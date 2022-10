Blade perturbe le calendrier de sortie des films Marvel

Le Studio Marvel a été contraint de retarder un certain nombre de ses films annoncés - et tout cela à cause du reboot de son film Blade.

Dans le cadre d'un communiqué de presse des Walt Disney Studios, Marvel a révélé que certains de ses films de super-héros ne sortiraient pas aux dates de lancement précédemment annoncées. Parmi eux, Blade, qui a connu de nombreux problèmes de développement ces dernières semaines. Il s'agit notamment du départ du réalisateur Bassam Tariq, de l'embauche de Beau DeMayo (The Witcher, Moon Knight) pour réécrire l'intégralité du scénario, et de la frustration de l'acteur principal Mahershala Ali face aux retards de production du film.

Ainsi, Marvel confirme que Blade ne sortira plus en novembre 2023, mais plutôt le 6 septembre 2024. Selon The Hollywood Reporter (s'ouvre dans un nouvel onglet), cette modification de la date de sortie, ainsi que les problèmes liés à la phase 5 du film Marvel, signifient que le tournage ne commencera pas avant début 2023. Selon Marvel, ce changement permettra de réajuster le scénario du film de l'anti-héros vampire et de mener une recherche approfondie pour le remplacement de Tariq. Slash Film rapporte également qu'Ali est toujours "entièrement d'accord" avec le projet malgré ses problèmes.

Le retard de sortie de Blade a également eu un impact sur une autre sortie de la phase 5 de Marvel. Deadpool 3, qui n'a été annoncé que fin septembre, a été repoussé à novembre 2024. Les débuts du Mercenaire Provocateur dans le MCU étaient initialement prévus pour septembre 2024 - date maintenant occupée par Blade.

Le troisième film de Deadpool n'est pas le seul à être affecté par le retard de Blade. L'ensemble de la phase 6 des films Marvel a également été retardée, avec Les Quatre Fantastiques et Avengers 6, repoussés à 2025 et 2026. Avengers 5 conserve son créneau du 2 mai 2025.

Voici un rapide récapitulatif des dates de sortie de ces films dans les salles :

Blade – déplacé du 3 novembre 2023 au 6 septembre 2024

– déplacé du 3 novembre 2023 au 6 septembre 2024 Deadpool 3 – déplacé du 6 septembre 2024 au 8 novembre 2024

– déplacé du 6 septembre 2024 au 8 novembre 2024 Fantastic Four (les quatre fantastiques) – déplacé du 8 novembre 2024 au 14 février 2025

– déplacé du 8 novembre 2024 au 14 février 2025 Avengers: Secret Wars – déplacé du 7 novembre 2025 au 1er mai 2026

A noter : en fonction des accords de distribution avec Disney, ces sorties pourraient être avancées de 48 heures en France.

Marvel a également révélé un certain nombre de dates de sortie pour les films du MCU actuellement sans titre. Outre Les Quatre Fantastiques et Avengers 5, deux autres films Marvel débuteront apparemment en 2025, tandis que trois autres débarqueront dans les cinémas en 2026 aux côtés d'Avengers 6.

On ne sait pas encore quels films occuperont ces places. Cependant, il est probable que Armor Wars, le projet avec Don Cheadle dans le rôle principal, qui était à l'origine une série prévue pour Disney Plus qui a été transformé en film, occupera l'une de ces places. Parmi les autres candidats, citons Shang-Chi 2, une suite aux Eternels, Doctor Strange 3 et un cinquième film pour Thor.

Heureusement, tous les films Marvel de la phase 5 qui précédent Blade sortiront toujours dans leurs créneaux d'origine en salle. Black Panther : Wakanda Forever, Ant-Man et la Guêpe : Quantuamania, Les Gardiens 3, The Marvels, Captain America 4 et Thunderbolts sortiront tous entre novembre 2022 et juillet 2024.

Analyse : un changement bienvenu

La date de sortie de Blade a toujours été susceptible d'être repoussée. (Image credit: Marvel Studios)

Bien qu'il soit un peu décevant que certains de ces films très attendus aient été retardés, c'est en fait la bonne décision à prendre.

La liste des sorties de Marvel Studios semblait incroyablement remplie depuis des mois, en particulier à la suite des annonces de films et de séries télévisées de la phase 5 et 6 faites au Comic-Con 2022 et à la D23 Expo 2022. Même si les lancements de Blade et Deadpool 3 sont repoussés, il y a près de 20 projets à venir dans la seule phase 5, dont 10 séries en direct et animées sur Disney Plus. Cela fait beaucoup de contenu à intégrer dans les deux prochaines années, et à consommer par le public dans le même temps.

D'un point de vue cinématographique, la sortie de 11 films du MCU entre février 2023 et novembre 2025 constitue une tâche difficile. En retardant Blade, Marvel a été obligé de repousser certaines de ses autres sorties en salles, ce qui est la bonne décision. La possibilité d'avoir deux films Avengers en 2025, après six ans - à ce moment-là - sans aucun film, semblait trop belle pour être vraie. Il s'agit d'énormes films, et l'allongement de l'espace entre leurs dates de lancement leur permettra (ainsi qu'aux autres films à venir du MCU) de respirer un peu.

De plus, en réorganisant son calendrier de sortie, Marvel pourra, espérons-le, produire certains de ces films et séries, sinon tous, sans avoir à subir de longues périodes de crise. Comme l'ont montré les retombées de la phase de post-production de She-Hulk, la filiale de Disney doit faire plus lorsqu'il s'agit du bien-être de ses employés. Cela signifie moins de pressions et plus de temps pour réaliser ces projets avec le soin et l'attention qu'ils méritent. Croisons les doigts pour que Marvel utilise le temps supplémentaire qui lui est accordé pour s'assurer que ce soit le cas.

Pour en savoir plus sur le MCU, découvrez comment regarder les films Marvel dans l'ordre. Vous pouvez également vous renseigner sur les deux derniers projets de la phase 4 de Marvel dont la sortie est prévue avant la fin de l'année 2022.