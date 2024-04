Moment 5 pour Windows 11 : voici les 5 principales fonctionnalités de la mise à jour

Come cambiare la dimensione del testo in Windows 11

Windows 11 vient de recevoir sa dernière mise à jour majeure, Moment 5, qui fait partie de la mise à jour cumulative d'avril qui vient d'être publiée.

Qu'est-ce que cette mise à jour vous apporte ? Nous avons sélectionné les cinq meilleures fonctionnalités apportées par Moment 5 - officiellement connu sous le nom de correctif KB5036893 - et après les avoir passées en revue, nous discuterons brièvement des autres avantages que vous obtiendrez en plus de ces points forts.

(Image credit: Microsoft)

1. Accessibilité - Amélioration de l'accès vocal et du narrateur

Microsoft a toujours fait du bon travail avec les fonctionnalités d'accessibilité de Windows 11, et Moment 5 fait bonne figure dans ce domaine. L'accès vocal est l'élément qui a le plus changé, donnant aux utilisateurs la possibilité d'utiliser cette fonction sur plusieurs écrans. En utilisant la souris, il est désormais possible, par exemple, de glisser-déposer un fichier d'un moniteur à l'autre.

Une autre nouveauté majeure est la possibilité de créer des commandes vocales personnalisées, afin de pouvoir coller une section de texte donnée dans un document, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui font passer les détails de Voice Access à un autre niveau, et quelques changements pour Narrator, avec l'ajout d'un tas de nouvelles voix naturelles pour l'outil de lecture d'écran (et bien d'autres choses encore).

2. Snap Layouts optimisé par l'IA

Tout le monde n'utilise pas les Snap Layouts, mais il s'agit en fait d'une idée assez géniale pour les utilisateurs multitâches qui utilisent plusieurs applications sur le bureau, car elle permet d'insérer rapidement ces fenêtres dans un agencement logique.

Avec Moment 5, Microsoft a intégré des suggestions de dispositions prédéfinies basées sur l'intelligence artificielle, ce qui est très pratique. Si vous n'utilisez pas Snap Layouts, c'est le moment de l'essayer.

(Image credit: Windows)

3. L'application Photos se dote d'une gomme magique

L'application Photos par défaut de Windows 11 se voit dotée d'une nouvelle fonctionnalité notable alimentée par l'IA avec cette mise à jour, à savoir l'effacement génératif. Cette fonction vous permet de mettre en évidence une zone que vous souhaitez supprimer dans une image.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Supposons qu'un individu non désiré se trouve à l'arrière-plan d'une photo. Il suffit de passer le pinceau dessus pour que l'IA supprime la personne et remplisse l'arrière-plan de manière intelligente pour qu'il corresponde au reste de la photo. Bien sûr, les astuces de l'IA sont parfois imprévisibles, mais il s'agit d'une fonction très pratique qu'il faut au moins essayer - si vous n'aimez pas le résultat final, il suffit d'annuler la modification.

4. Le partage à proximité est plus rapide et fonctionne mieux

Si vous ne le connaissez pas, Nearby Share est une fonctionnalité qui vous permet de partager sans fil des fichiers ou des liens vers des sites web avec d'autres appareils situés à proximité. Avec Moment 5, Microsoft a fait en sorte que le Wi-Fi et le Bluetooth - que la fonction utilise - soient automatiquement activés si vous activez Nearby Share, afin d'éviter tout problème. En outre, les fichiers sont désormais transférés plus rapidement (en utilisant des réseaux sans fil publics ou privés).

(Image credit: Microsoft)

5. Goodies Copilote

Tout le monde n'aime pas Copilot ou n'utilise pas l'assistant d'intelligence artificielle, mais ceux qui le font vont être comblés avec Moment 5. La dernière mise à jour de Microsoft introduit des plug-ins pour des services tiers - une petite collection pour commencer, comme OpenTable, qui peut être utilisé pour demander à Copilot de faire une réservation de dîner pour vous.

La bibliothèque de commandes de Copilot concernant les paramètres de Windows 11 a également été élargie. Elle comprend des commandes relatives aux options d'accessibilité, à divers paramètres et à des options d'information sur les appareils (ainsi que la possibilité pour l'IA de vider la corbeille du bureau).

Autres nouvelles fonctionnalités de Moment 5

Microsoft a également modifié Windows Share pour qu'il prenne désormais en charge le partage via WhatsApp, et retouché la fonction de diffusion pour qu'elle soit plus facile à découvrir (lorsqu'il peut être judicieux d'utiliser cette fonction, qui facilite la diffusion de l'écran vers un autre écran, tel qu'une télévision ou une tablette).

Ceux qui utilisent le tableau des widgets dans Windows 11 seront également ravis d'apprendre qu'il fait l'objet d'une attention particulière, les utilisateurs ayant la possibilité d'organiser les widgets du tableau en catégories.

Enfin, il convient de noter que vous pouvez désormais utiliser Copilot sans être connecté à un compte Microsoft, mais seulement 10 fois. Après cela, vous devrez vous connecter, mais cela donne au moins à ceux qui ont un compte local la possibilité d'essayer l'IA.

Les Européens bénéficieront d'une fonctionnalité supplémentaire allant jusqu'à la suppression de Bing et Edge de Windows 11, entre autres.

Comme toujours, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour cumulative de Windows 11 - qui contient toutes les fonctionnalités de Moment 5 - en vérifiant les mises à jour dans Windows Update.

Via Bleeping Computer