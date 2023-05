Foundation : tout savoir sur la série SF d'Apple TV Plus

Foundation est une série originale Apple TV Plus, dont la première saison est diffusée depuis 2021 sur la plateforme. Cette série américaine, créée par David S. Goyer et Josh Friedman, nous plonge dans un univers futuriste, adapté du roman Cycle de Fondation d'Isaac Asimov.

Foundation : de quoi parle la série ?

La série Foundation, classée dans le genre science-fiction/drame, prend place à une époque futuriste où les vaisseaux sont choses communes.

L'humanité est répartie sur différentes planètes de la galaxie, sous le joug de l'Empire galactique, dirigé depuis plusieurs centaines d'années par Cléon 1er, dont la survie dépend du clonage. Cependant, l'éminent Dr Hari Seldon, un scientifique de renom, prédit la chute prochaine de l'Empire, mettant en péril le règne de la lignée d'empereurs au pouvoir. Devant cette éventualité, l'Empire va tout faire pour empêcher la prédiction de Seldon, tandis que ce dernier réunit ses fidèles autour d'un même but : celui de bâtir la Fondation, un lieu où la civilisation pourra se reconstruire et prospérer.

Une seule saison de 10 épisodes est pour le moment disponible sur la plateforme de streaming d'Apple. La durée des épisodes est comprise entre 45 minutes et 1 heure.

Vous l'aurez compris, pour regarder la série Foundation, il faut détenir un abonnement à l'offre Apple TV Plus. Vous pouvez souscrire au service pour 6,99 € par mois sur le site officiel d'Apple. Il est également possible de regarder la série gratuitement en profitant d'un essai de 7 jours, ou en achetant un appareil Apple. En effet, pour tout achat d'un Mac, iPhone, iPad ou d'une Apple Watch, vous bénéficiez de 3 mois d'abonnement offerts au service de streaming. Il est par ailleurs envisageable de souscrire à Apple One, qui regroupe cinq services en un seul abonnement, pour profiter d'un mois d'abonnement gratuit à Apple TV Plus.

Par ailleurs, Canal + et Apple s'étant récemment associés, il est désormais possible d'accéder aux programmes Apple TV Plus directement via votre compte Canal.

Quel est le casting de Foundation ?

Voici une liste non exhaustive des acteurs présents dans la série Foundation :

Lou Llobell dans le rôle de Gaal Dornick ;

dans le rôle de Gaal Dornick ; Jared Harris dans le rôle de Hari Seldon ;

dans le rôle de Hari Seldon ; Leah Harvey dans le rôle de Salvor Hardin ;

dans le rôle de Salvor Hardin ; Sasha Behar dans le rôle de Mari ;

dans le rôle de Mari ; Lee Pace dans le rôle de Cléon 1er (frère au grand jour) ;

dans le rôle de Cléon 1er (frère au grand jour) ; Cassian Bilton dans le rôle de Cléon 1er (frère à l'Aurore) ;

dans le rôle de Cléon 1er (frère à l'Aurore) ; Terrence Mann dans le rôle de Cléon 1er (frère au soir) ;

dans le rôle de Cléon 1er (frère au soir) ; Laura Birn dans le rôle de Demerzel ;

dans le rôle de Demerzel ; Alfred Enoch dans le rôle de Raych Foss ;

dans le rôle de Raych Foss ; Elliott Cowan dans le rôle de Lewis Pirenne ;

dans le rôle de Lewis Pirenne ; Chipo Chung dans le rôle de Lowre ;

dans le rôle de Lowre ; Daniel MacPherson dans le rôle d'Hugo ;

dans le rôle d'Hugo ; Pravessh Rana dans le rôle de Rowan ;

dans le rôle de Rowan ; Kubbra Sait dans le rôle de Phara ;

dans le rôle de Phara ; Jairaj Varsani dans le rôle de Poly ;

dans le rôle de Poly ; Clarke Peters dans le rôle d'Abbas ;

dans le rôle d'Abbas ; Buddy Skelton dans le rôle de Keir ;

dans le rôle de Keir ; Chloe Lea dans le rôle de Gia ;

dans le rôle de Gia ; Joni Morris dans le rôle de Laylo ;

dans le rôle de Laylo ; Nikol Kollars dans le rôle de Jacenta ;

dans le rôle de Jacenta ; Nikhil Parmar dans le rôle de Freestone.

Quand sort la saison 2 de Foundation ?

La saison 2 de Foundation sera disponible dès le 14 juillet 2023 sur Apple TV Plus. Nous vous invitons à consulter cet article pour obtenir des détails sur le synopsis de cette prochaine saison.