

Les rumeurs prévoient que la version bêta sera disponible « dans les prochains jours »

La mise à jour devrait donner à Siri une « conscience de l'écran » et plus encore

iOS 18.3 a récemment apporté des améliorations en matière d’intelligence visuelle et bien plus encore sur les iPhone. Mais les testeurs de la bêta développeur vont bientôt pouvoir essayer iOS 18.4, selon de nouvelles rumeurs. Il s’agirait d’une mise à jour majeure, intégrant une amélioration de Siri attendue depuis la WWDC 2024.

La bêta d’iOS 18.4 devrait être disponible "dans les prochains jours", d’après Mark Gurman de Bloomberg, généralement bien informé, qui l’a mentionné dans sa newsletter Power On. Plus précisément, Gurman estime que la mise à jour sera déployée "quelque part entre le milieu de cette semaine et la suivante", en amont d’une version publique prévue pour avril.

L’une des principales nouveautés de cette mise à jour devrait être un Siri plus personnalisé, capable d’exploiter les données personnelles pour répondre aux requêtes. Et ce n’est pas tout : la bêta d’iOS 18.4 offrirait également un premier aperçu d’un Siri doté de la reconnaissance contextuelle sur l’écran et d’un contrôle plus poussé des applications.

Si cette mise à jour cérébrale de Siri représente le point fort d’iOS 18.4, d’autres fonctionnalités pratiques devraient aussi être au rendez-vous. On peut s’attendre à l’arrivée des Priority Notifications (une fonctionnalité exploitant l’IA pour mettre en avant les notifications les plus importantes), ainsi qu’à l’intégration des nouveaux emojis récemment annoncés par le Unicode Consortium – oui, le fameux emoji "nuage de bagarre" fera bien partie des discussions sur iMessage.

Mais c’est bien l’évolution de Siri qui retient le plus l’attention, même si Gurman tempère les attentes en rappelant qu’"Apple accuse encore un sérieux retard dans ce domaine"...

Une meilleure façon de naviguer sur votre iPhone ?

WWDC 2024 — June 10 | Apple - YouTube Watch On

Le déploiement d’Apple Intelligence progresse à un rythme frustrant, avec de nombreuses fonctionnalités mises en avant lors de la WWDC 2024 toujours absentes des iPhone. Mais cette nouvelle version pourrait enfin permettre à Siri de sortir de sa coquille et de s’affirmer comme un véritable assistant personnel, au-delà d’un simple minuteur vocal.

Des évolutions discrètes ont déjà vu le jour ces derniers mois. Avec iOS 18.1, Siri a gagné la capacité de répondre à des questions de suivi. Puis iOS 18.2 a introduit une intégration avec ChatGPT – bien que cette nouveauté ait été exploitée avec prudence, étant donné les tendances de ChatGPT à générer des réponses erronées.

Mais ce sont surtout les promesses de la WWDC 2024 qui alimentent les attentes. Apple avait dévoilé des démonstrations de la "reconnaissance contextuelle sur l’écran" et des "actions in-app" qui semblaient réellement utiles. Et ces fonctionnalités ne seront pas limitées aux seules applications Apple, grâce à l’API App Intents permettant aux développeurs tiers d’en tirer parti.

Il faudra probablement attendre encore un peu avant que les applications tierces exploitent pleinement ces nouvelles capacités, et rien ne garantit que l’expérience sera à la hauteur des ambitions d’Apple. Mais si tout fonctionne comme prévu, Siri pourrait bien devenir un moyen privilégié de naviguer sur iPhone, d’autant plus qu’il est désormais possible de l’utiliser en mode texte en tapant deux fois sur la base de l’écran d’accueil.

La version complète d’iOS 18.4 ne devrait pas être disponible avant quelques semaines, avec une sortie publique pressentie pour avril. Mais cette bêta développeur offrira un premier aperçu du potentiel de Siri et de sa capacité à concrétiser les promesses faites lors de la WWDC 2024.