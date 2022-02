Daredevil et Wilson Fisk s’affronteront de nouveau dans le MCU - mais quand ?

Charlie Cox a évoqué la possibilité que Daredevil affronte Wilson Fisk - incarné par Vincent D'Onofrio - dans une des futures productions du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Dans un entretien accordé à The Hollywood Reporter, Charlie Cox, qui a interprété l'homme sans peur pendant trois saisons sur Netflix, a admis qu'il "espérait" que les mondes du Caïd et de Daredevil "entreraient à nouveau en collision".

Pourquoi ? Après s'être affrontés dans le Defenders-Verse de Netflix, ils sont - chacun - apparus brièvement dans la Phase 4 du MCU. Le premier dans Spider-Man: No Way Home, le second dans les derniers épisodes de la série Hawkeye diffusée sur Disney Plus.

Daredevil et Fisk - ou, pour rétablir son alias de super-vilain, le Caïd - se sont affrontés à plusieurs reprises dans la série Netflix. Aujourd'hui, et au vu de leur actualité, Cox a laissé entendre que le duo se réunirait dans une nouvelle confrontation chorégraphiée par Marvel Studios.

"Je n'ai aucune idée des projets des uns et des autres à ce stade", a déclaré Cox. "Mais je présume qu'il y a encore des plans nous concernant. J'ai une vague idée de ce qui nous attend, vague c’est le mot. J'imagine, j'espère, que nos mondes entreront à nouveau en collision parce que nos passe d’armes étaient très amusantes à réaliser dans la série initiale, il s’agit d’un acteur tellement incroyable".

Il semble donc que Daredevil et le Caïd aient de plus grands rôles à jouer dans le MCU. Malgré cela, il est peu probable qu'ils réapparaissent avant un certain temps. Marvel a trois films et quatre séries Disney Plus, dont Doctor Strange 2 et Moon Knight, à lancer en 2022. Il faudra donc patienter jusqu’à 2023, au moins, pour assister aux retrouvailles des deux adversaires. Très probablement sur le petit écran.

The Defenders, c'est fini !

C’est un parfait timing puisque les séries du Defenders-Verse quitteront la plateforme Netflix en mars prochain. Attendez, quoi ? Oui, vous avez bien lu : les productions Marvel de Netflix ne seront plus diffusées sur le service après le 1er mars.

Selon le compte Twitter We Are #SaveDaredevil, les droits de distribution de chacune d’entre elle passeront définitivement sous pavillon Disney à cette date. Les fans ne pourront donc plus accéder aux six séries concernées dans quelques semaines à peine.

🚨 This is not a drill! 🚨 #Daredevil and the rest of #TheDefenders shows are leaving Netflix on March 1st. What does this (probably) mean? More in the 🧵 below...#SaveDaredevil pic.twitter.com/K3DllSB3edFebruary 11, 2022 See more

Où donc pourrez-vous vous faire un marathon comprenant l’intégrale de Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders ? Si Disney et Marvel récupèrent les droits de distribution, on peut parier sur la section Star du service Disney Plus. Celle-ci accueillant déjà la quasi-totalité du contenu télévisuel Marvel Studios.

En outre, si Daredevil atterit dans le catalogue Disney Plus, les chances de voir renaître la série TV s’avèrent d'autant plus grandes. Et, avec elle, l’espoir d’une nouvelle confrontation entre Murdock et Fisk.

À moins qu'ils n'apparaissent auparavant dans d'autres séries du MCU. Des rumeurs antérieures ont suggéré que Matt Murdock aurait droit à un caméo dans les futures productions She-Hulk et Echo. Show dans lequel Fisk devrait également jouer un rôle phare, si l’on se réfère au développement du personnage dans Hawkeye.

À notre avis, si les deux personnages doivent devenir des éléments permanents du MCU, leur réunion reste plus qu’envisageable. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se donnent de nouveau la réplique - et c'est d'autant plus plausible que Disney devient le nouveau bailleur du Defenders-verse.