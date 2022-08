Disney Plus Day : la plateforme de streaming fait le plein de nouveaux contenus Marvel et Star Wars

Le Disney Plus Day n’est pas n’importe quel jour : il s’agit pour la plupart des abonnés internationaux de la date anniversaire du service de streaming vidéo. L'année dernière, le Disney Plus Day a eu lieu le 12 novembre… mais cette année, la firme de Mickey a décidé d’avancer l’événement au 8 septembre - ce qui lui permet de lier la célébration à la conférence D23 Expo qui présente les grands projets à venir de Disney. Dont l’annonce de nouvelles séries et de films originaux inédits.

Ce que nous attendons du Disney Plus Day 2022

Comme pour les années précédentes, Disney Plus intégrera à l’occasion de nombreux contenus exclusifs. Parmi les plus attendus, figure l'adaptation en live action d'un classique animé de Disney et le making-of de l'un des plus gros blockbusters Marvel de cette année.

Le premier programme original acté par le Disney Plus Day est l'adaptation en live-action de Pinocchio, avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto - l’ébéniste solitaire qui souhaite que son ultime marionnette devienne un vrai garçon.

Le film met également en vedette Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Jiminy Cricket, Cynthia Erivo dans celui de la Fée bleue et Benjamin Evan Ainsworth dans celui de Pinocchio. Vous pouvez découvrir la bande-annonce du film ci-dessous.

Il est désormais confirmé que le Disney Plus Day accueillera également le making-of de Thor: Love and Thunder, avec les interviews de Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe et Taika Waititi, son réalisateur.

En parlant de "making of", Disney Plus a toujours été très généreux en bonus spéciaux, permettant aux fans des productions Marvel et Star Wars de vivre un peu plus intensément leur passion pour les deux sagas. Cette année, vous aurez l’occasion de visionner Obi-Wan Kenobi : le retour d’un Jedi, une nouvelle émission composée de séquences inédites sur l’une des séries Disney Plus les plus populaires de 2022.

Les adorateurs des films d’animation Pixar pourront découvrir Cars : sur la route, une compilation de courts-métrages qui suit Flash McQueen et Martin partant dans un road trip à travers les Etats-Unis. L'une de leurs aventures semble s'inspirer de Mad Max: Fury Road - intrigant, non ?

Parmi les autres affiches du Disney Plus Day, citons l’ajout des Nouveaux Mutants - spin-off horrifique de la franchise X-Men -, un court-métrage supplémentaire de la série Les Simpson intitulé "Welcome to the Club", le drama latino-américain orienté mystère Tierra Incógnita, un docu-série sur le passage à l'âge adulte produit par Brie Larson (Mon adolescence), ou encore une série biopic retraçant le parcours de la légende du ring Mike Tyson.



En outre, il convient de noter que l'année dernière, le Disney Plus Day a permis aux nouveaux abonnés et aux clients éligibles de bénéficier d'un mois Disney Plus à prix réduit. À ce stade, nous ne savons pas si une offre similaire verra le jour cette année - ou si nous pourrions voir le retour d'un essai gratuit Disney Plus. Nous gardons tout de même espoir.



Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez commencer votre voyage Disney Plus en cliquant simplement sur l'une des options ci-dessous.