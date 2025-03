Google Pixel 10 : une fuite annonce une amélioration majeure de l’appareil photo

Des fuites suggèrent que le Google Pixel 10 sera doté d'un troisième appareil photo

Cela en ferait le premier modèle de base du produit phare Google Pixel à disposer de trois caméras

Des rendus supplémentaires du Google Pixel 10 Pro XL ont été partagés, sans refonte majeure

On pourrait bientôt découvrir la prochaine génération de smartphones Google Pixel, grâce à des rendus supposément basés sur des plans CAD ayant fuité. Ces images, qui révèleraient le design des Google Pixel 10 et Google Pixel 10 Pro XL, ont été partagées par Android Headlines et OnLeaks.

Les rendus dévoilent deux modèles visuellement très proches des actuels Google Pixel 9 et Google Pixel 9 Pro XL, à une exception majeure : l’ajout d’un troisième capteur photo sur le Google Pixel 10.

Comme son prédécesseur, le Google Pixel 10 présenté dans ces rendus affiche un châssis rectangulaire aux bords arrondis, une barre photo en forme de pilule, des boutons de volume et d’alimentation, ainsi qu’un port USB-C.

Cependant, cette barre photo intègre cette fois un troisième capteur, une nouveauté pour la version standard du smartphone haut de gamme de Google.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Jusqu’au Google Pixel 9, le modèle standard de la gamme Pixel s’est toujours limité à deux capteurs : un principal et un ultra grand-angle.

Il est probable que ce troisième capteur soit un téléobjectif optique, un choix logique pour un modèle phare, les objectifs macro ou autres capteurs secondaires étant rares sur ce segment.

Cette évolution mettrait ainsi le Google Pixel 10 au même niveau que le Samsung Galaxy S25 en termes de configuration photo. Toutefois, les téléobjectifs deviennent de plus en plus courants sur des modèles plus abordables, comme le Nothing Phone 3a Pro, une concurrence que Google cherche peut-être à anticiper.

Concernant le Google Pixel 10 Pro XL, les rendus montrent un format plus imposant, une barre photo intégrant trois capteurs, et une disposition des boutons et ports similaire à son homologue plus compact.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

L’ajout d’un troisième capteur n’est pas une nouveauté pour la gamme Pro, puisque tous les modèles Pro et Pro XL depuis le Google Pixel 6 Pro en sont déjà équipés.

Bien sûr, ces rendus et les informations qui les accompagnent reposent uniquement sur des rumeurs à ce stade.

Comme récemment rapporté, Android Headlines et OnLeaks avaient déjà partagé des images du Samsung Galaxy Z Flip 7 ressemblant fortement à son prédécesseur, avant de publier quelques jours plus tard des rendus mis à jour révélant un design radicalement différent.

Cependant, le duo Android Headlines et OnLeaks est connu pour la fiabilité de ses fuites et prédictions. Il ne serait donc pas étonnant que les futurs Pixel 10 ressemblent à ces maquettes.

Par ailleurs, de récents Shorts YouTube publiés par Alexis Garza montrent un Google Pixel 9a en fonctionnement, dont l’apparence correspond aux rendus précédemment diffusés par Android Headlines et OnLeaks.

Quoi qu’il en soit, l’ajout d’un troisième capteur pourrait bien permettre au Google Pixel 10 de s’imposer parmi les meilleurs smartphones Android du marché. Quant au Google Pixel 10 Pro XL, il devrait logiquement figurer parmi les meilleurs modèles Pixel.